Christophe Dardaine, PDG de l'agence Markus, a longtemps fait appel à un expert-comptable avant de passer chez PayFit. Pendant 6 ans, il externalisait la gestion de sa paie et des RH. Il a décidé de changer de solution à cause :

- d'un nombre important d'erreurs ;

- des nombreux aller-retours avec le cabinet ;

- du temps passé chaque mois sur les paies.

En 2022, après 3 mois d'erreurs à répétition, il a le déclic. Il choisit PayFit pour avoir plus de contrôle sur les paies et permettre à ses salariés d'être plus autonomes dans la gestion de leurs congés.