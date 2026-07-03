Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Markus
Agence marketing
Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?
Christophe Dardaine, PDG de l'agence Markus, a longtemps fait appel à un expert-comptable avant de passer chez PayFit. Pendant 6 ans, il externalisait la gestion de sa paie et des RH. Il a décidé de changer de solution à cause :
- d'un nombre important d'erreurs ;
- des nombreux aller-retours avec le cabinet ;
- du temps passé chaque mois sur les paies.
En 2022, après 3 mois d'erreurs à répétition, il a le déclic. Il choisit PayFit pour avoir plus de contrôle sur les paies et permettre à ses salariés d'être plus autonomes dans la gestion de leurs congés.
Ses fonctionnalités préférées
Gestion des congés et absences
Avec son ancienne solution, Christophe devait faire une double vérification de chaque demande de congés avec le manager et l'expert-comptable. Aujourd'hui, le salarié est totalement autonome : il fait sa demande directement sur son espace personnel PayFit et son manager a juste à la valider ! L'impact sur le bulletin de paie est automatique.
Résultat : Christophe va 10 fois plus vite pour gérer les congés et absences de tous ses salariés.
Réouverture de la paie
Cette nouvelle fonctionnalité permet à Christophe de réouvrir la paie en un clic, après la validation. Cela lui permet de rectifier certaines informations si besoin, sans attendre le mois prochain !
Quels bénéfices ont-ils identifiés ?
Gain de temps
Grâce à PayFit, Christophe met 2 fois moins de temps pour gérer la paie et les RH. Il y consacre seulement 1 heure par mois pour une vingtaine de salariés !
Fiabilité des bulletins
Finis les tableaux Excel à remplir et les erreurs à répétition. L'automatisation des variables permet à Christophe de clôturer sa paie sereinement chaque mois.
Service client
Dès qu'il a la moindre question, Christophe contacte le service client PayFit. En moins de 2 heures, il obtient une réponse précise : "la personne est compétente, le suivi 100% abouti".
"Avant, j'avais aucune visibilité, je ne réalisais pas ce que représentait la gestion de la paie et des RH. PayFit m'a éclairé et me permet d'être plus autonome. Je vais 10 fois plus vite aujourd'hui !"
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
1 heure
pour gérer la paie de 20 salariés
Zéro
erreur lors de l'édition des bulletins de paie
10 x
moins de temps pour toute la gestion paie et RH