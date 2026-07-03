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Markus

Agence marketing

Convention collectiveSyntec
Nombre d'employés1-20
SecteurHôtellerie
Paris

Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?

Christophe Dardaine, PDG de l'agence Markus, a longtemps fait appel à un expert-comptable avant de passer chez PayFit. Pendant 6 ans, il externalisait la gestion de sa paie et des RH. Il a décidé de changer de solution à cause :

- d'un nombre important d'erreurs ;

- des nombreux aller-retours avec le cabinet ;

- du temps passé chaque mois sur les paies.

En 2022, après 3 mois d'erreurs à répétition, il a le déclic. Il choisit PayFit pour avoir plus de contrôle sur les paies et permettre à ses salariés d'être plus autonomes dans la gestion de leurs congés.

Ses fonctionnalités préférées

Gestion des congés et absences

Gestion des congés et absences

Avec son ancienne solution, Christophe devait faire une double vérification de chaque demande de congés avec le manager et l'expert-comptable. Aujourd'hui, le salarié est totalement autonome : il fait sa demande directement sur son espace personnel PayFit et son manager a juste à la valider ! L'impact sur le bulletin de paie est automatique.

Résultat : Christophe va 10 fois plus vite pour gérer les congés et absences de tous ses salariés.

Réouverture de la paie

Réouverture de la paie

Cette nouvelle fonctionnalité permet à Christophe de réouvrir la paie en un clic, après la validation. Cela lui permet de rectifier certaines informations si besoin, sans attendre le mois prochain !

Quels bénéfices ont-ils identifiés ?

Gain de temps

Gain de temps

Grâce à PayFit, Christophe met 2 fois moins de temps pour gérer la paie et les RH. Il y consacre seulement 1 heure par mois pour une vingtaine de salariés !

Fiabilité des bulletins

Fiabilité des bulletins

Finis les tableaux Excel à remplir et les erreurs à répétition. L'automatisation des variables permet à Christophe de clôturer sa paie sereinement chaque mois.

Service client

Service client

Dès qu'il a la moindre question, Christophe contacte le service client PayFit. En moins de 2 heures, il obtient une réponse précise : "la personne est compétente, le suivi 100% abouti".

"Avant, j'avais aucune visibilité, je ne réalisais pas ce que représentait la gestion de la paie et des RH. PayFit m'a éclairé et me permet d'être plus autonome. Je vais 10 fois plus vite aujourd'hui !"

Christophe DardainePDG de l'agence Markus

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

1 heure

pour gérer la paie de 20 salariés

Zéro

erreur lors de l'édition des bulletins de paie

10 x

moins de temps pour toute la gestion paie et RH

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