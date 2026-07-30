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MédecinDirect

Plateforme de télémédecine

Convention collectiveSYNTEC
Nombre d'employés15–149
SecteurHôtellerie
Paris

Pourquoi ont-il fait appel à nous ?

Avant PayFit, la société passait par un cabinet spécialisé dans les problématiques sociales, qui s’occupait des bulletins de paie. La solution était vue par le Chief Operating Officer (COO) comme assez archaïque : des feuilles imprimées et scannées qu’il fallait renvoyer, et des documents Excel, ce qui représentait un “travail considérable”. 

Leurs fonctionnalités préférées

L'automatisation de ses paies

L'automatisation de ses paies

Ce qui séduit Antoine, c’est l'automatisation de la paie, des workflows, des dépôts et validations de congés, mais aussi de l'onboarding pour un nouvel employé. Avant, il faisait tout manuellement, avec un grand risque d’erreurs de saisie. Aujourd'hui, plus de risque d'erreur, plus de perte de temps, plus de stress.

Les exports analytiques

Les exports analytiques

Antoine a la main sur la donnée, qu'il peut combiner comme il le souhaite, avec de multiples possibilités.

Quels bénéfices ont-il identifiés ?

Meilleure productivité

Meilleure productivité

Chez Médecindirect, il n'y a désormais qu’une seule personne, et uniquement sur 10% de son temps, focalisée sur les sujets administratifs.

Gain de temps

Gain de temps

Selon Antoine, la gestion de la paie et l'administratif se fait désormais en une seule journée par semaine. Pour lui, cela constitue une belle performance !

J’ai vécu le démarrage de MédecinDirect, la difficulté, tout ce que le social peut engendrer comme tracas, paperasse, complexité... Et se sentir sur des rails, c’est très important, c’est un vrai motif de satisfaction. Je recommande évidemment PayFit !

Antoine LescureChief Operating Officer @MédecinDirect

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

X2

en productivité depuis leur passage sur PayFit

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

50%

de procédures administratives à gérer en moins

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