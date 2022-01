Il rappelle qu’ils sont passés de 5 à 65 employés en 4 ans, dont 3 ans et demi sur PayFit, ce qui “n’aurait été possible sans le logiciel de paie”. En effet, il aurait été contraint de recruter des fonctions support, ce qui n’était pas la priorité pour l’entreprise. Il préférait en effet privilégier des métiers sur lesquels la valeur ajoutée de l’humain était plus forte que sur des sujets cadrés par la loi.

PayFit permet donc à MédecinDirect de dédier du temps à ce qui compte vraiment : la croissance et l’opérationnel.

Les bénéfices clés

Le COO nous raconte que l’un des résultats principaux est de n’avoir qu’une seule personne, et uniquement sur 10% de son temps, focalisée sur les sujets administratifs. Selon lui, gérer la paie et l'administratif en une journée par semaine constitue une belle performance : “J’ai des comparatifs dans d’autres sociétés, de tailles similaires à MédecinDirect : elles ont une ou deux personnes sur la finance, et au moins une à temps plein sur le partie RH”.