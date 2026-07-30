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A-Volute

Solution d'optimisation de productions sonores

Convention collectiveIngénieurie
Nombre d'employés0–14
SecteurIngénierie audio
Villeneuve d'Ascq

Pourquoi ont-il fait appel à nous ?

Avant d’avoir recours à PayFit, aucune dématérialisation des processus RH n’était possible. Tout était fait sur papier et rien n’était réellement sécurisé. Pierre Rollion, Manager des Ressources Humaine chez A-Volute, avait une connaissance assez réduite du droit du travail et des conventions collectives ce qui le limitait dans la gestion de ses employés. 

Leurs fonctionnalités préférées

La centralisation de ses données en ligne

La centralisation de ses données en ligne

Avant d’avoir recours à PayFit, aucune dématérialisation des processus RH n’était possible. Tout était fait sur papier et rien n’était réellement sécurisé.

L'espace salarié

L'espace salarié

Ses salariés sont soulagés d'avoir une meilleure visibilité sur leurs demandes de congés et absences mais aussi sur leur solde de congés payés.

Quels bénéfices ont-il identifiés ?

Gain financier

Gain financier

Pierre a noté plusieurs changement depuis leur passage sur PayFit, le premier étant les économies réalisées par rapport à l’ancien prestataire de paie. Il n'est plus surfacturé pour chaque nouveau changement impactant ses paies (entrée d'un nouveau salarié, ajout d'une prime, calcul des indemnités de sortie, etc.).

Simplification des démarches administratives

Simplification des démarches administratives

Pierre avait une connaissance assez réduite du droit du travail et des conventions collectives ce qui le limitait dans la gestion de ses employés. PayFit, grâce à l'accompagnement de l'équipe Support, lui a permis d’économiser du temps sur les démarches administratives.

Les managers peuvent mieux gérer les congés de leurs équipes et disposent donc d’une plus grande autonomie et visibilité.

Pierre RollionManager des Ressources Humaines @A-Volute

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

X2

en productivité depuis leur passage sur PayFit

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

50%

de procédures administratives à gérer en moins

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