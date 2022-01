A-Volute

A-Volute, entreprise spécialisée dans l’optimisation de productions sonores, propose des solutions logicielles audios pour les particuliers et les entreprises. Présente à Taïwan ou encore Singapour, A-Volute a pour objectif de promouvoir la technologie Made in France dans le monde.

A-Volute & PayFit

Pierre était à la recherche d’un outil lui permettant de digitaliser certains processus RH comme les demandes de congés, la paie, etc. C'est après un benchmark des solutions existantes sur le marché de la gestion de la paie et le retour de clients PayFit, qu'il a choisi d'adopter PayFit. Depuis, PayFit a énormément simplifié ses démarches administratives (DADS, DUE,…) ainsi que les démarches des collaborateurs de A-Volute. En effet, ses salariés sont soulagés d'avoir désormais une meilleure visibilité sur leurs demandes de congés et absences et sur leur solde de congés payés.

Avant d’avoir recours à PayFit, aucune dématérialisation des processus RH n’était possible. Tout était fait sur papier et rien n’était réellement sécurisé. Pierre avait une connaissance assez réduite du droit du travail et des conventions collectives ce qui le limitait dans la gestion de ses employés. PayFit lui a donc permis d’économiser du temps sur les démarches administratives. Les managers peuvent désormais “mieux gérer les congés de leurs équipes et disposent donc d’une plus grande autonomie et visibilité sur ces aspects”.

Les économies réalisées par rapport à l’ancien prestataire de paie, une connaissance plus précise du droit et de leur convention collective, et une gestion administrative simplifiée, ce sont autant de raisons qui l’ont poussé à choisir PayFit.