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A-Volute
Solution d'optimisation de productions sonores
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Avant d’avoir recours à PayFit, aucune dématérialisation des processus RH n’était possible. Tout était fait sur papier et rien n’était réellement sécurisé. Pierre Rollion, Manager des Ressources Humaine chez A-Volute, avait une connaissance assez réduite du droit du travail et des conventions collectives ce qui le limitait dans la gestion de ses employés.
Leurs fonctionnalités préférées
La centralisation de ses données en ligne
Avant d’avoir recours à PayFit, aucune dématérialisation des processus RH n’était possible. Tout était fait sur papier et rien n’était réellement sécurisé.
L'espace salarié
Ses salariés sont soulagés d'avoir une meilleure visibilité sur leurs demandes de congés et absences mais aussi sur leur solde de congés payés.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Gain financier
Pierre a noté plusieurs changement depuis leur passage sur PayFit, le premier étant les économies réalisées par rapport à l’ancien prestataire de paie. Il n'est plus surfacturé pour chaque nouveau changement impactant ses paies (entrée d'un nouveau salarié, ajout d'une prime, calcul des indemnités de sortie, etc.).
Simplification des démarches administratives
Pierre avait une connaissance assez réduite du droit du travail et des conventions collectives ce qui le limitait dans la gestion de ses employés. PayFit, grâce à l'accompagnement de l'équipe Support, lui a permis d’économiser du temps sur les démarches administratives.
Les managers peuvent mieux gérer les congés de leurs équipes et disposent donc d’une plus grande autonomie et visibilité.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins