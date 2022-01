elinoï

elinoï est un incubateur de talents qui aide chacun à trouver son futur job en startup.

Chez elinoï, ils sont convaincus que trouver son prochain job ne devrait pas être une contrainte et que recruter autrement, c'est possible. L'idée est de remettre l'humain au centre des débats, d'aider à recruter des gens en fonction de qui ils sont et non seulement en fonction de leurs compétences.

elinoï et PayFit

Avant PayFit, ils avaient recours à un expert-comptable pour la partie paie : tout était fait à la main et était laborieux.

Il y avait également beaucoup d'allers-retours avec les gens de l'équipe, sur des questions telles que "qu'est-ce que ça veut dire sur ma fiche de paie ?".

PayFit a tout changé à ce niveau.