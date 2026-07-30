Aller au contenu principal

Elinoï

Incubateur de talents

Convention collectiveSYNTEC
Nombre d'employés15–149
SecteurHôtellerie
Paris

Pourquoi ont-ils choisi PayFit ?

Avant PayFit, ils avaient recours à un expert-comptable pour la partie paie, mais souhaitaient gagner en autonomie sur la gestion quotidienne tout en conservant l'expertise comptable. Il y avait également beaucoup d'allers-retours avec les gens de l'équipe, sur des questions telles que "qu'est-ce que ça veut dire sur ma fiche de paie ?". PayFit a tout changé à ce niveau.

Leurs fonctionnalités préférées

Le suivi des dépenses

Le suivi des dépenses

Cela permet à David, CEO d'Elinoï, de voir les évolutions mois après mois. Dans une entreprise où les primes sont liées aux recrutements qui sont faits, il s'agit d'un KPI très important pour Elinoï.

L'espace salarié

L'espace salarié

Les salariés d'Elinoï peuvent faire leurs demandes (d'absences, de congés, etc.) en toute autonomie, ce qui contribue à fluidifer les échanges entre les managers et les salariés.

La collaboration avec l'expert-comptable

La collaboration avec l'expert-comptable

Grâce à PayFit, l'expert-comptable d'Elinoï dispose d'une plateforme fiable, intuitive avec des accès sécurisés. Ainsi, David peut maintenir sa visibilité et son autonomie sur ces informations tout en facilitant le travail de son comptable (livre de paie, écriture comptable, etc.).

Quels bénéfices ont-ils identifiés ?

Meilleure visibilité

Meilleure visibilité

Suivi des dépenses, absences de ses collaborateurs, David dispose d'une bonne visibilité sur tous ces éléments clés.

Bonne autonomie

Bonne autonomie

Chaque salarié a accès à ses bulletins, ses congés, ses documents administratifs, etc. Ils peuvent faire leurs demandes d'absences et de note de frais en toute autonomie.

Gain d'efficacité

Gain d'efficacité

Avec une productivité multipliée par 2 et 50 % de procédures administratives en moins, David peut se concentrer sur le développement d'Elinoï et l'accompagnement de ses talents.

Plusieurs raisons expliquent notre choix de PayFit : la première, c'est qu'on trouvait le produit canon, et la deuxième raison était le suivi et l'accompagnement humain proposé par PayFit.

David SimeoniCEO @Elinoï

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

X2

en productivité depuis leur passage sur PayFit

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

50%

de procédures administratives à gérer en moins

D'autres histoires vous attendent

Cartesia Education & Payfit
Lire le témoignage
Coorpacademy & Payfit
Lire le témoignage
Recom & Payfit
Lire le témoignage