Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Elinoï
Incubateur de talents
Pourquoi ont-ils choisi PayFit ?
Avant PayFit, ils avaient recours à un expert-comptable pour la partie paie, mais souhaitaient gagner en autonomie sur la gestion quotidienne tout en conservant l'expertise comptable. Il y avait également beaucoup d'allers-retours avec les gens de l'équipe, sur des questions telles que "qu'est-ce que ça veut dire sur ma fiche de paie ?". PayFit a tout changé à ce niveau.
Leurs fonctionnalités préférées
Le suivi des dépenses
Cela permet à David, CEO d'Elinoï, de voir les évolutions mois après mois. Dans une entreprise où les primes sont liées aux recrutements qui sont faits, il s'agit d'un KPI très important pour Elinoï.
L'espace salarié
Les salariés d'Elinoï peuvent faire leurs demandes (d'absences, de congés, etc.) en toute autonomie, ce qui contribue à fluidifer les échanges entre les managers et les salariés.
La collaboration avec l'expert-comptable
Grâce à PayFit, l'expert-comptable d'Elinoï dispose d'une plateforme fiable, intuitive avec des accès sécurisés. Ainsi, David peut maintenir sa visibilité et son autonomie sur ces informations tout en facilitant le travail de son comptable (livre de paie, écriture comptable, etc.).
Quels bénéfices ont-ils identifiés ?
Meilleure visibilité
Suivi des dépenses, absences de ses collaborateurs, David dispose d'une bonne visibilité sur tous ces éléments clés.
Bonne autonomie
Chaque salarié a accès à ses bulletins, ses congés, ses documents administratifs, etc. Ils peuvent faire leurs demandes d'absences et de note de frais en toute autonomie.
Gain d'efficacité
Avec une productivité multipliée par 2 et 50 % de procédures administratives en moins, David peut se concentrer sur le développement d'Elinoï et l'accompagnement de ses talents.
Plusieurs raisons expliquent notre choix de PayFit : la première, c'est qu'on trouvait le produit canon, et la deuxième raison était le suivi et l'accompagnement humain proposé par PayFit.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins