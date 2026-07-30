Avant PayFit, ils avaient recours à un expert-comptable pour la partie paie, mais souhaitaient gagner en autonomie sur la gestion quotidienne tout en conservant l'expertise comptable. Il y avait également beaucoup d'allers-retours avec les gens de l'équipe, sur des questions telles que "qu'est-ce que ça veut dire sur ma fiche de paie ?". PayFit a tout changé à ce niveau.