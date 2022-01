Coorpacademy

Coorpacademy propose une solution de digital learning centrée sur l’utilisateur et intégrant les dernières innovations pédagogiques pour se former en ligne : gamification, pédagogie inversée, apprentissage collaboratif, et ce, sur un mode flexible (vidéos et modules courts, multi-devices), compatible avec la vie de l’entreprise, de ses collaborateurs, de ses réseaux et de ses clients. Des cours accessibles à tout moment, sur tout support (mobile, tablette, …) et en toute liberté. Coorpacademy envisage de doubler sa croissance en 2018.

Coorpacademy & PayFit

Le manque de disponibilité et de réactivité de l’interlocuteur externe en charge des bulletins de paie, la nécessité d’imprimer et distribuer les bulletins de paie et le reporting des congés ont déclenché la recherche d’une solution alternative pour la gestion de la paie et des employés par Fanny.

Si Fanny a adopté PayFit aujourd’hui c’est principalement pour la réactivité de l’outil et du service sur “tout le cycle de vie d’un employé”. Concrètement, Fanny utilise quotidiennement les fonctionnalités suivantes : validation des congés, gestion des paies et simulation de fin de contrat.