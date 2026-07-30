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Coorpacademy
Centre de formation à distance
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Le manque de disponibilité et de réactivité de l’interlocuteur externe en charge des bulletins de paie, la nécessité d’imprimer et distribuer les bulletins de paie et le reporting des congés ont déclenché la recherche d’une solution alternative pour la gestion de la paie et des employés par Fanny, Head of Sales & Customer Success.
Leurs fonctionnalités préférées
L'espace salarié
Ee qui concerne l’utilisation par les employés, Mélissa observe que les employés trouvent l’utilisation de la solution simple et fonctionnel, notamment quand il s’agit de poser des jours de congés ou de RTT. “Pas besoin d’une formation à proprement parlé comparé à d’autres logiciels”.
Le mode SaaS
Pour Mélissa, PayFit est très facile d’utilisation. Mais c’est surtout un logiciel qu’elle trouve facile d’accès et qu’elle peut utiliser partout où elle dispose d'une connexion internet, le tout, sans avoir besoin de posséder des connaissances préalables en droit social ou en paie.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Gain de temps significatif
Grâce à la solution, elle estime gagner un temps précieux sur l'ensemble du processus de gestion de la paie. Mais le versement des salaires plus rapide fait selon elle également partie des points forts de PayFit : entre 5 et 6 jours pour plus de 180 collaborateurs.
Meilleure visibilité
Mélissa dispose d’une meilleure visibilité sur les paies, toutes les variables RH mais aussi sur les charges notamment grâce aux reportings comptables.
Simplicité d'utilisation
Enfin, la simplicité d’utilisation de PayFit lui a permis de se familiariser très rapidement et de pouvoir l’utiliser et exploiter pleinement toutes les possibilités offertes par la solution.
Les employés trouvent très pratique d’avoir un espace personnel où ils peuvent entre autre gérer leurs congés.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins