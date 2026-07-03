Comme beaucoup d’entrepreneurs, Samuel Nahon, fondateur de Terroirs d'Avenir, n’était pas expert en paie. Chaque de mois, il passait du temps sur chaque bulletins pour corriger d'éventuelles erreurs. Un vrai problème pour ce chef d’entreprise qui souhaitait gagner en fiabilité et en rapidité. C'est cette promesse qui a convaincu le fondateur de Terroirs d’Avenir d'opter pour PayFit pour la gestion de ses paies. Une conviction partagée par Valérie Brossaud, qui le rejoint en 2019 en tant que responsable RH.