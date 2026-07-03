Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Terroirs d’Avenir
Distributeur alimentaire engagé depuis 2008
Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?
Comme beaucoup d’entrepreneurs, Samuel Nahon, fondateur de Terroirs d'Avenir, n’était pas expert en paie. Chaque de mois, il passait du temps sur chaque bulletins pour corriger d'éventuelles erreurs. Un vrai problème pour ce chef d’entreprise qui souhaitait gagner en fiabilité et en rapidité. C'est cette promesse qui a convaincu le fondateur de Terroirs d’Avenir d'opter pour PayFit pour la gestion de ses paies. Une conviction partagée par Valérie Brossaud, qui le rejoint en 2019 en tant que responsable RH.
Leurs fonctionnalités préférées
L'export des données comptables
Chaque mois, après la clôture de leurs paies, les écritures comptables de Terroirs d'Avenir sont automatiquement générées ce qui facilite grandement le travail de leur équipes RH et finance. Mais ces exports permettent aussi à Valérie de gérer et suivre sa masse salariale et de transmettre ces données aux managers des différentes équipes pour mieux les impliquer dans ces sujets d'entreprise.
La gestion de leur planning via l'intégration Skello
Grâce à cette intégration, Valérie renseigne en 1 clic les heures de travail de ses employés. Ces données se répercutent ensuite automatiquement sur les bulletins de paie, ce qui représente un gain de temps considérable pour Valérie.
L'espace employé
Chaque employé dispose d'un espace sur lequel il retrouve ses bulletins, fait ses demandes de congés et de notes de frais. Pour Valérie, PayFit est "un facilitateur pour la gestion et le suivi des absences et congés". Ils ont ici non seulement gagné du temps en ne courant plus derrière les justificatifs et demandes de congés papiers, mais également en transparence en donnant les bons outils à leurs employés.
Quels bénéfices ont-ils identifiés ?
Gain de temps
Alors qu’ils passaient de longues journées à échanger avec leur expert-comptable avant de générer leurs paies, deux jours suffisent désormais à régler la question. Du temps gagné pour se concentrer sur leur activité.
Meilleure visibilité de leurs informations
Lorsque leurs paies étaient gérées par leur cabinet comptable, Samuel et Valérie n'avaient aucune visibilité sur leurs informations. Désormais, elles sont toutes centralisées sur leur espace PayFit et accessibles en temps réel.
Fiabilité des bulletins
Plus d'erreurs, plus de stress. En fin de mois, leurs fiches de paie sont toujours justes, toutes leurs informations sont centralisées sur leur espace PayFit et accessibles en temps réel.
« PayFit est mon meilleur allié de tous les jours. »
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreurs au moment de l'édition des fiches de paie
2 jours
seulement pour générer leurs paies