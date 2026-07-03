En tant que jeune entreprise en hyper croissance, 2Pace avait un véritable enjeu : digitaliser sa paie et mettre en place des processus simples et efficaces.

Depuis septembre 2020, 2Pace a choisi PayFit comme solution de paie et RH. Elle correspondait totalement aux attentes de l'équipe RH et des collaborateurs. Luna Ribeiro, RRH chez 2Pace, est très satisfaite de l'outil : il lui permet de réduire le nombre de tâches chronophages pour se concentrer sur son cœur de métier.