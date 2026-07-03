Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
2Pace
Cabinet de conseil
Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?
En tant que jeune entreprise en hyper croissance, 2Pace avait un véritable enjeu : digitaliser sa paie et mettre en place des processus simples et efficaces.
Depuis septembre 2020, 2Pace a choisi PayFit comme solution de paie et RH. Elle correspondait totalement aux attentes de l'équipe RH et des collaborateurs. Luna Ribeiro, RRH chez 2Pace, est très satisfaite de l'outil : il lui permet de réduire le nombre de tâches chronophages pour se concentrer sur son cœur de métier.
Ses fonctionnalités préférées
L'export des données comptables
Luna peut exporter toutes les données paie et RH renseignées sur PayFit en un clic. C'est un vrai gain de temps dans la gestion de sa comptabilité.
Le service client
Lorsque Luna a une question, elle n'hésite pas à contacter son conseiller dédié. Celui-ci est très réactif. Les échanges sont fluides, cela lui permet d'apporter rapidement une réponse à ses collaborateurs.
L'intégration avec Swile
L'intégration de Swile sur PayFit est très pratique : toutes les données liées aux avantages salariaux (tickets restaurants et déplacements professionnels) sont mises à jour en temps réel sur les 2 applications.
Quels bénéfices a t-elle identifiés ?
Gain de temps
Pour Luna, la gestion de la paie et des RH est devenue fluide, rapide et simple ! Elle est convaincue que la dématérialisation a changé son quotidien. Elle lui permet d'avoir plus de temps pour remplir ses missions et être à l'écoute de tous les salariés.
Fiabilité des paies
Lorsque Luna a validé toutes les données RH (congés, absences, notes de frais...), tous les bulletins de paie sont mis à jour en temps réel. Le risque d'erreur est très limité, cela permet à Luna de clôturer ses paies en toute sérénité.
Accompagnement juridique et social
Le partenariat PayFit x Kanoon permet à Luna d'être bien accompagnée sur la partie légale et droit social. Elle peut générer des contrats de travail en un temps record, tout en ayant accès à une bibliothèque d'informations juridiques, utiles dans son métier de RRH.
« PayFit sait nous accompagner sur des sujets juridiques et sociaux pointus. Cela nous empêche de commettre des erreurs sur les bulletins de paie.»