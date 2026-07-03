Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Cardynale
Outil complet de carte de visite numérique
Pourquoi a-t-il fait appel à nous ?
Antoine Payre, fondateur de Cardynale, entreprise spécialisée dans les cartes de visite connectées en NFC, a révolutionné sa gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, il gère les paies de ses 6 collaborateurs en seulement 10 minutes par mois. Le processus est simple : après la validation des variables et le paiement via l'intégration Qonto, ses employés reçoivent leurs bulletins de paie directement sur leur espace personnel. Ce qui fait vraiment la différence pour Antoine ? Le large panel d'intégrations disponibles, incluant les tickets restaurant, la comptabilité et la mutuelle. Cette approche efficace a non seulement simplifié ses tâches administratives, mais a également renforcé la relation avec son équipe.
Ses fonctionnalités préférées
La gestion des paies
Chaque mois, Antoine peut facilement valider les éléments variables de paie directement dans l'interface de PayFit. Tout est pris en compte : les changements de situation des employés, les congés, les absences et les heures supplémentaires.
Les intégrations de mutuelle, de paiement et de virement
Mutuelle, plannings et paiements : tout est centralisé sur PayFit grâce aux intégrations avec différents outils (Swile, Alan et Qonto). En quelques clics, Antoine gère l’intégralité de la vie de son entreprise. Il renseigne sur PayFit toutes les variables impactant la paie. Les bulletins sont ensuite automatiquement mis à jour.
« Pour clôturer mes paies, ça me prend moins d'une dizaine de minutes. J'ai juste à vérifier les éléments variables de mon équipe chaque mois, puis je peux lancer le règlement des paies directement via l'application Qonto. »
Quels bénéfices a-t-il identifiés ?
Simplicité d’utilisation
Le tableau de bord offre une vue d'ensemble claire, permettant de suivre en un coup d'œil l'avancement du processus de paie mensuel. Des notifications et des rappels automatiques aident à respecter les échéances importantes.
Gain de temps
La centralisation des informations et l'automatisation des processus ont permis à Antoine Payre de se libérer des tâches chronophages liées à la gestion du personnel. Ce gain de temps précieux peut maintenant être réinvesti dans le développement de leur activité principale : les cartes de visite connectées en NFC.
Outil tout-en-un
De l'onboarding à l'offboarding, en passant par la gestion des congés, le suivi du temps de travail et la génération de documents administratifs, PayFit centralise toutes les tâches RH en un seul endroit.
Ce qui est vraiment pertinent, c'est que ça devient vraiment un outil tout-en-un pour la gestion de ses salariés et la gestion de sa paie.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X3
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins