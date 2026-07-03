Antoine Payre, fondateur de Cardynale, entreprise spécialisée dans les cartes de visite connectées en NFC, a révolutionné sa gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, il gère les paies de ses 6 collaborateurs en seulement 10 minutes par mois. Le processus est simple : après la validation des variables et le paiement via l'intégration Qonto, ses employés reçoivent leurs bulletins de paie directement sur leur espace personnel. Ce qui fait vraiment la différence pour Antoine ? Le large panel d'intégrations disponibles, incluant les tickets restaurant, la comptabilité et la mutuelle. Cette approche efficace a non seulement simplifié ses tâches administratives, mais a également renforcé la relation avec son équipe.