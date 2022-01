Comment effectuer la DSN ?

La DSN est un fichier électronique qui se dépose sur un serveur différent en fonction de l'activité de l'entreprise :

les entreprises agricoles intègrent la DSN sur MSA ;

intègrent la DSN sur ; le reste des entreprises s'adressent à Net entreprises.

Toutefois, l'employeur n'est pas obligé de compléter et déposer le fichier DSN lui-même. Il peut entièrement ou en partie, confier son élaboration à un expert comptable. Il peut également utiliser un logiciel de paie. La DSN sera alors élaborée avec les données issues de la paie et complétée avec les saisies ponctuelles de l'employeur.

Attention : l'employeur ne peut pas utiliser n'importe quel logiciel. La DSN n'est compatible qu'avec certains logiciels SIRH. Certains organismes comme l'Urssaf proposent d'ailleurs un logiciel de paie gratuit "compatible DSN" : le TESE. Toutefois, ce dispositif ne concerne que les entreprises de moins de 20 salariés, en France métropolitaine et relevant du régime général. Les situations particulières (comme les stagiaires ou certains avantages en nature) ne sont pas prises en compte par le TESE et la DSN proposée.

Faire une DSN sans logiciel de paie est possible mais chronophage pour l'employeur. En plus, il s'expose plus facilement à faire des erreurs sur ses déclarations, ce qui entraîne des risques pour l'entreprise.

💡 Bon à savoir - PayFit est un de ces logiciels qui remplit la DSN automatiquement suite aux données saisies durant le mois par l'employeur, et l'envoie mensuellement à l'organisme concerné.

Quels risques en cas d'erreurs dans la DSN ?

Si un employeur ne transmet pas sa DSN dématérialisée, il encourt des pénalités, et ce, même s'il déclare par un autre moyen les données aux organismes sociaux. L'organisme destinataire effectue un contrôle de la DSN. Il faut distinguer 4 hypothèses :

aucune DSN n’est transmise ;

n’est transmise ; la DSN est transmise avec retard ;

; l'employeur oublie de déclarer un salarié ;

la DSN contient des données inexactes.

Si l'employeur ne transmet pas de DSN il risque une pénalité de 17,14 € par salarié.

Si l'employeur ne transmet pas la DSN dans les délais, il risque une pénalité pour chaque retard, dont le montant dépend de l'effectif de l'entreprise. Elle peut être de 51 € par salarié.

En cas d'oubli d'un salarié, les deux pénalités antérieures (pour retard et non transmission de DSN) peuvent s'appliquer. Si le retard est inférieur ou égal à 5 jours, la pénalité ne peut pas dépasser 5 142 € par entreprise et par an.

Si l'employeur transmet de fausses informations, il risque une pénalité de 11,32 € par salarié. S'il s’agit d'une fausse rémunération, cette pénalité sera de 34,28 € par salarié et assimilé.

Toutefois, l'employeur n’encourt pas automatiquement une sanction : il peut éviter la pénalité en régularisant sa déclaration. Cette régularisation doit se faire dans les 30 jours de la transmission de la DSN erronée.

L'employeur corrige, en complétant un bloc de régularisation dans la DSN suivante, les erreurs constatées dans la déclaration antérieure. Il verse par la même occasion le complément de cotisations et de contributions sociales manquantes.

Un employeur peut régulariser une déclaration de sa propre initiative ou, depuis le 1er janvier 2020, à la demande de l'organisme de recouvrement.

Certaines erreurs ou omissions de l’employeur rentrent dans le cadre du droit à l'erreur. Ces erreurs échappent aux majorations de retard et aux pénalités.

Indépendamment du type d’erreur, il faudra que :

l'employeur rectifie sa déclaration et verse la régularisation des cotisations au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration erronée ;

des cotisations au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration erronée ; le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale ou le versement de régularisation est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales.

💡 Bon à savoir - Le droit à l'erreur ne joue pas en cas d’omission de salariés dans la DSN, ni d'inexactitudes répétées dans les montants des rémunérations déclarées.

Par ailleurs, une employeur peut demander une remise gracieuse des majorations et pénalités de retard s'il remplit 3 conditions cumulatives :