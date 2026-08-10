À retenir La DSN remplace définitivement la DADS-U, la DUCS, les attestations employeur et 23 autres formulaires depuis 2017.

La DSN doit être transmise avant le 5 du mois (≥ 50 salariés) ou avant le 15 du mois (< 50 salariés). Un jour de retard peut coûter jusqu'à 60,07 € par salarié et par mois .

Il existe deux types de DSN : la DSN mensuelle (rémunérations, cotisations, PAS) et la DSN événementielle (arrêt maladie, fin de contrat, etc.) à transmettre dans les 5 jours ouvrés suivant l'événement.

Des sanctions immédiates sont prévues en cas d'erreur : défaut de production ( 60,07 €/salarié/mois ), inexactitudes sur rémunérations ( 40,05 €/salarié ), autres omissions ( 13,35 €/salarié ) selon le Code de la sécurité sociale.

En vertu du droit à l'erreur vous avez 30 jours pour corriger volontairement une erreur déclarative et éviter les pénalités.

Avec environ 2 millions de DSN transmises chaque mois, utiliser un logiciel compatible DSN devient incontournable pour éviter les rejets et gagner du temps.

Chaque mois, 2,2 millions d'entreprises et 65 000 établissements publics transmettent la DSN pour 29 millions de salariés et agents publics en France. Cette déclaration unique, qui remplace depuis 2017 pas moins de 26 déclarations sociales différentes (DADS-U, DUCS, attestations employeur, etc.), centralise désormais l'ensemble des données nécessaires aux organismes sociaux (Urssaf, France Travail, caisses de retraite) pour calculer les cotisations et les droits de chaque salarié.

Si elle a considérablement simplifié la gestion administrative, la DSN reste un exercice mensuel délicat : environ 2 millions de déclarations sont contrôlées chaque mois, et les erreurs peuvent coûter cher. Retard de transmission, omissions, inexactitudes... les pénalités peuvent rapidement grimper jusqu'à 60,07 € par salarié et par mois, en application du Code de la sécurité sociale.

Voici tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser la DSN et éviter les sanctions.

Qu’est-ce que la Déclaration Sociale Nominative (DSN) ?

Qu’est-ce que la Déclaration Sociale Nominative (DSN) ?

La DSN est une déclaration numérique mensuelle, obligatoire pour la plupart des entreprises. Elle sert à transmettre en une seule fois aux organismes sociaux et fiscaux un ensemble d’éléments relatifs aux salariés. Ces données proviennent de leurs fiches de paie : rémunérations, cotisations, événements (arrêt de travail, fin de contrat…), taux de prélèvement à la source, etc.

La DSN, dispositif obligatoire, est utilisée par toutes les entreprises du secteur privé depuis le 1er janvier 2017 et par les entreprises du secteur public depuis le 1er janvier 2022. La DSN annule et remplace 26 déclarations sociales par une seule et même déclaration.

Elle a notamment remplacé la Déclaration Annuelle de Données Sociales Unifiée (DADS-U) en 2019, devenant le moyen principal de transmission des données pour la majorité des employeurs.

Quelle est l’importance de la DSN ?

La DSN vise à simplifier les démarches, à fiabiliser les tables de données, à centraliser les flux et à réduire la charge administrative. Ceci à travers :

le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que de certaines impositions ;

la vérification des montants et la fiabilité des calculs ;

l’alimentation du calendrier des droits sociaux des salariés (Assurance Maladie, retraite, formation, prévention des risques professionnels) ;

le calcul du taux de certaines cotisations ;

le versement de certains revenus de remplacement.

Depuis le 1er janvier 2019, la DSN inclut également le dispositif du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu. Cela permet à l’employeur de transmettre le taux applicable de chaque salarié, issus du PLF 2026.

👉 À noter : en centralisant ces éléments, la DSN permet une meilleure exploitation des indicateurs de gestion (effectifs, arrêts, fins de contrats). Par ce biais, elle améliore la qualité des rapports et données produites par les services RH et les organismes sociaux.

Qui doit réaliser la DSN ?

Le recours à la DSN s’est progressivement généralisé. Aujourd’hui, elle s’applique à toutes les structures relevant du régime général, y compris celles du secteur agricole, ainsi qu’à leurs tiers mandatés, dès lors qu’elles emploient au moins un salarié.

Toutefois, certains salariés sont exclus du dispositif. Il s'agit notamment des salariés :

déclarés via les dispositifs de simplification ;

liés à des entreprises situées en outre-mer, sous certaines conditions ;

d'organismes internationaux, des ambassades ou des consulats ;

expatriés.

Par ailleurs, des procédures particulières relatives à certains régimes spéciaux, tels que les marins pêcheurs ou les fonctionnaires en détachement auprès d’un établissement privé, sont exclues de la DSN.

Aussi, la transmission de certaines déclarations ne peut pas se faire par le biais de la DSN. C’est le cas, par exemple, des déclarations propres à France Travail, comme les avis de versement. L'Urssaf, au contraire, n'admet que ce dispositif de déclaration pour le calcul des cotisations.

💡 Bon à savoir : si votre entreprise possède plusieurs établissements, vous devez remplir une DSN pour chaque établissement disposant d'un numéro SIRET propre.

Quand faut-il déclarer la DSN ?

La DSN mensuelle, ou périodique, doit être transmise tous les mois, même si aucune rémunération n’a été versée. Les délais à respecter dépendent de l’effectif :

moins de 50 salariés : au plus tard le 15 du mois suivant la période de travail ;

50 salariés et plus : au plus tard le 5 du mois suivant.

💡 Bon à savoir : si la date limite de la déclaration tombe un jour non ouvré, elle est prorogée au jour ouvrable suivant.

En dehors de cette procédure régulière, il existe une DSN événementielle. Il s’agit d’un signalement d’événement ponctuel en rapport avec la situation professionnelle du salarié (arrêt-maladie, fin de contrat, congé parental, reprise anticipée, etc.). Il est à transmettre dans les 5 jours ouvrés suivant l’événement.

👉 À noter : dans des cas spécifiques, certains événements peuvent être déclarés au plus tard avec la DSN mensuelle du mois de l’événement.

Règles de déclaration

Il faut déclarer la DSN sur la plateforme net‑entreprises.fr pour le régime général, et sur le site de la MSA (Sécurité sociale agricole) pour le régime agricole.

L’employeur peut :

saisir la déclaration directement sur la plateforme ;

utiliser un logiciel de paie compatible DSN ;

déléguer la tâche à un tiers, comme un expert-comptable ou un prestataire de paie.

Qu’en est-il du format de la déclaration ? Le dépôt de la DSN peut se faire sous forme de fichier EDI (Échange de Données Informatisé) ou via une API “machine to machine”, selon le système de paie utilisé.

Si vous ne possédez pas de logiciel de paie, mais êtes éligible à la DSN, plusieurs options s’offrent à

vous :

les services gratuits de l’URSSAF : ces services sont réservés aux entreprises relevant du régime général de la Sécurité sociale et comptant moins de 20 salariés en France métropolitaine ;

des logiciels de paie gratuits compatibles DSN, tels que TESE (Titre Emploi Service Entreprise) ou TESA (Titre Emploi Service Agricole).

💡 Bon à savoir : faire une DSN sans logiciel de paie peut être chronophage pour l'employeur et comporter des erreurs lors de la saisie des données. C’est pour cela qu’il faut prendre le temps de choisir le logiciel de paie adapté à votre entreprise.

La paie mensuelle vous prend trop de temps ? PayFit automatise la génération des bulletins, la transmission de vos DSN, et vous donne un contrôle total en temps réel, pour que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre entreprise, pas sur les calculs de charges. Reprenez le contrôle de votre paie

Que contient une DSN ?

La déclaration DSN contient plusieurs éléments répartis en deux grandes catégories.

1. Données issues de la paie : DSN mensuelle

Chaque DSN mensuelle doit contenir les informations suivantes :

le lieu d’activité et les caractéristiques du contrat de travail ;

la convention collective applicable ;

les dates importantes, début et fin de contrat, suspension et reprise du contrat de travail intervenant au cours du mois, etc. ;

les montants relatifs aux rémunérations, aux cotisations et contributions sociales, aux éventuelles exonérations de cotisations ;

la durée de travail retenue pour la paie du mois concerné ;

le taux de prélèvement à la source (PAS) : chaque DSN reflète le taux spécifique applicable à chaque salarié ;

éventuellement, une régularisation pour corriger des données inexactes ou incomplètes transmises lors du mois précédent.

2. Signalements événementiels : DSN événementielle

Lorsque la relation de travail évolue, l’employeur doit le signaler aux organismes sociaux au plus vite. En complément, cette DSN mentionne les informations de l’émetteur : SIREN/SIRET de l’établissement, identité du déclarant, etc.

Autrement, la déclaration des événements doit au plus tard être effectuée avec la DSN mensuelle du mois de l'événement. Il s'agit d'une exception qui concerne notamment :

l'arrêt de travail, lorsque aucune retenue n'a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ;

les fins de contrats de mission des salariés des entreprises de travail temporaire ;

les fins de contrats à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires ;

les fins de contrats à durée déterminée d'usage.

💡 Bon à savoir : à la fin de son contrat, tout salarié peut vous demander l'envoi de la DSN dans les 5 jours ouvrés. Si le délai de 5 jours ouvrés prévu pour déclarer un événement expire avant le 15 du mois, un délai particulier de transmission de la DSN est prévu. Dans ce cas, elle devra être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.

Cette mise à jour permet aux organismes de mener un suivi fiable des indicateurs liés à l’emploi et à la rémunération, notamment pour calculer les droits du salarié et effectuer les virements nécessaires sans beaucoup d’attente. Par exemple, dans le cas d’un arrêt-maladie, informer la CPAM dans les délais garantit un paiement rapide des indemnités journalières.

Pour remplir une DSN de manière conforme, voici les étapes à suivre, une fois la clôture de paie effectuée.

Étape 1 : préparer les données de paie

Vérifiez les informations essentielles : identité des salariés, contrats, rémunérations, taux de prélèvement à la source, cotisations et exonérations, afin d’éviter toute erreur d’interprétation. Chaque ligne de paie doit correspondre au bon mois de paie et au trimestre fiscal concerné.

💡 Bon à savoir : le rapprochement entre comptabilisation et DSN permet d'éviter certaines erreurs sur les fiches de paie.

Étape 2 : générer la déclaration

Utilisez votre logiciel de paie ou saisissez les données directement sur la plateforme net-entreprises.fr (ou sur le site de la MSA pour le régime agricole).

Étape 3 : contrôler les données avant envoi

Relisez attentivement les montants et les périodes déclarées : une erreur peut entraîner le rejet du fichier ou des pénalités.

Étape 4 : déposer la DSN

Envoyez le fichier avant la date limite (le 5 ou le 15 du mois suivant selon l’effectif). Vous recevrez ensuite un accusé de réception confirmant la prise en compte du dépôt.

Étape 5 : vérifier le Compte-Rendu Métier (CRM)

Ce document signale les éventuelles anomalies. Vous vous êtes trompé ? Il est possible de corriger cette action via l’onglet “annule et remplace” ou en régularisant dans la DSN suivante.

⚠️ Attention : si vous utilisez un logiciel de paie, assurez-vous qu’il est compatible DSN, c’est-à-dire qu’il respecte la norme NEODeS (Norme d’Échange Optimisée des Données Sociales). Pour le vérifier, rendez-vous sur le site officiel net-entreprises.fr dans la rubrique “Liste des logiciels compatibles DSN”. Un outil non-référencé ou non-conforme risque de produire un fichier rejeté ou incomplet.

Quels sont les risques en cas d’erreur ou d’omission dans une déclaration DSN ?

Une DSN incomplète ou erronée risque d’entraîner deux types d’anomalies :

un contrôle bloquant où la déclaration est rejetée : il faut corriger les erreurs et renvoyer la DSN avant la date d’exigibilité pour éviter tout retard ; un contrôle non-bloquant, où la DSN est acceptée, mais contient des incohérences : l’employeur doit les régulariser sa déclaration dans les plus brefs délais pour fiabiliser ses données sociales.

Depuis mars 2026, l'Urssaf peut émettre une DSN de substitution pour corriger d'office vos erreurs récurrentes non régularisées (montants de cotisations incorrects, informations manquantes, erreurs de période). Cette mesure automatique vise à garantir les droits sociaux de vos salariés, mais souligne l'importance de transmettre des déclarations exactes dès le premier envoi.

Situation Montant de la pénalité Défaut de production / omission de salariés ou assimilés salariés 1,5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), soit 60,07 € par salarié et par mois/fraction en 2026, PMSS étant de 4 005 € Autres omissions, inexactitudes ou fausses informations (exemple : données d’identification de l’employeur) Un tiers (⅓) de 1 % du PMSS, soit 13,35 € par salarié en 2026 Inexactitudes sur les rémunérations ayant pour effet de minorer des cotisations 1 % du PMSS, soit 40,05 € par salarié en 2026

Ces pénalités calculées en % du PMSS sont prévues par les articles R243-12 et R243-13 du Code de la sécurité sociale. En pratique, l'Urssaf applique également des montants forfaitaires simplifiés (20,02 € pour absence de transmission, 60 € pour retard, etc.).

Dans le cadre du droit à l’erreur, certaines pénalités peuvent être évitées si l’entreprise corrige volontairement sa DSN dans un délai de 30 jours après le constat de l’erreur.

Avec PayFit, logiciel RH multi-conventions, spécialisé dans la gestion de la paie, la DSN est générée et transmise automatiquement à partir de vos bulletins de salaire :

le système s’assure du respect des délais et vérifie la conformité des données avant l’envoi ;

les mises à jour réglementaires (Urssaf, MSA, retraite, etc.) sont intégrées en continu ;

vous gagnez du temps et limitez les risques d’erreur ou de sanction.