Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Sagitta Pharma
Établissement pharmaceutique
Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?
Sagitta Pharma est une centrale d'achats pharmaceutique, basée à quelques kilomètres de Tours. Leur objectif est d'accompagner au quotidien les pharmaciens grâce à une solution d'approvisionnement performante.
En 2019, Jérôme Fourquier, Directeur Administratif et Financier, décide de changer de solution de paie et de passer chez PayFit. Pourquoi ? Parce qu'avec leur ancienne solution, la génération de la paie et la gestion RH lui prenaient un temps fou. Rien n'était centralisé. Chaque mois, il devait notamment saisir les variables de ses 100 collaborateurs à la main, avec un risque d'erreur élevé. Une tâche chronophage qui ne lui manque pas du tout aujourd'hui !
Ses fonctionnalités préférées
Les rapports et exports de données
En tant que DAF, Jérôme passe beaucoup de temps à observer les données de l'entreprise : cotisations, salaires, primes, charges sociales... Rien ne lui échappe ! Avec PayFit, il peut créer un rapport personnalisé en quelques minutes. Il n'a qu'à choisir les données qui l'intéressent, et hop, un tableau Excel est créé. Cette fonctionnalité lui fait gagner un temps précieux ! Il peut ainsi prendre des décisions très rapidement.
La génération de la paie
Avant, Jérôme saisissait toutes les variables en fin de mois, avec la peur constante d'un oubli ou d'une erreur. Grâce à PayFit, Jérôme peut clôturer sa paie sereinement. Pourquoi ? La mise à jour des variables sur les bulletins de paie se fait en temps réel ! Fini le stress récurrent à chaque fin de mois : il n'a plus qu'à contrôler les bulletins, et valider sa paie. En 30min, c'est fait !
Simulation de fin de contrat
Avant de mettre fin à un contrat, Jérôme peut faire une simuation pour voir combien cela va coûter à l'entreprise. En 30 secondes, il a accès au détail des coûts, et peut ainsi bien préparer un éventuel départ. Cela marche aussi pour calculer le coût d'une nouvelle embauche !
Quels bénéfices ont-ils identifiés ?
Gain de temps
Le gain de temps est inestimable pour Nicolas. Il s'occupe des paies et de toute la RH de l'entreprise : notes de frais, congés, et bientôt entretiens !
Côté salariés, Anaïs Albouy, salariée de Bevouac, passe littéralement 2 minutes à déposer une note de frais ou demander un congé.
Centralisation des outils
De l'onboarding à l'offboarding, en passant par les bulletins de paie, les primes, les congés et les notes de frais : tout est centralisé sur PayFit. Pour Nicolas, c'est un vrai gain de temps et d'énergie !
Migration rapide et personnalisée
Derrière Nicolas, il y a toute une équipe PayFit disponible en cas de questions (Help Center, live chat, conseiller dédié). Et ça, dès l'onboarding. L'équipe a géré tout le paramétrage du compte de Bevouac, pour une livraison clé en main !
C'est très rapide de créer un rapport personnalisé : PayFit offre un panel de rapports et d’extractions possibles sur tous les items de la paie. Ça me permet de fournir aux managers des fichiers Excel très précis sur le temps de travail, les absences, les salaires... Tout ça facilite vraiment le travail financier et comptable.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
30 minutes
pour générer 100 bulletins de paie
Quelques minutes
pour créer un rapport personnalisé