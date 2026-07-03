Sagitta Pharma est une centrale d'achats pharmaceutique, basée à quelques kilomètres de Tours. Leur objectif est d'accompagner au quotidien les pharmaciens grâce à une solution d'approvisionnement performante.

En 2019, Jérôme Fourquier, Directeur Administratif et Financier, décide de changer de solution de paie et de passer chez PayFit. Pourquoi ? Parce qu'avec leur ancienne solution, la génération de la paie et la gestion RH lui prenaient un temps fou. Rien n'était centralisé. Chaque mois, il devait notamment saisir les variables de ses 100 collaborateurs à la main, avec un risque d'erreur élevé. Une tâche chronophage qui ne lui manque pas du tout aujourd'hui !