Clic and Fit

En 2016, Hugues décide alors de lancer Clic and Fit, le service de personal shopper accessible à tous. Des conseillers en image préparent pour les clientes des sélections de vêtements et accessoires adaptées à leurs attentes. Le tout leur est livré à domicile. Le but ? Réinventer notre façon d'acheter. Clic and Fit, c'est la promesse d'un shopping simple, personnalisé et rapide.

Offrir ou s'acheter des vêtements qui plaisent sans avoir à parcourir plusieurs boutiques afin de trouver les bonnes pièces, c'est l'idéal. Dégager du temps pour soi n'est pas toujours une mince affaire au quotidien. Ne pas se perdre dans tous les magasins, éviter la queue en cabine d'essayage mais aussi au moment du paiement est un véritable plus.

Clic and Fit et PayFit

Avant PayFit

Avant, Hugues nous confiait avoir des bulletins douteux voire faux. Il n'estimait pas non plus disposer d'une visibilité suffisante. Selon lui, les taux des conventions collectives n'étaient pas forcément à jour ou suivis, il y avait de nombreux retards, le traitement des données était fait de manière archaïque et le coût élevé.

Avec PayFit