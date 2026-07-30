Clic and Fit

Avant, Hugues nous confiait avoir des bulletins douteux voire faux. Il n’avait pas non plus suffisamment de visibilité. Selon lui, son ancien système de gestion de la paie comportait de nombreux défauts :

- taux des conventions collectives incorrects ;

- nombreux retards dans les paies ;

- traitement des données archaïque ;

- coût mensuel élevé.