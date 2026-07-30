Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Clic and Fit
Service de prêt de vêtements et accessoires
Pourquoi a-t-il fait appel à nous ?
Avant, Hugues nous confiait avoir des bulletins douteux voire faux. Il n’avait pas non plus suffisamment de visibilité. Selon lui, son ancien système de gestion de la paie comportait de nombreux défauts :
- taux des conventions collectives incorrects ;
- nombreux retards dans les paies ;
- traitement des données archaïque ;
- coût mensuel élevé.
Ses fonctionnalités préférées
Prévisualisation des bulletins en temps réel
Hugues vérifie les bulletins de paie de chaque employé en quelques clics seulement. Il peut filtrer les bulletins par salarié et même exporter l’intégralité des bulletins de paie du mois en cours.
L’export des données comptables
Après chaque clôture de paie, il peut accéder à ses écritures comptables. Il a désormais une bonne connaissance des différentes informations RH et paie de son entreprise : charges patronales, provision de congés, masse salariale, etc.
Quels bénéfices a-t-il identifiés ?
Visibilité sur ses informations RH
Après la clôture des paies, les écritures comptables de Clic and Fit sont automatiquement générées. Hugues gère et suit sa masse salariale et peut piloter son entreprise en toute connaissance de cause.
Fiabilité de ses paies
Grâce aux différentes notifications, Hugues ne manque aucune échéance ou nouveauté réglementaire et génère ses paies sereinement.
Gain de temps
Fini le temps où il passait de longues heures à gérer sa paie en fin de mois. Désormais, il alloue ce temps au déploiement de nouvelles offres pour ses clients.
PayFit nous permet d'avoir des fiches de paie fiables à un coût adapté. Plus de complications avec les problématiques réglementaires (convention collective, DSN, etc.), tout est à jour en temps réel. L'ensemble de leurs données se trouve sur une interface fluide et agréable d'utilisation.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
50%
de procédures administratives à gérer en moins
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
X3
en productivité depuis leur passage sur PayFit