Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Chais d'Œuvre
Club de dégustation et revendeur de vins
Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?
Chais d'œuvre est un club de dégustation et revendeur de vins, piloté par Valentin Dubois, son CEO. Comme beaucoup de dirigeants de petites structures, Valentin jonglait entre son cœur de métier et des tâches administratives chronophages, dont la gestion de la paie.
Avant PayFit, la paie lui prenait entre 5 et 6 heures chaque mois. Une charge considérable pour un entrepreneur qui a besoin de concentrer son énergie sur le développement de son activité. Il cherchait une solution qui lui permette de reprendre la main, tout en continuant à travailler avec son cabinet d'expertise comptable.
L'onboarding a été immédiat et sans friction : pour connecter son expert-comptable à PayFit, il lui a suffi de transmettre son adresse e-mail. En quelques minutes, le duo était opérationnel.
Leurs fonctionnalités préférées
La gestion complète de la paie et des RH
Avec PayFit, Valentin gère en autonomie toute la partie paie, les congés et absences, ainsi que les entrées et sorties du personnel. L'outil répond directement à ses questions, sans qu'il ait besoin d'en référer à son expert-comptable. Une autonomie qu'il n'aurait pas imaginée possible avant.
L'accès collaboratif pour l'expert-comptable
Le cabinet comptable dispose de son propre accès à PayFit, configuré en quelques secondes. Il peut consulter toutes les données dont il a besoin pour gérer la comptabilité de l'entreprise, sans dépendre du temps de réponse de Valentin. Résultat : depuis qu'il utilise PayFit, son expert-comptable ne lui a plus jamais posé la moindre question.
Quels bénéfices ont-ils identifiés ?
Gain de temps
15 minutes. C'est tout ce qu'il faut désormais à Valentin pour valider sa paie chaque mois. Contre 5 à 6 heures auparavant. Ce temps libéré, il peut le réinvestir là où il crée vraiment de la valeur : dans son activité.
Zéro charge mentale
Savoir que l'outil a été codé et paramétré par des experts de la paie change tout. Valentin ne se pose plus de questions sur la fiabilité de ses bulletins. Lors de ses clôtures semi-annuelles et annuelles, tout est en ordre. La paie n'est plus source d'anxiété.
Une collaboration fluide avec le cabinet comptable
L'association entre l'expert-comptable et PayFit fonctionne parfaitement. Chacun intervient dans son domaine d'expertise, sans se marcher dessus. Le cabinet s'occupe de toute la partie comptable en toute autonomie, et Valentin n'a plus rien à coordonner.
"Ça fait bientôt deux ans que j'utilise PayFit. Il n'y a jamais eu une seule erreur sur mes bulletins de paie. Je suis détendu avant de faire ma paie."
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
15 min
pour valider la paie chaque mois (contre 5 à 6 heures avant)
0 erreur
sur les bulletins de paie en presque 2 ans
0 question
reçue de l'expert-comptable depuis l'adoption de PayFit