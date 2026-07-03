Chais d'œuvre est un club de dégustation et revendeur de vins, piloté par Valentin Dubois, son CEO. Comme beaucoup de dirigeants de petites structures, Valentin jonglait entre son cœur de métier et des tâches administratives chronophages, dont la gestion de la paie.

Avant PayFit, la paie lui prenait entre 5 et 6 heures chaque mois. Une charge considérable pour un entrepreneur qui a besoin de concentrer son énergie sur le développement de son activité. Il cherchait une solution qui lui permette de reprendre la main, tout en continuant à travailler avec son cabinet d'expertise comptable.

L'onboarding a été immédiat et sans friction : pour connecter son expert-comptable à PayFit, il lui a suffi de transmettre son adresse e-mail. En quelques minutes, le duo était opérationnel.