Widilo

Site de cashback et codes promotionnels
Convention collective SYNTEC
Nombre d'employés 1-20
Paris

Pourquoi a-t-elle fait appel à nous ?

Après plusieurs expériences dans des entreprises qui utilisent PayFit, Barbara rejoint Widilo déjà convaincue. La solution est déjà implémentée en interne, la prise en main se fait donc en quelques heures. Gain de temps, simplicité, richesse de l'accompagnement... Elle revient sur toutes les raisons qui font de son expérience PayFit un succès depuis plusieurs années.

Ses fonctionnalités préférées

Les intégrations de mutuelle et de gestion des plannings

Grâce à une intégration avec l’organisme de mutuelle Alan, les bulletins sont automatiquement mis à jour sans que Barbara n'ait besoin d'ajouter la moindre variable.

La gestion facilitée des entrées de personnel

Elle gère l’arrivée d’un collaborateur en quelques minutes et génère tous les documents dont elle a besoin depuis son espace administrateur.

L’export des données comptables

Chaque mois, Barbara accède aux écritures comptables facilement. Cela lui donne une bonne visibilité des différentes informations RH et paie : la masse salariale, les charges patronales et salariales, les provisions de congés, etc.

Quels bénéfices a-t-elle identifiés ?

Gain de temps considérable

PayFit simplifie un nombre conséquent de démarches ce qui permet à Barbara de se concentrer sur la bonne gestion de ses équipes.

Disponibilité des chargés de compte

En cas de question sur une nouveauté en paie ou de doute sur la réglementation, ils aident Barbara pas à pas et l'accompagnent aussi dans son utilisation de la solution.

« C’est l'équivalent d'Apple ou Dyson : PayFit, c'est le futur de la paie ! »

Barbara Weinberg Responsable RH @Widilo

Ce que lui apporte PayFit en quelques chiffres

X3

en temps gagné depuis leur passage sur PayFit

80%

de procédures administratives à gérer en moins

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

