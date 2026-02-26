Les intégrations de mutuelle et de gestion des plannings
Grâce à une intégration avec l’organisme de mutuelle Alan, les bulletins sont automatiquement mis à jour sans que Barbara n'ait besoin d'ajouter la moindre variable.
Après plusieurs expériences dans des entreprises qui utilisent PayFit, Barbara rejoint Widilo déjà convaincue. La solution est déjà implémentée en interne, la prise en main se fait donc en quelques heures. Gain de temps, simplicité, richesse de l'accompagnement... Elle revient sur toutes les raisons qui font de son expérience PayFit un succès depuis plusieurs années.
La gestion facilitée des entrées de personnel
Elle gère l’arrivée d’un collaborateur en quelques minutes et génère tous les documents dont elle a besoin depuis son espace administrateur.
L’export des données comptables
Chaque mois, Barbara accède aux écritures comptables facilement. Cela lui donne une bonne visibilité des différentes informations RH et paie : la masse salariale, les charges patronales et salariales, les provisions de congés, etc.
Gain de temps considérable
PayFit simplifie un nombre conséquent de démarches ce qui permet à Barbara de se concentrer sur la bonne gestion de ses équipes.
Disponibilité des chargés de compte
En cas de question sur une nouveauté en paie ou de doute sur la réglementation, ils aident Barbara pas à pas et l'accompagnent aussi dans son utilisation de la solution.
« C’est l'équivalent d'Apple ou Dyson : PayFit, c'est le futur de la paie ! »
X3
en temps gagné depuis leur passage sur PayFit
80%
de procédures administratives à gérer en moins
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
26 €/mois par collaborateur
Un tarif pensé pour les créateurs d'entreprise qui recrutent leurs premiers salariés