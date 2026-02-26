Après plusieurs expériences dans des entreprises qui utilisent PayFit, Barbara rejoint Widilo déjà convaincue. La solution est déjà implémentée en interne, la prise en main se fait donc en quelques heures. Gain de temps, simplicité, richesse de l'accompagnement... Elle revient sur toutes les raisons qui font de son expérience PayFit un succès depuis plusieurs années.