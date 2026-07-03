Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Cadre Vert
Agence de design végétal
Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?
Avant de passer chez PayFit, Cadre Vert confiait la gestion de sa paie à un cabinet comptable. Les délais d'échange et la répétition de tâches sans grande valeur ajoutée ont convaincu Baptiste, responsable administratif et financier, d'opter pour une solution dématérialisée.
Grâce à PayFit, Baptiste gagne un temps fou sur la gestion de la paie et des RH. Les bulletins de paie sont désormais automatisés, les salariés sont autonomes pour faire leurs demandes RH, les déclarations sociales sont gérées directement par PayFit.
Leurs fonctionnalités préférées
La gestion des congés et absences
Chaque salarié possède un espace personnel où il peut, en toute autonomie, faire ses demandes de congés ou d'absences. Le manager n'a qu'à valider sa demande, et cela met directement à jour le bulletin de paie du salarié. Sur son espace, celui-ci a accès à son solde de congés et RTT, mais aussi à ceux de son équipe. Cela permet de donner de la visibilité pour mieux s'organiser !
Le module Kanoon
Le partenariat entre PayFit et Kanoon permet à Baptiste d'éditer des contrats de travail directement sur son espace PayFit. Kanoon, spécialisé dans la gestion juridique RH, propose de nombreux modèles de contrats de travail, personnalisables. La signature électronique sur PayFit permet également de gagner un temps précieux pour les futurs salariés comme pour les RH.
L'acompte sur salaire
Chaque employé peut demander un acompte sur salaire directement sur son espace personnel. Le manager n'aura pas connaissance de cette demande, elle sera directement envoyée à son RH.
Quels bénéfices ont-ils identifiés ?
Gain de temps
La gestion de la paie et des RH est devenue beaucoup plus fluide, rapide et simple ! Baptiste est convaincu que la dématérialisation a changé son quotidien. Elle lui permet d'avoir plus de temps pour remplir ses missions et être à l'écoute de tous les salariés.
Migration rapide et personnalisée
Le passage du cabinet comptable à la solution PayFit a été très fluide. PayFit s'est occupé de tout le paramétrage du compte, ainsi que de la création des profils salariés. De son côté, Baptiste, n'a eu qu'à récupérer quelques documents administratifs. Tout s'est fait très rapidement.
Fiabilité des bulletins
Avec PayFit, tous les bulletins de paie sont mis à jour en temps réel. Il n'y a plus de risque d'erreurs, ce qui permet à Baptiste de clôturer sa paie très sereinement.
« Depuis qu’on est passé sur PayFit, c’est vraiment que du bonheur. »
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
30%
d'économie sur le temps de traitement de la paie
Zéro
erreur au moment de l'édition des fiches de paie