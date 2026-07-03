Avant de passer chez PayFit, Cadre Vert confiait la gestion de sa paie à un cabinet comptable. Les délais d'échange et la répétition de tâches sans grande valeur ajoutée ont convaincu Baptiste, responsable administratif et financier, d'opter pour une solution dématérialisée.

Grâce à PayFit, Baptiste gagne un temps fou sur la gestion de la paie et des RH. Les bulletins de paie sont désormais automatisés, les salariés sont autonomes pour faire leurs demandes RH, les déclarations sociales sont gérées directement par PayFit.