PayLead

PayLead est une Fintech spécialisée dans l’analyse de la donnée de transaction bancaire. Grâce à son expertise en Intelligence Artificielle, la startup valorise les flux de paiement et offre des clés de connaissance clients incomparables aux institutions financières et aux commerçants, tout en respectant une politique de « privacy by design ».

PayLead & PayFit

Confronté à ses premiers recrutements au sein de PayLead, Jacquelin a très rapidement fait le choix de se tourner vers PayFit afin de gérer la paie et les ressources humaines de son entreprise. Ayant eu des retours d’expériences très positifs de la part d’autres utilisateurs, il a très vite repéré les fonctionnalités qui allaient faciliter son quotidien et êtres avantageuses pour PayLead.

Pour Jacquelin, entreprendre a souvent été synonyme de complexité administrative. Alors quand il a découvert un outil qui avait intégré le Code du Travail et la convention collective SYNTEC pour simplifier la vie des employeurs au niveau RH et de la gestion des relations avec les organismes sociaux, il n'a plus hésité une seule seconde. Aujourd’hui, PayFit lui permet de faciliter ses démarches administratives au sein d’un environnement réglementaire rigoureux. En plus de réaliser un réel gain de temps et d’énergie, il dispose à présent d’une meilleure accessibilité et compréhension de l’environnement légal du travail.