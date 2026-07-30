Confronté à ses premiers recrutements au sein de PayLead, Jacquelin, Directeur général, a très rapidement fait le choix de se tourner vers PayFit afin de gérer la paie et les ressources humaines de son entreprise. Ayant eu des retours d’expériences très positifs de la part d’autres utilisateurs, il a vite repéré les fonctionnalités qui faciliteraient son quotidien.