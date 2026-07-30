Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Paylead
Technologie d’analyse des données bancaires
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Confronté à ses premiers recrutements au sein de PayLead, Jacquelin, Directeur général, a très rapidement fait le choix de se tourner vers PayFit afin de gérer la paie et les ressources humaines de son entreprise. Ayant eu des retours d’expériences très positifs de la part d’autres utilisateurs, il a vite repéré les fonctionnalités qui faciliteraient son quotidien.
Leurs fonctionnalités préférées
L'automatisation des processus RH
Ce qui représente aussi un véritable avantage pour Jacquelin est qu’il n’a plus besoin de renseigner la DPAE (Déclaration Préalable A l'Embauche) et de multiplier les démarches administratives auprès des organismes comme l’URSAFF.
Rappels automatiques des échéances et nouveautés
Il trouve aussi extrêmement avantageux que la solution l’informe des nouveautés juridiques ou réglementaires et l’aide à comprendre les concepts du Code du Travail pour bien paramétrer les informations à déclarer.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Gain de temps significatif
La possibilité pour les employés de gérer, en toute autonomie, leurs congés, absences, notes de frais et fiches de paie représente un gain de temps supplémentaire pour toute l’entreprise.
Gain de productivité
Avec PayFit, pour Jacquelin tout s’enchaîne plus vite et surtout très simplement. Il peut désormais se concentrer à 100% sur le produit, l’équipe, les fondamentaux de son entreprise, sans être pénalisé par un contexte complexe et trop lourd à appréhender.
PayFit parvient à offrir à nos salariés une expérience fluide, simple, efficace.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins