Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Holybelly
Restaurant de petits déjeuners et déjeuners en continu
Pourquoi a-t-il fait appel à nous ?
L'entrepreneuriat est une aventure dans laquelle on se lance généralement sans savoir ce qui va se passer par la suite. C’est à l’ouverture de son premier restaurant, en 2013, que Nicolas Alary a découvert l'envers du décor du métier d'entrepreneur, de responsable d'un restaurant. En 2013, il confie la gestion de sa paie à un cabinet comptable. Beaucoup d'échanges et de mails : c'est ce qui est principalement ressorti de ces années de collaboration. Alors que la paie est un point essentiel de la relation entre un patron et ses salariés, Nicolas voyait toujours la fin du mois comme un moment assez pénible.
« On ne fait pas ce métier pour faire des fiches de paie. »
Ses fonctionnalités préférées
La gestion des congés et absences
Finis les allers-retours liés aux demandes d’absence : tout est centralisé sur son espace administrateur. Une fois validées, il peut voir leur impact en temps réel sur les bulletins.
Plus besoin de vérifier manuellement : la convention collective HCR est intégrée à 100% dans PayFit. Chaque action (absence, jour férié, rémunération) est automatiquement conforme aux règles du secteur.
Les intégrations de mutuelle, de paiement et de gestion des plannings
Mutuelle, plannings et paiements : tout est centralisé sur PayFit grâce aux intégrations avec différents outils (Swile, Alan et Snapshift). En quelques clics, Nicolas gère l’intégralité de la vie de son restaurant. Il renseigne sur le logiciel toutes les variables impactant la paie. Les bulletins sont ensuite automatiquement mis à jour.
« On parle beaucoup dans notre secteur du problème de turnover et ça repose sur plein de petites choses et une de ces choses, c'est payer les gens à l'heure. [...] Tout ce qu'on peut faire pour favoriser cette confiance, il faut le faire. »
Quels bénéfices a-t-il identifiés ?
Simplicité d’utilisation
Donner une prime à un salarié ou accorder une augmentation devient un jeu d'enfant et surtout, il peut le faire de façon automatique et autonome, sans envoyer de mail au comptable qui sera traité sous quelques jours ouvrés.
Maîtrise de ses coûts
Grâce au paramétrage des exports par axe analytique, Nicolas dispose de toutes les informations pour piloter ses charges sereinement.
Confiance renforcée avec l'équipe
Dans un secteur marqué par le turnover, payer les équipes à l'heure est essentiel. Grâce à PayFit, Holybelly transmet des bulletins lisibles et transparents le dernier jour de chaque mois et déclenche les paiements immédiatement.
« On mettait à peu près une semaine voire 10 jours à générer nos paies et maintenant on arrive à compacter ça en une après-midi. »
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
1 semaine → 2h
pour éditer la paie de 24 salariés
Vendredi 13h-15h
Paie terminée : relecture, génération et paiement
Zéro
erreur au moment de l'édition des fiches de paie
100%
autonome sur la paie (sans intermédiaire comptable)