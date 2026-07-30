La gestion des congés et absences

Finis les allers-retours liés aux demandes d’absence : tout est centralisé sur son espace administrateur. Une fois validées, il peut voir leur impact en temps réel sur les bulletins.

Plus besoin de vérifier manuellement : la convention collective HCR est intégrée à 100% dans PayFit. Chaque action (absence, jour férié, rémunération) est automatiquement conforme aux règles du secteur.