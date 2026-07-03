L'onboarding de nouveaux collaborateurs

Lors de l'arrivée de nouveaux employés, les démarches administratives et légales sont souvent chronophages. Avec PayFit, tout est géré en quelques clics afin que vos salariés arrivent dans les meilleures conditions. Il en va de même pour la gestion au jour le jour des employés (variables, notes de frais, etc.).