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Boost

Agence de communication digitale pour les pharmacies

Convention collectiveSYNTEC
Nombre d'employés1-20
SecteurHôtellerie
Paris

Pourquoi ont-il fait appel à nous ?

Après des années d'études en école de commerce, Martin baigne dans un écosystème startup et s'intéresse aux nouveautés. C'est en discutant avec d'autres entrepreneurs qu'il découvre véritablement PayFit comme l'outil "révolutionnant le monde de la paie". Il décide en lançant Boost, de nous faire confiance pour gérer les paies des collaborateurs de Boost.

Leurs fonctionnalités préférées

L'onboarding de nouveaux collaborateurs

L'onboarding de nouveaux collaborateurs

Lors de l'arrivée de nouveaux employés, les démarches administratives et légales sont souvent chronophages. Avec PayFit, tout est géré en quelques clics afin que vos salariés arrivent dans les meilleures conditions. Il en va de même pour la gestion au jour le jour des employés (variables, notes de frais, etc.).

L'accompagnement de notre équipe Support

L'accompagnement de notre équipe Support

Selon Pierre, le support sait se rendre disponible dès qu'il a des questions. Il lui apporte, de manière très chirurgicale, des réponses et une aide précieuse.

Quels bénéfices ont-il identifiés ?

Gain de temps

Gain de temps

Pour Martin, c'était important de s'appuyer sur des outils simples à utiliser et qui peuvent nous apporter de la visibilité (via notamment les exports comptables) sur ce qu'on fait. Le temps gagné est considérable.

Meilleure lisibilité des informations

Meilleure lisibilité des informations

Grâce à la fonctionnalité exports comptables notamment, Martin dispose en temps réel des KPI liés à sa masse salariale, à la gestion de trésoreries. Et tous ces éléments précieux pour l'entrepreneur qu'il est, le sont également pour ses employés.

« PayFit nous a accompagnés sur des questions spécifiques à l'entrepreneuriat avant d'utiliser la solution. C'est rare et vraiment super. Ils ont aussi répondu aux diverses contraintes que nous pouvions avoir dans notre industrie. »

Martin ChristolommeCofondateur @Boost

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

X2

en productivité depuis leur passage sur PayFit

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

50%

de procédures administratives à gérer en moins

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