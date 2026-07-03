Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Boost
Agence de communication digitale pour les pharmacies
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Après des années d'études en école de commerce, Martin baigne dans un écosystème startup et s'intéresse aux nouveautés. C'est en discutant avec d'autres entrepreneurs qu'il découvre véritablement PayFit comme l'outil "révolutionnant le monde de la paie". Il décide en lançant Boost, de nous faire confiance pour gérer les paies des collaborateurs de Boost.
Leurs fonctionnalités préférées
L'onboarding de nouveaux collaborateurs
Lors de l'arrivée de nouveaux employés, les démarches administratives et légales sont souvent chronophages. Avec PayFit, tout est géré en quelques clics afin que vos salariés arrivent dans les meilleures conditions. Il en va de même pour la gestion au jour le jour des employés (variables, notes de frais, etc.).
L'accompagnement de notre équipe Support
Selon Pierre, le support sait se rendre disponible dès qu'il a des questions. Il lui apporte, de manière très chirurgicale, des réponses et une aide précieuse.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Gain de temps
Pour Martin, c'était important de s'appuyer sur des outils simples à utiliser et qui peuvent nous apporter de la visibilité (via notamment les exports comptables) sur ce qu'on fait. Le temps gagné est considérable.
Meilleure lisibilité des informations
Grâce à la fonctionnalité exports comptables notamment, Martin dispose en temps réel des KPI liés à sa masse salariale, à la gestion de trésoreries. Et tous ces éléments précieux pour l'entrepreneur qu'il est, le sont également pour ses employés.
« PayFit nous a accompagnés sur des questions spécifiques à l'entrepreneuriat avant d'utiliser la solution. C'est rare et vraiment super. Ils ont aussi répondu aux diverses contraintes que nous pouvions avoir dans notre industrie. »
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins