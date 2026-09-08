Maryam Toumirt
Juriste Rédacteur en Droit Social @Payfit
Matricule RH : quel est le rôle de ce numéro unique ?
Lors de son embauche, un salarié se voit affecter un matricule RH. Ce code RH joue un rôle important pour l’employeur comme pour l’employé.
Fiche de paie : règles, mentions et modèle gratuit
Définition d'une fiche de paie, ses mentions obligatoires et les sanctions en cas de non-conformité. Le point complet pour employeurs et salariés.
Calcul de salaire pendant l’arrêt maladie : tout savoir
Quelles sont les règles de calcul de son salaire pendant l’arrêt maladie ? Comment maintenir son revenu entre les IJSS et le complément employeur ? Décryptage.
Procédure disciplinaire : les règles à savoir
Procédure disciplinaire : règles, déroulement par étapes, sanctions possibles. Tout savoir sur ce processus déclenché après la faute d’un salarié.
Avenant au contrat de travail pour augmentation de salaire
Vous souhaitez augmenter l’un de vos salariés ? Découvrez avec Payfit comment rédiger un avenant au contrat de travail en cas d’augmentation de salaire.
Le planning mensuel de travail : tout savoir
Comment faire un planning mensuel de travail ? Est-il obligatoire d’afficher le planning mensuel dans l’entreprise ? Payfit vous explique.
Déclaration d’embauche : quelles sont les règles ?
Comment déclarer un salarié ? Qu’est-ce que la DPAE ? Quelles sont les sanctions prévues en cas de non-déclaration ? Payfit vous explique
Période d’essai HCR : règles, durées et bonnes pratiques
Découvrez les règles actualisées de la période d’essai en HCR (Hôtels-Cafés-Restaurants) : durées, renouvellement, obligations, rupture, formalités.
Budget CSE : fonctionnement et calcul en 2026
Comment déterminer le budget CSE d'une entreprise ? Quelles sont les différences entre le budget de fonctionnement et le budget ASC ? Payfit vous répond.
Temps partiel thérapeutique : comment ça fonctionne ?
Qu’est-ce que le temps partiel thérapeutique ? Quelles sont les règles à respecter ? Payfit vous explique.
Heures complémentaires en HCR : quelles règles ?
Comment rémunérer les heures complémentaires dans le secteur des HCR ? Quelles sont les règles à respecter ? Payfit vous explique.
Indemnité compensatrice de congés payés : conditions
Indemnité compensatrice de congés payés : quelles règles appliquer pour les CDD et CDI ? Découvrez les différentes modalités de calcul avec Payfit.
Arrêt maladie et chômage : tout savoir
Percevoir des indemnités journalières de maladie durant une période de chômage : c’est possible. Conditions d’attribution et calcul : Payfit vous explique.
Calcul des congés payés : méthode simple et conforme
Découvrez comment calculer les congés payés de vos salariés : jours ouvrables, jours ouvrés, indemnité compensatrice… Et évitez les erreurs de paie.
Domiciliation d'entreprise : procédure et avantages
Domiciliation d'entreprise : coût, avantages et obligations légales. Guide pour choisir entre domiciliation commerciale et siège social.
Forfait social : définition, taux et obligations
Définition, taux, assiette, rémunérations concernées et obligations de l’employeur en matière de forfait social : les experts Payfit vous éclairent.
Logiciel de paie pour association : comment choisir ?
Comment choisir son logiciel de paie ? Quels sont les avantages d’un logiciel de paie pour une association ? Payfit vous explique.
Planning à la semaine : comment faire ?
Comment organiser son planning hebdomadaire ? Est-il obligatoire d’afficher le planning de la semaine dans l’entreprise ? Payfit vous explique.
Ordre du jour du CSE : comment doit-on le rédiger ?
Découvrez comment rédiger l’ordre du jour du CSE, son contenu, les modes et le délai de transmission en fonction des comités convoqués.
Compte-rendu entretien professionnel : règles et conseils
Le compte-rendu d’entretien professionnel est un document obligatoire pour l’employeur. Payfit vous guide sur ses objectifs, sa réglementation et son contenu.
Mise à pied disciplinaire : une procédure très encadrée
En cas de faute commise par un salarié, l’employeur peut prononcer une mise à pied disciplinaire, à condition de se conformer au cadre légal.
Avantage en nature sur la fiche de paie : fonctionnement
L’avantage en nature sur la fiche de paie correspond à un bien ou un service que l’employeur accorde comme complément de rémunération. Décryptage.
IDCC Syntec : à quoi sert-il ?
Qu'est-ce que le code IDCC de Syntec ? Où trouver ce code ? Payfit vous explique.
Calculer le salaire d’un commercial : règles à connaître
Quel statut leur donner ? Comment doivent-ils être rémunérés? Vous trouverez toutes les réponses à vos questions sur ces sujets dans cet article !
Registre de vidéosurveillance : comment ça fonctionne ?
Qu’est-ce que le registre de vidéosurveillance ? Quelles sont les règles à respecter ? Payfit vous explique.
Horaire de travail : que dit la loi ?
Horaire de travail : quelles sont les règles que l’employeur doit respecter ? Affichage, modification, horaires individuels et collectifs : réponses !
Accident de trajet : quelles démarches pour le déclarer ?
Comment caractériser un accident du trajet ? Point sur les conditions qui permettent de déclarer l'accident à la Sécurité sociale et percevoir les IJSS.
Modulation du temps de travail : fonctionnement
Définition, conditions de mise en place, droits des salariés et règles légales : découvrez comment fonctionne la régulation du temps de travail avec Payfit.
Préavis en convention collective HCR : durées et règles
Préavis en convention collective HCR : toutes les durées pour démission et licenciement. Calculez votre préavis selon votre profil et votre ancienneté.
Droit d'alerte du CSE : toutes les étapes
Harcèlement, danger, risques sociaux et économiques : le droit d'alerte du CSE permet aux élus de signaler les situations préoccupantes.
Représentant de proximité : qui sont-ils ?
Qu’est-ce qu’un représentant de proximité ? Quel est son rôle dans l’entreprise ? Quelles sont les règles à respecter ? Payfit vous explique.
Panning horaire de travail : astuces et modèle
Comment créer un planning des horaires de travail ? Découvrez les obligations légales et téléchargez notre planning des horaires de travail gratuit.
Convention collective dans la restauration : application
Quelle est la convention collective applicable à la restauration ? Est-il obligatoire d’appliquer une convention collective ? Payfit vous explique.
Planning annuel de travail : quelles sont les règles ?
Le planning annuel de travail est un outil de gestion du personnel de l’entreprise. Comment faire son planning de travail ? Payfit vous explique.
Convention collective de la restauration : quelles règles ?
Convention collective de la restauration : HCR, restauration rapide, collective… Tout savoir sur les codes NAF, salaires, congés et procédures en 2025.
Repos compensateur : définition, calcul et obligations
Repos compensateur : calcul, attribution et indemnisation. Guide complet sur les droits des salariés et obligations employeurs.
Fiche de paie pour une association loi 1901 : comment faire ?
Est-il obligatoire d’émettre une fiche de paie pour un salarié d’une “association loi 1901” ? Quelles sont les règles à respecter ? Payfit vous explique.
Convention collective transports routiers : ce qu’il faut savoir
La convention collective transports routiers s’applique à de nombreuses entreprises et comprend des dispositions adaptées à ce secteur d’activité.
DUE : le guide complet pour déclarer un salarié
DUE (ou DPAE) : désigne la déclaration unique à l’embauche obligatoire pour tout nouveau salarié. Obligations, délais et sanctions. Payfit vous éclaire.
DPAE : comment déclarer un salarié ?
Vous venez d’embaucher un nouveau salarié ? Nos experts vous expliquent pas à pas comment établir et transmettre la Déclaration Préalable À l’Embauche (DPAE).
Rémunération du gérant d’EURL : quelles spécificités ?
Rémunération gérant EURL : salaire, dividendes, formalités... Payfit décrypte pour vous les aspects clés d'une rémunération optimisée.
Affichage obligatoire dans l’entreprise : quelles règles ?
Affichage obligatoire dans l’entreprise : découvrez la liste complète des informations à afficher, les règles à respecter et les sanctions encourues.
Registre de sécurité dans l’entreprise : décryptage !
Qu’est-ce que le registre de sécurité ? Quelles sont les obligations de l’employeur ? Payfit vous explique.
Repos hebdomadaire en HCR : obligations et modalités en 2026
Obligations légales, droits des salariés, process, Payfit décrypte les règles du repos hebdomadaire dans le secteur des Hôtels-Cafés-Restaurants en 2026.
Congé mariage : combien de jours peut-on s’accorder ?
Congé mariage : combien de jours pouvez-vous vous accorder ? Pour quels types d’union ce congé est-il accordé et rémunéré ? Payfit vous explique.
SMIC hôtelier : montants et règles à respecter
Le salaire minimum conventionnel du secteur de l'hôtellerie et de la restauration est fixé par la convention collective HCR. Découvrez son montant avec Payfit.
Travail le dimanche : quelles sont les règles ?
Travail le dimanche : comment gérer les dérogations et calculer les majorations ? Guide pratique pour employeurs et salariés.
Délai pour communiquer un planning de travail : les règles
Délai pour communiquer le planning de travail : obligations et astuces. Maîtrisez les règles pour une gestion sereine du temps de travail de vos équipes.
Prévoyance sur le bulletin de paie : tout comprendre
Prévoyance sur le bulletin de paie : du choix du contrat à l’affichage des cotisations, découvrez comment optimiser la protection de vos salariés.
CSSCT : mise en place, rôle et fonctionnement
Qu’est-ce que la commission santé sécurité et conditions de travail ? Quel est le rôle de la CSSCT dans l’entreprise ? Payfit vous explique.
Composition du CSE : tout savoir
Découvrez comment est composé le CSE ainsi que les règles à respecter lors de sa composition. Payfit vous explique.
Affichage obligatoire des restaurants : quelles sont les règles ?
Quelles sont les obligations d’affichage dans le restaurant ? Quelles sont les règles à respecter ? Payfit vous explique.
Date d'ancienneté sur le bulletin de paie : tout savoir
Le calcul et l'indication de la date d'ancienneté sur le bulletin de paie répondent à des règles spécifiques. Décryptage.
Travail de nuit : tout savoir !
Le travail effectué de nuit est un mode de travail exceptionnel, soumis à des règles spécifiques. Payfit vous explique ces règles.
Amplitude horaire de travail : règles et sanctions
Amplitude horaire : durée, calcul, temps de repos et sanctions. Guide complet pour les employeurs sur les règles à respecter pour organiser le temps de travail de vos salariés.
Gestion d'une l’association : comment ça fonctionne ?
Comment gérer une association ? Quelles sont les règles à respecter ? Payfit vous explique.
Accord dans une entreprise de moins de 11 salariés : guide
Peut-on négocier un accord dans une entreprise de moins de 11 salariés ? Quelles sont les règles à respecter ? Payfit vous explique.
Mise à pied conservatoire d'un salarié protégé : quelles règles ?
Comment procéder à la mise à pied d'un salarié protégé ? Quelles sont les règles à respecter ? Payfit vous explique.
CSG : définition, calcul, exonérations et modalités
Contribution Sociale Généralisée (CSG) : impôt prélevé sur les revenus pour financer la protection sociale, Payfit, expert RH, vous explique ses modalités.
Aménagement du temps de travail : quelles sont les règles ?
L'employeur peut procéder à un aménagement du temps de travail au sein de son entreprise pour l'adapter à ses besoins. Décryptage.
SIRH : comprendre cet outil
Découvrez ce qu’est un SIRH, ses fonctionnalités, ses avantages et comment bien le choisir pour améliorer la gestion RH et la performance de votre entreprise.
Rémunération d’un dirigeant d’association : quelles règles ?
Vous êtes dirigeant d'une association et vous souhaitez vous rémunérer ? Payfit revient sur toutes les options qui s'offrent à vous.
Déclaration de l’accident du travail : règles à respecter
Découvrez comment déclarer l’accident du travail de l'un de vos salariés ainsi que les délais à respecter pour effectuer cette déclaration.
DADS : règles et changements à connaître
Certains employeurs doivent procéder à une déclaration annuelle des données sociales (DADS). Explications.
Accord de branche : définition et enjeux
Qu’est-ce qu’un accord de branche ? A quoi sert-il ? Payfit vous répond.
Sanction disciplinaire : quelle est la procédure à suivre ?
Quelle sanction disciplinaire est la plus appropriée pour répondre au comportement fautif d’un salarié ? Payfit vous détaille la procédure à appliquer.
Paiement du salaire : quelles règles pour l’employeur ?
Paiement du salaire : délais, versement, sanctions, erreurs et recours : tout ce qu’un employeur doit savoir pour payer ses salariés en toute conformité.
Représentant syndical au CSE : tout savoir
Quel est le rôle du représentant syndical au CSE et comment est-il désigné ? Est-il différent du délégué syndical ? Les experts Payfit vous aident à faire le point.
ARE pour création d’entreprise : quels sont vos droits ?
ARE et création d’entreprise : puis-je les cumuler ? Quelles sont les conditions d’attribution des allocations chômage ? Payfit vous explique.
Temps de travail : tout savoir
Durée légale de travail, heures maximales, temps de travail effectif, aménagement du temps de travail : On vous explique tout.
Temps de travail effectif : règles et calcul
Temps de travail effectif : définition légale, calcul et décompte des heures en 2025. Pauses, trajets, habillage : quels temps sont inclus ?
Arrêt maladie : comment ça fonctionne ?
Découvrez les démarches pour que votre salarié perçoive ses indemnités journalières lorsqu'il est en arrêt maladie.
Calcul du taux de prélèvement à la source : guide 2026
Calcul du taux de prélèvement à la source : découvrez la formule de calcul, le barème 2026 et les changements pour les couples. Explications et exemples.
Indice Syntec 2026 : calcul et impact sur les contrats
Indice Syntec : usage, limites et impact de cet outil de mesure de l’évolution du coût de la main-d’œuvre intellectuelle sur vos contrats de travail en 2026.
Document unique d’évaluation des risques professionnels
Le DUERP est un document à remplir obligatoirement par l'employeur suite à l'évaluation des risques professionnels au sein de son entreprise.
Congé sabbatique : conditions et droits du salarié
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le congé sabbatique : conditions pour y accéder, sa durée, la réponse de l’employeur, ainsi que les droits du salarié.
Convention collective Syntec : guide 2026
Découvrez la convention collective Syntec en 2026 : les avantages, congés payés, indemnités, préavis, conditions de travail et obligations des employeurs.
Aide à l'embauche d'un apprenti : montants et conditions
Le montant de l'aide à l'embauche d'un étudiant en BTS ou DUT va être réduit. Découvrez les nouveautés 2026 concernant l'aide à l'embauche d'un apprenti.