Fixée par l’employeur, la rémunération des salariés évolue en fonction de divers critères comme la nature de l’emploi, les qualifications ou l’expérience.

Pour encadrer la fixation des salaires, la loi impose à l’employeur de respecter des minimas. Ainsi, il est impossible de fixer un salaire en dessous d’un seuil légal : c’est le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC).

En pratique, un salaire minimal peut également être fixé par une convention collective pour un secteur d’activité donné. C’est le cas notamment de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants - également appelée convention collective HCR - qui prévoit des règles spécifiques pour les salariés auxquels elle s’applique.

Quelle rémunération appliquer aux salariés des HCR ? Quel est le montant brut du SMIC horaire de la restauration hôtellerie ? Payfit vous aide à tout comprendre sur le SMIC hôtelier.

Quelle est la différence entre le SMIC hôtelier ou SMIC légal ?

Pour comprendre quel est le salaire minimum applicable dans l'hôtellerie-restauration, il convient de s'intéresser à la différence entre le SMIC et le salaire minimum conventionnel :

le SMIC, ou salaire minimum interprofessionnel de croissance, est le salaire horaire minimum légal que le salarié doit percevoir. Il n’est pas possible de rémunérer un salarié en dessous du SMIC en France ;

le salaire minimum conventionnel, soit la rémunération minimale fixée par un accord d’entreprise ou une convention collective.

En règle générale, le montant du salaire minimum conventionnel est supérieur au montant du SMIC.

Dans les professions relevant de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, HCR, les heures de travail des salariés sont rémunérées sur la base d’un taux horaire minimal prévu par la convention collective. Il s’agit du salaire minimum conventionnel.

💡 Bon à savoir : dans la pratique, le terme “SMIC hôtelier” est improprement utilisé pour désigner le salaire minimum conventionnel applicable au secteur de l’hôtellerie-restauration.

Historiquement, le “SMIC hôtelier” désignait un régime spécifique applicable aux rémunérations des salariés des entreprises du secteur. Ce SMIC a été supprimé depuis le 1er janvier 2005. Aujourd’hui, le terme “SMIC hôtelier” est utilisé dans le secteur de l'hôtellerie-restauration (HCR) pour désigner le premier niveau de rémunération de la grille de salaires des HCR .

Les employeurs des HCR sont tenus de respecter le SMIC ainsi que le taux horaire minimal prévu par la convention collective HCR.

Ainsi, dans le cas où le SMIC brut est supérieur au salaire minimum conventionnel, les employeurs sont tenus de verser aux salariés des HCR un complément de salaire pour atteindre le montant brut du SMIC.

À l’inverse, dans le cas où le SMIC est inférieur au minimum conventionnel, les employeurs doivent verser aux salariés la rémunération prévue par la convention collective.

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Le montant des salaires applicables dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants est fixé par la convention collective HCR, grâce à une grille de minima salariaux.

Depuis 2010, les partenaires sociaux se sont engagés à ce que le salaire horaire minimal du premier échelon de la grille salariale soit au moins égal au SMIC + 1%.

Chaque année, le montant de ces salaires minima est réévalué par les partenaires sociaux. La dernière revalorisation des taux minimaux des HCR a été effectuée par un avenant du 1er avril 2022.

En pratique, il arrive que le montant du salaire conventionnel soit inférieur au SMIC légal. Dans ce cas, les employeurs des hôtels-cafés-restaurants doivent appliquer le SMIC légal.

💡 Bon à savoir : depuis le 1er juin 2026, le montant du SMIC brut mensuel s'élève à 1 867,02 € (contre 1 823,03 € depuis le 1er janvier 2026).

Quel est le montant du SMIC hôtelier ?

Depuis le 1er juin 2026, le SMIC horaire brut s'élève à 12,31 €. Cette revalorisation rend le SMIC supérieur aux 5 premiers échelons de la grille HCR. Pour ces niveaux, c'est donc le SMIC légal qui s'applique, et non le taux conventionnel.

Voici les rémunérations minimales applicables dans les HCR :

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Échelon 1 11,72 € 12,00 € 13,04 € 14,17 € 18,16 € Échelon 2 11,80 € 12,27 € 13,26 € 14,54 € 21,50 € Échelon 3 11,90 € 12,89 € 13,69 € 15,17 € 27,81 €

Les partenaires sociaux de la branche HCR devront engager une négociation pour actualiser leur grille conventionnelle. Dans l'attente, l'employeur est tenu d'appliquer le SMIC pour tout échelon dont le taux conventionnel est inférieur à 12,31 €.

Les montants prévus par la convention collective ne comprennent pas l’ avantage en nature repas des HCR . Par conséquent, l’employeur ne peut pas prendre en compte ces avantages en nature pour déterminer si les minima légaux et conventionnels sont respectés.

💡 Bon à savoir : il est possible d’utiliser un logiciel de paie pour vous aider à générer les fiches de paie de vos salariés en HCR. La gestion de la paie est ainsi simplifiée et automatisée : plus besoin de vous préoccuper des évolutions du SMIC horaire ou des grilles de minima conventionnels.