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Qu’est-ce que l’indice Syntec et à quoi sert-il ?

Maryam Toumirt
Mise à jour le 5 mins

Guide de la Syntec

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Sommaire

La convention collective Syntec est applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils. Cette convention prévoit des règles propres à ce secteur d’activité.

Dans ce cadre, l’indice Syntec est un indicateur clé pour suivre l’évolution du coût de la main-d’œuvre intellectuelle des secteurs du numérique, de l’ingénierie et du conseil. Publié chaque mois par la Fédération Syntec, il permet d’ajuster les prix des contrats et les prestations sur la base des coûts salariaux.

Qu'est-ce que l'indice Syntec ?

L’indice Syntec est un indicateur économique composé de cinq chiffres, dont deux décimales. Il a été créé en 1961 par la Fédération Syntec, un groupement de syndicats représentant les secteurs du numérique, de l’ingénierie, du conseil et des études techniques.

Son objectif est de mesurer chaque mois la variation du coût de la main-d’œuvre dite intellectuelle dans le cadre de services fournis par les entreprises de la branche.

À quoi sert l'indice Syntec ?

L’indice Syntec sert avant tout de référence pour actualiser les prix dans les contrats de prestations de service. Il est fréquemment utilisé dans les clauses de révision de tarifs, en particulier pour les projets à long terme dans les domaines du conseil, de l’ingénierie et de l’informatique.

Cet indicateur permet aux entreprises d’anticiper l’évolution des frais salariaux et de sécuriser leurs engagements financiers sur plusieurs mois.

Cet outil est complémentaire à la convention collective Syntec, qui encadre les conditions de travail et de rémunération dans la branche. 

⚠️ Attention : bien qu’il exerce un impact sur la masse salariale, l’indice Syntec n’est pas utilisé pour calculer les salaires.

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Comment l’indice Syntec est-il calculé ?

L’indice Syntec est établi à partir des résultats d’une enquête mensuelle menée par la Fédération Syntec. Cette enquête repose sur un groupe témoin d’entreprises représentatif des activités couvertes par la convention Syntec (numérique, ingénierie, conseil…).

Deux types de données sont analysés :

  • les effectifs moyens exprimés en équivalent temps plein ;

  • la masse salariale brute chargée correspondant à ces effectifs.

À partir de ces éléments, la Fédération Syntec mesure l’évolution du coût du travail à caractère intellectuel sur la période. Le résultat est ensuite lissé sur douze mois pour limiter l’incidence des variations ponctuelles, comme le versement d’une prime exceptionnelle.

La méthodologie exacte du calcul, le détail des entreprises interrogées ou la composition du groupe témoin ne sont pas publiés et restent confidentiels. Seule la valeur mensuelle de l’indice est diffusée sur le site web de la Fédération Syntec.

💡 Bon à savoir : depuis septembre 2022, la Fédération Syntec publie un indice révisé, suite à un audit méthodologique dont les conclusions ont été présentées à l'INSEE. Toutes les valeurs de ce guide correspondent à cet indice révisé. Pour les contrats signés avant août 2022, un coefficient de raccordement de 0,97975 doit être appliqué à l'indice révisé afin de conserver la continuité de calcul avec l'ancien indice.

Comment utiliser l’indice Syntec dans les contrats ?

La plupart du temps, l’indice Syntec est utilisé dans les contrats de prestation de service ou les contrats de marchés publics/privés, en particulier dans les secteurs du numérique, de l’ingénierie et du conseil.

Il permet de calculer un prix révisé en tenant compte des variations des salaires sur une période donnée (souvent annuelle). Cette pratique concerne autant les marchés publics que les marchés privés, lorsque la prestation s’étale sur plusieurs mois ou années.

La formule utilisée pour réviser un tarif de contrat de prestation dans ce cadre est la suivante : prix révisé = P0 × (indice 2 / indice 1)

  • P0 : tarif d’origine ou dernier prix révisé ;

  • indice 1 : indicateur de référence (généralement celui en vigueur à la signature du contrat) ;

  • indice 2 : dernier indice Syntec publié au moment du changement.

📌 Exemple concret : un contrat signé en janvier 2023 prévoit une révision au 1er janvier 2024. Le calcul se fait comme suit :

  • P0 = 10 000 € ;

  • indice 1 (janvier 2023) = 293,9 ;

  • indice 2 (janvier 2024) = 310,5 ;

  • prix révisé = 10 000 × (310,5 / 293,9) ≈ 10 565 €.

Historique des valeurs de l’indice Syntec 2024-2026

Retrouvez ci-dessous l’historique des valeurs mensuelles de l’indice Syntec.

Mois Indice Syntec
Mai 2026 321,8
Avril 2026 321,9
Mars 2026 321,7
Février 2026 322,9
Janvier 2026 323,1
Décembre 2025 322,6
Novembre 2025 323,1
Octobre 2025 322,2
Septembre 2025 321,7
Août 2025 321,1
Juillet 2025 320,3
Juin 2025 319,6
Mai 2025 318,3
Avril 2025 317,1
Mars 2025 316,7
Février 2025 315,3
Janvier 2025 315,2
Décembre 2024 314,8
Novembre 2024 316,7
Octobre 2024 315,0
Septembre 2024 314,5
Août 2024 314,1
Juillet 2024 313,6
Juin 2024 313,5
Mai 2024 313,3
Avril 2024 313,8
Mars 2024 312,3
Février 2024 311,1
Janvier 2024 310,5

Quelle incidence a l’indice Syntec sur la masse salariale ?

Contrairement au coefficient Syntec, l’indice Syntec n’est pas utilisé pour déterminer les salaires des collaborateurs relevant de la convention collective Syntec. Il ne figure pas dans les grilles de rémunération des cadres et non-cadres, ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) de la branche, et n’est donc pas un outil direct de gestion de la paie.

En revanche, son évolution a un impact indirect sur la masse salariale moyenne des entreprises concernées par la convention Syntec. En effet, l’indice Syntec mesure la variation des frais de la main-d’œuvre intellectuelle, ce qui influe sur les budgets RH, notamment dans les projets à long terme.

📌 Exemple : une entreprise de conseil facturant ses services sur plusieurs mois peut réviser ses tarifs à la hausse en fonction de l’indice révisé. Cette hausse, justifiée par l’augmentation des coûts de production, peut financer partiellement l’évolution des salaires, sans que l’indice lui-même serve de base au calcul.

En ce sens, l’indice peut avoir une incidence sur les négociations commerciales ou les renégociations contractuelles, mais pas la fixation des rémunérations individuelles des salariés. Il s’agit plutôt du rôle de la grille des salaires Syntec.

Quelles sont les limites de l’indice Syntec ?

L’indice Syntec présente plusieurs limites à connaître avant de l’intégrer dans une clause contractuelle :

  • il est difficile à auditer : son calcul repose sur un panel non détaillé publiquement et une méthodologie de calcul confidentielle ;

  • c’est un indicateur généraliste qui ne reflète qu’une moyenne sectorielle, sans prendre en compte les réalités spécifiques d’un métier ou d’un projet spécifique ;

  • il n’est pas adapté à toutes les activités : peu pertinent pour les secteurs hors services intellectuels (industrie, BTP, logistique…) ;

  • son utilisation est limitée, surtout dans les marchés publics ou dans certains contrats réglementés.

Foire Aux Questions (FAQ)

L’indice Syntec est-il obligatoire dans un contrat ?

La mention de l'indice Syntec est rarement obligatoire dans un contrat. Il peut être intégré volontairement pour revoir les tarifs dans le temps. L’essentiel est de le mentionner explicitement dans une clause dédiée, avec une méthode de calcul claire.

Où consulter l’indice Syntec chaque mois ?

L’indice Syntec est publié chaque mois sur le site de la Fédération Syntec. Il est également relayé par des sources professionnelles (fournisseurs de données juridiques ou économiques).

Quelle est la différence entre l’indice Syntec et les indices INSEE ?

L’indice Syntec est privé, spécifique aux services intellectuels (numérique, ingénierie, conseil…). Les indices INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) sont publics, couvrent un plus large éventail de secteurs et sont souvent utilisés dans les marchés publics ou les clauses de révision liées aux prix à la production ou à la consommation.

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