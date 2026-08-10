En principe, l’association fonctionne grâce aux bénévoles, mais selon l’évolution de l’activité et des besoins de l’association, il peut s’avérer nécessaire de recruter des salariés. Lorsque c’est le cas, l'association à l’obligation de fournir à ses salariés un bulletin de paie. Pour ce faire, il est possible de simplifier la gestion de l'association en prenant la décision d’utiliser un logiciel de paie.

Pourquoi utiliser un logiciel de paie pour son association ? Comment choisir le logiciel de paie pour une association ? Quels sont les avantages d’un logiciel de paie ? Existe-t-il des logiciels de paie gratuits pour les associations ? PayFit vous explique.

Pourquoi utiliser un logiciel de paie pour votre association ?

Pourquoi utiliser un logiciel de paie pour votre association ?

La gestion de la paie d'une association peut s’avérer compliquée, surtout si vous ne possédez pas de compétences en la matière.

Juridiquement, le salarié d’une association est un salarié comme les autres ! Par conséquent, l’association est tenue de respecter l’ensemble des règles issues du droit du travail et de la sécurité sociale.

À la différence du bénévole, le salarié de votre association doit obligatoirement bénéficier d’une rémunération. De plus, en tant qu’employeur vous devez obligatoirement fournir un bulletin de paie au salarié au moment du paiement du salaire.

Le logiciel de paie est un outil de gestion du personnel, qui vous permet de gérer au quotidien la paie des salariés présents dans votre association. Cet outil vous permet de générer automatiquement des bulletins de paie.

En fonction du logiciel de paie choisi pour son association, les fonctionnalités proposées peuvent varier. De manière générale, les logiciels de paie vous permettent :

d’éditer et de vérifier les fiches de paie ;

d’automatiser la création des fiches de paie ;

de gérer des documents juridiques (exemple : certificat de travail) ;

de générer des documents comptables (exemple : le grand livre).

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Quels sont les avantages d’un logiciel de paie ?

Utiliser un logiciel de paie peut présenter de multiples avantages pour votre association :

gain de temps : l’utilisation d’un logiciel de paie permet un gain de temps considérable. Vous n’avez plus à vous préoccuper tous les mois de la rédaction des bulletins de paie de chaque salarié de l’association. Vous pouvez alors vous focaliser pleinement sur l’activité de votre association ;

évitez les erreurs : saviez-vous que près d’un Français sur trois a déjà constaté des erreurs sur son bulletin de salaire ? Avec un logiciel de paie pour son association, le risque d’erreur est réduit. Vous n’avez pas à vous préoccuper des diverses obligations légales : durée légale du travail, mentions obligatoires sur le bulletin de salaire, taux de cotisations sociales et patronales, etc. Votre seule mission est d’indiquer dans le logiciel quelques informations sur le salarié ;

réduction des coûts : le recours à un logiciel de paie peut vous permettre de réduire vos coûts, car le coût d’un logiciel de paie est largement inférieur à celui d’un expert-comptable ou d’une société spécialisée.

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Le choix du logiciel de paie de votre association est très important : il doit être adapté à vos besoins et aux spécificités de l’association. L’objectif est de trouver un logiciel de paie répondant à l’ensemble des besoins de l’association.

Étape 1 : Détermination des besoins

La première étape consiste à déterminer les besoins en matière de gestion de la paie, en se posant quelques questions :

Quels sont les besoins de mon association en matière de gestion de la paie ?

Ai-je seulement besoin d’un logiciel pour créer des fiches de paie pour l’association ?

Ai-je également besoin d’un logiciel traitant les absences, les notes de frais liées à l'association , les congés payés ?

Quelles fonctionnalités me seraient utiles au quotidien ?

💡 Bon à savoir : pensez également à vous renseigner sur la convention collective de votre association.

Étape 2 : Choix du logiciel de paie

Une fois les besoins déterminés, la seconde étape correspond au choix du logiciel de paie.

💡 Bon à savoir : pour vous aider dans votre choix, voici un exemple de 10 exigences à retenir pour choisir son logiciel de paie.

PayFit : le logiciel de paie en ligne

PayFit vous propose une solution simple et efficace pour gérer la paie des salariés de votre association, en seulement quelques minutes par mois.

Tous les mois, les bulletins de paie sont générés automatiquement à la date que vous choisissez et vos salariés en sont informés par mail. Pour le virement des salaires, il vous suffit d'envoyer à votre banque le fichier de virement SEPA généré automatiquement.

Grâce à notre technologie innovante, nous gérons toutes les situations, même les plus complexes.