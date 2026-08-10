À retenir : L’entretien professionnel doit être programmé tous les deux ans pour chaque salarié.

À l’issue de la rencontre, l’employeur doit établir un compte-rendu et en remettre une copie au collaborateur.

Courant 2026, le dispositif change : l’entretien professionnel sera remplacé par l’entretien de parcours professionnel.

L’employeur est tenu d’organiser un entretien professionnel pour ses salariés tous les 2 ans.

Cet entretien est un moment d’échange formel consacré aux perspectives d’évolution de carrière du salarié. À la suite de cet entretien, la loi impose la rédaction de son compte-rendu.

Est-il obligatoire de rédiger un compte-rendu d’entretien professionnel ? Quel est l’objectif de ce compte-rendu ? Comment le rédiger ? PayFit vous explique.

Qu’est-ce que l’entretien professionnel ?

Qu’est-ce que l’entretien professionnel ?

Tous les 2 ans, le salarié bénéficie d’un entretien professionnel avec son employeur concernant ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Il doit porter sur :

la Validation des Acquis de l’Expérience ( VAE ) ;

l’activation par le salarié de son Compte Personnel de Formation ( CPF ) et sur les abondements éventuels (aides financières complémentaires versées par l’entreprise sur les sommes épargnées) que l’employeur peut financer ;

le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP).

💡 Bon à savoir : le contenu de l’entretien professionnel peut être prévu par une convention collective ou un accord collectif. Si ce n’est pas le cas, il doit être fixé selon les orientations stratégiques de l’entreprise.

⚠️ Attention : à partir du 1er octobre 2026, l’entretien professionnel sera remplacé par l’entretien de parcours professionnel suite à la réforme du dispositif.

Est-il obligatoire de remettre au salarié un compte-rendu d’entretien professionnel ?

La loi impose à l’employeur de rédiger un document pour rendre compte de l’entretien professionnel.

Ce compte-rendu doit être produit en deux exemplaires avec :

une copie conservée par l’entreprise à titre de justificatif ;

et l’autre remise au salarié.

Hormis la rédaction de ce document, aucune autre obligation n’est imposée. Le contenu du compte-rendu d’entretien professionnel est déterminé librement. En pratique, il doit être établi selon les spécificités et les orientations stratégiques de l’entreprise.

💡 Bon à savoir : en fonction de la politique de la société, le document peut prendre le format d’un compte-rendu, d’une synthèse ou d’une fiche d’entretien professionnel.

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Quel est l’objectif du compte-rendu d’entretien professionnel ?

Le compte-rendu joue un rôle particulièrement important dans la vie du salarié, car il permet de formaliser par écrit le déroulé de l’entretien professionnel.

L’objectif est de synthétiser :

les échanges ;

les souhaits d’évolution de carrière ;

et les actions à mener à la suite de cet entretien.

Sur le plan managérial, le compte-rendu d’entretien professionnel est un réel atout. Il peut servir de “feuille de route” pour la mise en place du plan d’action individuel (formations, aménagement de poste, nouvelles missions, etc.).

De plus, un compte-rendu bien rédigé est un véritable support pour la préparation des prochains entretiens professionnels obligatoires.

En effet, tous les 6 ans, l’entretien professionnel doit faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Ce bilan permet de vérifier que le salarié a réalisé ses entretiens professionnels au cours des 6 dernières années et de valider s’il a :

suivi au moins une action de formation ;

acquis des éléments de certification par la formation ou par une VAE ;

bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

💡 Bon à savoir : à l’issue de cet entretien, un compte-rendu doit aussi être rédigé et remis au salarié.

Pour rappel, le contenu du compte-rendu de l’entretien professionnel n’est pas encadré par la loi.

Voici donc quelques conseils pour rédiger le compte-rendu.

Tout d’abord, pour vous aider dans sa rédaction, vous pouvez reprendre la trame de l’entretien professionnel. Cela vous permettra de rassembler toutes les informations abordées lors de l’entretien.

Pour être réellement utile, il est recommandé d’indiquer les éléments suivants dans le compte-rendu de l’entretien professionnel :

le nom , prénom et qualification de la personne ayant tenu l’entretien professionnel ;

la date de l’entretien professionnel ;

le motif de l’entretien (par exemple : "compte-rendu de l’entretien professionnel de M. X à la suite de son congé sabbatique ") ;

le nom , prénom , date de naissance et qualification du salarié ;

un récapitulatif du parcours professionnel du salarié (fonctions, formation suivie, etc.) ;

une synthèse des échanges ;

les actions à mettre en œuvre (notamment celles prévues dans la conclusion de l’entretien professionnel).

⚠️ Attention : il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Suivant les spécificités de l’entreprise ou du déroulé de l’entretien professionnel, il est possible d’ajouter d’autres points.

💡 Bon à savoir : plusieurs organismes tels que les opérateurs de compétences (OPCO) mettent à disposition des entreprises des modèles et des exemples de synthèse d’entretien professionnel. PayFit propose également son propre modèle.