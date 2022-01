Précision : si votre entreprise compte plus de 2000 salariés, vous pouvez consulter l’article R.2314-1 du Code du travail.

💡 Bon à savoir : depuis le 1er janvier 2019, il est obligatoire de designer parmi les membres du CSE un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce référent “harcèlement” au CSE est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Représentant syndical au CSE

Lors de la composition du CSE, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement a la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE.

Dans les entreprises de 50 à 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, c’est le délégué syndical qui est de droit le représentant syndical au CSE. A ce titre, le délégué syndical est destinataire des informations fournies au CSE.

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, un syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSE.

Attention, le représentant syndical n’est pas un membre élu du CSE. Ainsi, il n’a qu’une voix consultative lors des réunions du CSE.

Bon à savoir : il est également possible de prévoir de nommer des représentants de proximité. Il s'agit d'un intermédiaire entre le CSE et les salariés, spécialement en matière de risques professionnels (santé et sécurité) et des conditions du travail.

Quelle est la composition du CSE central ?

La composition du CSE central est simple, on retrouve :

l'employeur ou son représentant ;



; un nombre égal de membres titulaires et de suppléants , ces membres sont élus par le CSE d'établissement et parmi ses membres ;



, ces membres sont élus par le CSE d'établissement et parmi ses membres ; un représentant syndical désigné par chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Précision : sauf en cas d’accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres ne peut excéder 25 titulaires et 25 suppléants.

De plus, lorsque les réunions du CSE central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, la composition du CSE est différente. En effet, le comité comprend d’autres membres supplémentaires. Il s’agit par exemple du médecin du travail et de l’inspecteur du travail.

Précision : en savoir plus sur la démission d'un membre du CSE.

Est-il obligatoire de désigner un secrétaire et un trésorier au CSE ?

Tous les CSE n’ont pas l’obligation de désigner un secrétaire et un trésorier. Seuls les CSE des entreprises de plus de 50 salariés sont soumis à une telle obligation lors de la composition du CSE.

En effet, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit désigner parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier. Ils sont chargés de la gestion et de l'administration du CSE.

En pratique, le secrétaire et le trésorier sont désignés lors de la première réunion du CSE.

Le secrétaire a un rôle très important dans le fonctionnement du CSE. Il est notamment chargé d’établir l’ordre du jour du CSE avec le président du CSE.

💡Bon à savoir : le CSE central est tenu de désigner un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.