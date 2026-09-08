Pour répondre aux besoins liés à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés doit être judicieusement organisé sur la semaine.

Le planning de la semaine est un outil de gestion des ressources humaines qui permet à l’employeur d’organiser le temps de travail des salariés sur la semaine.

À quoi sert le planning hebdomadaire de travail ? Est-il obligatoire de l’afficher dans l’entreprise ? Quelles sont les obligations légales ? Payfit vous explique.

À quoi sert le planning hebdomadaire ?

En principe, l’organisation du temps de travail des salariés s’effectue sur la semaine civile, soit du lundi au dimanche. La répartition des heures de travail, par l’employeur, peut s’effectuer grâce à un planning de la semaine, également appelé planning hebdomadaire.

L’utilisation d’un planning hebdomadaire permet à l’employeur d’organiser les heures de travail des salariés, en s’assurant que :

les durées maximales de travail sont respectées ;

l’organisation des heures de travail répond aux besoins de l’entreprise.

Est-il obligatoire d’afficher le planning hebdomadaire ?

L'employeur a l’obligation d’afficher l’horaire collectif de travail. L’affichage doit indiquer :

les heures auxquelles commence et finit la journée de travail ;

les heures et la durée des repos.

En pratique, la forme de cet affichage n’est pas précisée par la loi. Ainsi, l’affichage de l’horaire de travail peut se faire grâce à un planning de travail, un agenda de travail ou encore un tableau de planning hebdomadaire.

Chaque entreprise est libre de décider la manière dont l’horaire de travail est affiché dans l’entreprise. Quoi qu’il en soit, l’affichage doit respecter toutes les obligations légales.

Le planning de la semaine de travail doit être :

daté et signé par l'employeur ou, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet ;

affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.

💡Bon à savoir : en cas de modification du planning hebdomadaire, l’employeur est tenu d’afficher avant son application la rectification, en respectant les conditions précitées.

Quels sont les délais pour communiquer le planning hebdomadaire ?

La loi ne prévoit pas de délai pour communiquer le planning de travail aux salariés. En revanche, il est possible qu’un tel délai soit prévu par un accord ou une convention collective.

Exemple : la convention collective peut prévoir que l’affichage des plannings de travail soit effectué en respectant un délai de prévenance de 10 jours.

💡 Bon à savoir : lorsque les salariés sont soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail, les changements de leur horaire de travail doivent être portés à leur connaissance dans un délai raisonnable. À défaut d’accord fixant ce délai, la loi prévoit que le délai de prévenance en cas de changement de la durée du travail est de 7 jours.

L’enjeu pour les employeurs est de créer des plannings qui respectent toutes les dispositions légales et prennent en compte les besoins de l’entreprise.

La mise en place d'un planning à la semaine peut se faire par le biais d'un logiciel qui permet à l’employeur de remplir les horaires de travail de ses salariés, et vérifie que les durées légales de travail sont respectées après calcul par le logiciel.

💡 Bon à savoir : une fois les données sorties du logiciel, l’employeur n’a plus qu’à choisir le planning hebdomadaire à imprimer.

Aujourd’hui, des outils existent pour aider les employeurs à gérer le temps de travail des salariés, tels que les logiciels RH ou les logiciels de planning.

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Quelles sont les alternatives au planning de la semaine ?

En fonction des spécificités de l’entreprise, il est possible que l’utilisation d’un simple planning sur la semaine ne permette pas à l'employeur d’organiser de manière efficace le temps de travail des salariés.

En effet, l’activité peut varier considérablement sur le mois ou l’année. Dans ce cas, l’utilisation d’un planning annuel ou un planning mensuel de travail semble être plus approprié. L’utilisation d’un planning annuel permet d’avoir une vision globale de l’activité de l’entreprise, et permet ainsi d’adapter le temps de travail des salariés aux besoins de l’entreprise.