Qu’est-ce que la modulation du temps de travail ?

La modulation du temps de travail est une organisation du travail qui permet de faire varier les durées hebdomadaires du travail sur tout ou partie de l’année.

On parle aussi de modulation du temps de travail sur l’année car la durée de travail des salariés est décomptée à l'année.

La mise en place de cette organisation du travail s'inscrit dans le cadre du dispositif de l’aménagement du temps de travail.

Avec un tel aménagement des heures de travail, l’employeur a la possibilité d’adapter et de moduler le temps de travail des salariés aux besoins de l’entreprise. En pratique, la durée de travail hebdomadaire des salariés peut varier chaque semaine, en fonction de la charge de travail.

La modulation du temps de travail permet à l’employeur d’éviter de recourir :

aux heures supplémentaires en période de forte activité et ;

en période de forte activité et ; au chômage partiel en cas de baisse d’activité.

Comment mettre en place une modulation du temps de travail ?

La mise en place d’une modulation du temps de travail des salariés doit s’effectuer dans le cadre du dispositif légal de l'aménagement du temps de travail.

Ainsi, la modulation du temps de travail sur l’année ne peut être mise en place dans l’entreprise que par accord ou convention collective, d’entreprise ou à défaut de branche.

L’accord ou la convention instaurant la modulation du temps de travail doit prévoir :

la période de référence , qui ne peut excéder 1 an ou 3 ans si un accord de branche l'autorise ;

, qui ne peut excéder 1 an ou 3 ans si un l'autorise ; les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d' horaires de travail ;

des changements de durée ou d' ; les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Précision - L'accord de modulation du temps de travail peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Dans le cas où la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord de modulation peut prévoir une limite hebdomadaire, supérieure à 35 heures.

Au-delà de cette limite, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.

La modulation du temps de travail pour un temps partiel est-elle possible ? La modulation du temps de travail sur l'année pour un salarié à temps partiel est possible, dès lors que le dispositif de l’aménagement du temps de travail est respecté. L’accord doit prévoir les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.