À retenir : La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur une période définie, selon les fluctuations de l’activité de l’entreprise ;

Elle s’inscrit dans le cadre de l’ aménagement du temps de travail et ne constitue pas une modification du contrat pour les salariés à temps complet, sauf disposition contraire ;

Sa mise en place nécessite un accord collectif (entreprise ou branche), précisant notamment la période de référence, les règles de prévenance et les modalités de gestion des absences ;

Les heures supplémentaires ne sont décomptées qu’à la fin de la période de modulation , dès lors que le plafond annuel (souvent 1 607 heures pour un temps plein) est dépassé ;

Le salaire peut être lissé sur l’année pour garantir une rémunération stable, même si les horaires varient selon les semaines.

La gestion du temps de travail des salariés constitue un enjeu stratégique pour les employeurs, car elle doit s’adapter en permanence aux besoins changeants de l’entreprise.

En règle générale, la durée du travail est répartie sur une base hebdomadaire. Il est toutefois possible d’y déroger grâce au dispositif de l’ aménagement du temps de travail . Ce cadre juridique permet à l’employeur d’ajuster l’organisation du temps de travail en fonction de l’activité de l’entreprise.

L’aménagement du temps de travail peut notamment prendre la forme d’une modulation, qui consiste à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur une période donnée (mois, trimestre, voire année), sans que cela n'entraîne nécessairement des heures supplémentaires.

Qu’est-ce que la modulation du temps de travail ? Comment la mettre en place dans l’entreprise ? La modulation du temps de travail pour un temps partiel est-elle possible ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce que la modulation du temps de travail ?

La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l’année, en fonction de l’activité de l’entreprise.

Elle s’inscrit dans le cadre plus large de l’aménagement du temps de travail, dispositif qui offre à l’employeur la possibilité d’ajuster le planning des salariés selon les fluctuations de la charge de travail. Concrètement, cela signifie que le temps de travail hebdomadaire peut être augmenté ou réduit d’une semaine à l’autre, selon les besoins de l’entreprise.

L’application de ce système présente un double avantage pour l’employeur :

éviter le recours aux heures supplémentaires en période de forte activité ;

limiter le chômage partiel en cas de baisse d’activité.

Cela constitue un levier essentiel pour optimiser la gestion des ressources humaines tout en s’adaptant aux variations de l’activité économique.

La mise en place de ce système doit s’effectuer dans le cadre du dispositif légal de l'aménagement du temps de travail.

La modulation du temps de travail sur l’année ne peut être instaurée dans une entreprise qu’en vertu d’un accord ou d’une convention collective, soit au niveau de l’entreprise, soit, à défaut, au niveau de la branche. Ces derniers doivent prévoir :

la période de référence , qui ne peut excéder 1 an, sauf si un accord de branche autorise une durée pouvant aller jusqu’à 3 ans ;

les conditions et délais de prévenance applicables en cas de modifications de durée ou d' horaires de travail ;

les modalités de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence, notamment en ce qui concerne la rémunération des salariés.

💡 Bon à savoir : l'accord de modulation du temps de travail peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Dans le cas où la période de référence est inférieure ou égale à un an, une limite hebdomadaire, supérieure à 35 heures, peut être prévue. Au-delà de cette limite, les heures travaillées au cours d'une même semaine constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.

Pour un salarié à temps partiel , la modulation du temps de travail sur l'année est également possible, dès lors que l'aménagement est respecté. L’accord doit prévoir les conditions de communication ainsi que de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

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La modulation du temps de travail nécessite-t-elle l'accord du salarié ?

L’accord du salarié n’est pas nécessaire à l'application de ce système. La loi prévoit en effet que les aménagements par accord collectif ne constituent pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Quelles sont les règles pour les congés payés dans le cadre d'une modulation du temps de travail ?

Les conditions d'acquisition des droits aux congés payés sont prévues par le même accord. Peuvent être prévus :

une période spécifique de référence pour l'acquisition des congés ;

un report des congés ouverts au titre de l'année de référence.