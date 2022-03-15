À retenir Pour les contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2026 (diplôme jusqu'au niveau 7), l'employeur peut percevoir une aide à l'embauche, à condition d'avoir signé le contrat avant le 1ᵉʳ janvier 2027 .

Le montant varie selon le diplôme préparé et l'effectif de l'entreprise : de 750 € à 4 500 € pour les BTS, DUT et diplômes supérieurs, contre 6 000 € maximum pour l'embauche d'un apprenti en situation de handicap, quel que soit l'effectif.

Depuis le 1ᵉʳ novembre 2025 , l'aide est proratisée selon le nombre de jours effectués pour les contrats de moins d'un an ou rompus avant leur date anniversaire.

Cette aide est réservée aux contrats d'apprentissage : les contrats de professionnalisation ne sont pas concernés.

Le versement est automatique chaque mois, sous réserve de la transmission de la DSN et de l'attestation de présence de l'apprenti sur SYLAé.

Le contrat d’apprentissage est un contrat permettant à l’apprenti de suivre en alternance une formation en entreprise et en centre de formation d’apprenti (CFA).

Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2026, l'employeur peut bénéficier d’une aide à l’embauche. Cette aide unique à l’embauche d’un apprenti mise en place par le gouvernement depuis le 1er janvier 2020 a pour but d’encourager les entreprises à recruter des alternants dans un contexte économique fragilisé par la fin de l’état d’urgence sanitaire, notamment pour les employeurs qui viennent de créer leur entreprise.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’aide à l’embauche d’un apprenti ?

Deux conditions cumulatives nécessitent d’être respectées pour bénéficier de l’aide pour l’embauche d’un apprenti :

recruter un alternant en contrat d’apprentissage préparant un diplôme inférieur ou égal au niveau 7 (exemple : BAC professionnel, CAP, BTS, DUT, licence, master) ;

avoir conclu le contrat d’apprentissage avant le 1ᵉʳ janvier 2027.

⚠️ Attention : cette aide financière de l'État ne s'applique pas aux contrats de professionnalisation conclus en 2026, elle est réservée uniquement aux contrats d'apprentissage.

Quel est le montant de l’aide à l’embauche d’un apprenti ?

Quels changements en 2026 ?

Selon le Ministère du Travail, en 2026, les montants de l’aide versée aux entreprises pour l’embauche d’un apprenti vont être réduits pour les diplômes d’ingénieurs et les BTS/DUT. Ils resteront inchangés pour les apprentis en situation de handicap.

Pour les entreprises embauchant des étudiants en BTS ou DUT (bac + 2), le montant de l'aide serait de :

4 500 € maximum pour les entreprises de moins de 250 salariés ;

1 500 € maximum pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Pour les entreprises embauchant des étudiants en masters, licences et diplômes d'ingénieur :

2 000 € maximum pour les entreprises de moins de 250 salariés ;

750 € maximum pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Le montant de l’aide serait maintenu à 6 000 € pour l’embauche d’apprentis en situation de handicap.

⚠️ Attention : pour bénéficier de l'aide majorée de 6 000 €, l'employeur devra fournir les justificatifs attestant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de l'apprenti.

Plus largement, l'embauche d'un salarié RQTH, en apprentissage comme dans tout autre type de contrat, permet de mobiliser des dispositifs de soutien financier complémentaires et d'alléger la contribution liée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Montants de l'aide à l'embauche d'un apprenti : 2025 vs 2026

Ces aides exceptionnelles sont destinées aux employeurs pour la première année d’exécution des contrats d’apprentissage. Ces informations doivent être précisées par décret pour entrer en vigueur.

Niveau diplôme Effectif entreprise Montant 2025

(applicable jusqu’à publication du décret) Montant 2026

(applicable après publication du décret) Tous diplômes <250 salariés 5 000 € - Tous diplômes ≥250 salariés 2 000 € - Bac+2 (BTS, DUT, CAP, Bac pro) <250 salariés 5 000 € 4 500 € Bac+2 (BTS, DUT, CAP, Bac pro) ≥250 salariés 2 000 € 1 500 € Bac+3 et + (Licence, Master, Ingénieur) <250 salariés 5 000 € 2 000 € Bac+3 et + (Licence, Master, Ingénieur) ≥250 salariés 2 000 € 750 € Apprentis en situation de handicap <250 salariés 6 000 € 6 000 € Apprentis en situation de handicap ≥250 salariés 6 000 € 6 000 €

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La proratisation de l'aide à l'apprentissage : nouvelle règle depuis le 1er novembre 2025

Depuis le 1er novembre 2025, le montant de l'aide à l'apprentissage est proratisé selon le nombre de jours effectués dans deux situations précises :

pour les contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ;

pour les contrats rompus avant la date anniversaire du contrat.

Cette proratisation s'applique sur le premier et le dernier mois du contrat lorsqu'ils ne sont pas complets.

Calendrier de versement pour les nouveaux contrats

Pour les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er novembre 2025, un calendrier spécifique s'applique :

novembre 2025 à février 2026 : mise en attente du versement de l'aide ;

mi-février 2026 : étude de l'éligibilité à l'aide ;

mars 2026 : premiers versements avec application de la proratisation.

Cas des contrats en cours au 1er novembre 2025

Pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2025 et toujours en cours à cette date :

l'aide continue d'être versée de façon non proratisée jusqu'à mi-février 2026 ;

si rupture ou fin de contrat avant mi-février 2026 : la proratisation s'applique sur le dernier mois incomplet (l'ASP demandera un remboursement à l'employeur) ;

si rupture ou fin de contrat après mi-février 2026 : application automatique de la proratisation sur le dernier mois incomplet.

💡 Bon à savoir : pour les contrats arrivés à terme avant le 1er novembre 2025, la proratisation ne s'applique pas, la totalité de l'aide ayant déjà été versée à l'employeur.

Pour bénéficier des aides à l’embauche en apprentissage, l’employeur qui a recruté un apprenti doit obligatoirement déclarer cette embauche en procédant à l’envoi du contrat d’apprentissage à son opérateur de compétences (OPCO). Une fois la déclaration d’embauche de l’apprenti effectuée, la demande d’aide à l’embauche d’un apprenti ne nécessite aucune autre démarche particulière.

La gestion de l'aide aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de paiement (ASP), qui est chargée de notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur.

Qui verse l’aide à l’embauche d’un apprenti ?

Le versement de l’aide de l'État pour l’embauche d’un apprenti intervient automatiquement chaque mois en amont du versement des salaires par l’employeur, sous réserve que ce dernier ait transmis la déclaration sociale nominative (DSN).

Une fois la DSN transmise par l’employeur, ce dernier doit également attester de la présence ou non de l’apprenti au sein de l’entreprise au cours du mois, sur son compte SYLAé.

💡 Bon à savoir : depuis le 1er novembre 2025, le montant de l'aide à l'apprentissage est proratisé selon le nombre de jours effectués pour les contrats de moins d'un an ou rompus avant leur date anniversaire. Cette mesure vise à ajuster l'aide aux coûts réels de formation.

Le versement de l’aide à l’embauche d’un apprenti peut-il être interrompu ?

Cas de rupture du contrat d'apprentissage

En cas de rupture du contrat d’apprentissage de manière anticipée, c’est-à-dire avant la date prévue de fin de contrat, les parties doivent obligatoirement remplir un formulaire de rupture du contrat d’apprentissage et le transmettre aux organismes d’enregistrement du contrat.

Ainsi, le versement de l’aide à l’embauche de l’apprenti, dont le contrat d’apprentissage est rompu, prend fin à compter du mois suivant la date de fin de contrat.

⚠️ Attention : les sommes indûment perçues par les employeurs pour l’aide à l’apprentissage résultant d’un défaut de déclaration de la rupture du contrat doivent être remboursées à l’Agence de services et de paiement (ASP).

Impact de la proratisation sur la rupture du contrat

En cas de rupture du contrat d'apprentissage avant la fin de la première année, le montant de l'aide sera calculé au prorata du nombre de jours effectivement travaillés par l'apprenti.

Concrètement :

pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2025 : si la rupture intervient avant mi-février 2026, l'employeur devra rembourser le trop-perçu correspondant au dernier mois incomplet ;

pour les contrats conclus à partir du 1er novembre 2025 : la proratisation est automatiquement appliquée lors des versements mensuels pour le premier et le dernier mois.