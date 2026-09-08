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Quelles sont les règles relatives à l'ordre du jour du CSE ?

Maryam Toumirt
Mise à jour le 5 mins

Modèle de convocation et d'ordre du jour du CSE

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Sommaire

À retenir

  • L’ordre du jour du CSE (Comité Social et Économique) traite de diverses obligations en matière de santé, politique sociale, sécurité, etc.

  • Le président et le secrétaire du comité rédigent conjointement l’ordre du jour, à l’exception de la première réunion, car le secrétaire n’est pas encore élu.

  • Les membres du CSE sont informés du contenu de l’ordre du jour au moins 3 jours avant la séance. Le délai diffère en fonction des comités spécifiques que l’employeur souhaite convoquer.

L'organisation des réunions du Comité Social et Économique (CSE) constitue un point central du dialogue social au sein de l'entreprise. Elle reste néanmoins soumise au respect de nombreuses règles.

Avant la tenue de la réunion, l’employeur est dans l’obligation de transmettre aux membres élus du CSE un ordre du jour. Il s’agit d’un document rassemblant l’ensemble des thématiques qui seront abordées au cours de la réunion du CSE. 

Qu’est-ce qu’un ordre du jour ? Comment l’établir ? Quand doit-on procéder à la signature de l’ordre du jour du CSE ? Payfit vous explique.

Qui est tenu de rédiger l’ordre du jour du CSE ?

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le secrétaire et le président du CSE (l’employeur ou son représentant) établissent conjointement l'ordre du jour. Le secrétaire recueille des sujets de discussion auprès des élus avant d’en débattre avec le président. Les deux parties signent le document à la fin de sa rédaction pour confirmer son contenu sans modification possible.

Certaines consultations sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour. Leur présence est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail.

Toutefois, la jurisprudence précise que cette exception ne dispense pas l'employeur de soumettre la question au secrétaire avant son inscription à l'ordre du jour.

💡 Bon à savoir : la loi n’impose pas l'élaboration conjointe de l’ordre du jour pour la première réunion du CSE. En effet, le secrétaire n’est pas encore élu à ce moment-là. Par conséquent, seul l’employeur rédige le document.

Que doit contenir l’ordre du jour ?

Le Code du travail ne réglemente ni la forme, ni le contenu de l’ordre du jour des réunions ordinaires et des réunions extraordinaires du CSE. Son contenu aborde généralement les sujets suivants :

  • l'ensemble des questions qui seront abordées au cours de la réunion ;

  • l’approbation du procès-verbal de la réunion précédente.

Les questions doivent être rédigées de façon claire et précise. L'objectif pour les membres du CSE est de préparer correctement la réunion à venir et de prendre les décisions les plus pertinentes. Si le contenu de l’ordre du jour présente la moindre ambiguïté, l’avis émis par le comité risque d’être considéré comme nul.

Toutes les informations et consultations obligatoires du CSE doivent être inscrites à l’ordre du jour. Elles traitent diverses problématiques au niveau social, santé, sécurité, finance ou encore conditions de travail. Pour ne manquer aucune de ces obligations, l’employeur et le secrétaire du CSE peuvent les recenser, tous les ans, sur un calendrier spécifique.

💡 Bon à savoir : nous vous invitons à télécharger gratuitement notre modèle d’ordre du jour du CSE. Vous pouvez le personnaliser en fonction des sujets et des spécificités de votre entreprise.

Modèle de convocation et d'ordre du jour du CSE

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Quel est le délai de transmission de l’ordre du jour du CSE ?

L'ordre du jour du CSE doit être communiqué aux membres titulaires et suppléants au moins 3 jours avant la réunion. Ce délai s'applique à toutes les réunions ordinaires, quelle que soit la taille de l'entreprise, et concerne aussi les personnes externes invitées à participer au comité :

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • l'agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale ;

  • le représentant syndical au CSE.

💡 Bon à savoir : l'ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique Central (CSEC) est communiqué aux membres au minimum 8 jours avant la réunion.

Le respect de ces périodes est essentiel pour préparer les questions prévues à l’ordre du jour. Toutefois, si le règlement intérieur du CSE prévoit un délai de transmission différent, l'employeur est tenu de s'y référer.

Le point de départ du délai n’est pas la date d’envoi, mais la date de réception de l’ordre du jour. Si l’employeur décide de remettre l’ordre du jour en main propre, le délai de 3 jours débute dès sa réception par les membres.

💡 Bon à savoir : la réunion du CSE peut porter sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. Par conséquent, l’employeur convoque les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au moins 15 jours à l'avance, de même que :

  • le médecin du travail ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • l'agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale.

Comment transmettre l’ordre du jour du CSE ?

Le Code du travail n’impose aucun formalisme pour la transmission de l'ordre du jour du CSE. Si le règlement intérieur du comité ne prévoit rien également, l’employeur a la possibilité de choisir entre plusieurs modes de transmission.

Ainsi, l’ordre du jour du CSE peut être transmis par :

  • lettre recommandée avec un accusé de réception ;

  • lettre simple avec une remise en main propre ;

  • voie électronique, grâce à l’envoi d’un mail au moyen d'une liste de distribution.

💡 Bon à savoir : la convocation au CSE est généralement envoyée en même temps que l’ordre du jour.

Est-il possible de modifier l’ordre du jour ?

Une fois signé et envoyé aux membres élus du CSE, l’ordre du jour du CSE ne peut, en principe, pas être modifié. Par conséquent, il est important de prêter une grande attention à sa rédaction pour ne pas oublier les points importants devant être abordés.

Toutefois, une clause du règlement intérieur du CSE prévoit la possibilité de modifier l'ordre du jour même après signature. Cette modification est établie conjointement entre l’employeur et le secrétaire et intervient au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

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Foire Aux Questions (FAQ)

Que contient l’ordre du jour pour la première réunion du CSE ?

Au cours de la mise en place d’un CSE, seul l’employeur rédige l’ordre du jour pour la première réunion. En effet, le secrétaire n’est pas encore élu à ce moment-là.

Le président organise sa première séance avec le nouveau comité autour de certains points fondamentaux comme : 

  • le fonctionnement du CSE (constitution du bureau, attribution, budget de fonctionnement, formations possibles pour les membres, etc.) ;

  • les informations sur l’entreprise (forme juridique, organisation, perspectives économiques, etc.) ;

  • la reconduction ou l’adoption d’un nouveau règlement intérieur pour le CSE ;

  • la mise en place des différentes commissions (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), Commission de formation, etc.) ;

  • la mise en place d’un CSE central pour les entreprises ayant plusieurs établissements distincts.

Quelles sont les sanctions en cas de défaut de communication de l’ordre du jour du CSE ?

Si l’employeur ne communique pas l’ordre du jour du CSE ou avec du retard, il risque d’être sanctionné pour délit d’entrave (article L2315-30 du Code du travail). Il encourt une amende de 7 500 € maximum et une peine de prison en cas de récidive.

Néanmoins, le délai de 3 jours peut être dépassé si l’employeur démontre une urgence réelle qui justifie son retard. Si ce n’est pas le cas, la réunion doit être reprogrammée.

Quelles sont les différences pour un ordre du jour entre réunion ordinaire et réunion extraordinaire ?

L’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE traite de points récurrents concernant la législation et la vie sociale de l’entreprise. Les sujets obligatoires concernent notamment la santé, la sécurité, les conditions de travail, etc.

Une réunion extraordinaire du CSE est organisée en cas d’événement imprévu, urgent ou exceptionnel. La séance se limite uniquement à ces sujets précis par principe de spécialité.

À quel moment les élus du CSE peuvent-ils débattre des points à inscrire à l’ordre du jour ?

Les membres élus parmi le personnel se servent de leurs heures de délégation du CSE pour préparer les points à aborder dans l’ordre du jour. Ils prennent connaissance des dossiers, préparent leurs argumentaires et organisent des échanges avec les salariés concernés par ces sujets.

Le temps consacré à la préparation des points de l’ordre du jour au cours des heures de délégation est important pour les traiter efficacement. Il en va du bien-être et de la sécurité du personnel dans l’entreprise.

Que faire en cas de désaccord sur l’ordre du jour ?

À l’exception de la première réunion, le président rédige et valide conjointement les points abordés dans l’ordre du jour avec le secrétaire du CSE. Si les deux parties ne trouvent aucun accord après leur concertation, la procédure à suivre est la suivante : 

  • privilégier le dialogue pour trouver un compromis ;

  • si le désaccord persiste, saisir le juge des référés du tribunal judiciaire pour statuer sur l’ordre du jour litigieux.

Malgré leurs obligations en vue de la convocation du CSE, l’employeur ou le secrétaire du CSE ne peut imposer l’ordre de jour de manière unilatérale.

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