Amplitude horaire : définition

La notion d’amplitude horaire n’est pas définie par le Code du travail mais par la jurisprudence.

L’amplitude horaire est la durée qui s’écoule entre le moment où le salarié commence et finit sa journée de travail. Cette durée comprend :

le temps de travail effectif ;

; les temps de repos et de pause.

L’amplitude de l'horaire du travail doit être calculée sur une même journée civile, soit de 0 à 24 heures, et ne peut dépasser 13 heures.

A quoi correspondent ces 13 heures d’amplitude horaire ? Pour chaque journée de travail, les salariés doivent obligatoirement respecter un temps de repos quotidien, de 11 heures consécutives - cas général. Ainsi, on déduit de la journée civile de 24 heures, ces heures de repos quotidien, et on obtient une amplitude horaire maximale de 13 heures.

Durée légale de travail et amplitude horaire : quelle différence ?

L’amplitude horaire ne doit pas être confondue avec la notion de durée quotidienne légale de travail maximale.

La durée quotidienne légale est la durée maximale pendant laquelle les salariés peuvent effectivement travailler. Elle est fixée en principe à 10 heures par jour. Alors que l’amplitude horaire est le laps de temps sur lequel la durée maximale de travail peut être réalisée.

Autrement dit, chaque jour les salariés ne peuvent pas travailler plus de 10 heures, étalées sur une durée de 13 heures - cas général.

Calcul de l’amplitude horaire

Le décompte de l’amplitude horaire de travail s’effectue sur la base d’une journée civile, donc de 0 à 24 heures. Pour calculer l’amplitude horaire, il suffit d'additionner :

les temps de travail effectif ;

les temps de pause et de repos.

C’est la prise de poste du salarié qui marque le début du décompte de l’amplitude horaire d’une journée de travail. Le pointage de l'heure de travail est donc un élément très important pour contrôler le respect de l’amplitude horaire des salariés.

Par exemple, si un salarié effectue les horaires suivants :

matin : 8h - 12h ;

pause : 12h - 15h ;

après-midi : 15h - 20h.

Le temps qui s’est écoulé entre le début et la fin de sa journée est de 12 heures. L’amplitude horaire de travail est donc de 12 heures.

A noter que, le lendemain, le salarié ne pourra pas travailler avant 7 heures du matin. En effet, il faut respecter la durée de repos quotidien obligatoire entre le soir et le matin de 11 heures. Ce temps de repos quotidien obligatoire de 11 heures est une sorte "d’amplitude horaire de repos".

Attention : pour le travail de nuit, on ne peut pas utiliser comme base de calcul la journée civile. En effet, les heures de travail de nuit s’effectuent entre deux journées. C’est pour cette raison que la loi prévoit que la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.