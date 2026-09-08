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Comment fonctionne le planning mensuel ?

Maryam Toumirt
Mise à jour le 3 mins

Modèle de planning de travail

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Sommaire

La gestion du temps de travail des salariés est un enjeu pour les entreprises. En effet, pour organiser la durée de travail des salariés, l'employeur est tenu de respecter les dispositions légales, tout en prenant en compte les besoins de l'entreprise. 

Le planning mensuel est un outil qui permet à l’employeur d’organiser mensuellement le temps de travail des salariés.

Comment créer un planning mensuel de travail ? Pourquoi effectuer un planning mensuel ? Quels sont les avantages ? Payfit vous explique.

Quels sont les avantages d’un planning mensuel de travail ?

En principe, le temps de travail des salariés est organisé sur la semaine, en respectant la durée maximale de travail. 

Dans le cadre de la gestion du temps de travail des salariés, il peut être intéressant pour l’employeur d’effectuer un planning mensuel de travail.

En effet, le planning horaire mensuel peut permettre à l’employeur de : 

  • déterminer le salaire à payer à la fin du mois ;

  • veiller à ce que les dispositions en matière de durées légales de travail soient respectées ;

  • planifier le temps de travail des salariés en fonction de l’évolution de l’activité ou de la charge de travail sur le mois.

Doit-on obligatoirement afficher le planning mensuel de travail ? 

L’employeur n’a pas l’obligation d’afficher le planning mensuel de travail. En revanche, la loi impose à l’employeur d’afficher l’horaire collectif de travail dans l’entreprise. L'employeur doit obligatoirement afficher :

  • les heures de travail, c’est-à-dire, les heures de début et de fin de la journée de travail ; 

  • les heures et la durée des repos.

L’affichage de l'horaire de travail peut se faire grâce à un planning de travail ou encore un tableau d'organisation du temps de travail. Autrement dit, l'employeur est libre de choisir sous quelle forme l’affichage de l’horaire de travail est effectué, à condition de respecter les dispositions légales.

Qu’il s’agisse d’un planning de la semaine ou d’un planning mensuel, l’horaire collectif doit être : 

  • daté et signé par l'employeur ou par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet ;

  • affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. 

💡 Bon à savoir : si les salariés sont employés à l'extérieur, l’horaire de travail doit être affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés.

Besoin d’aide pour faire le planning mensuel ? Pensez aux logiciels de planning !

En pratique, créer un planning mensuel de travail peut s’avérer compliqué, surtout si l’entreprise compte plusieurs salariés. 

L’employeur peut décider de créer un planning mensuel sur Excel. Cette solution peut convenir uniquement aux entreprises ayant très peu de salariés, car l’inconvénient est que le planning peut rapidement devenir illisible. De plus, les plannings au format Excel ne permettent pas de répondre aux réels besoins de l’entreprise. 

Existe-t-il des plannings mensuels gratuits ? Oui, il est possible de se procurer gratuitement sur internet des plannings mensuels. D'ailleurs, vous pouvez télécharger gratuitement notre modèle de planning au format Excel ! 

Modèle de planning de travail

Télécharger gratuitement

Aujourd'hui, des outils existent pour aider l’employeur à créer un planning mensuel de travail : 

Avec de tels logiciels, l’employeur gagne du temps, car il n’a plus à réaliser seul tous les plannings de travail. Mais surtout, il peut s’assurer que toutes les dispositions en matière de durées légales de travail sont respectées. 

💡 Bon à savoir : pour organiser le temps de travail des salariés, il est également possible d'établir un planning à la semaine. De même, l'employeur peut opter pour une organisation annuelle du travail grâce à un planning annuel.

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