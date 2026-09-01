À retenir : Un arrêt maladie est prescrit par un professionnel de santé pour permettre au salarié de se rétablir après une maladie ou un accident.

Il entraîne la suspension du contrat de travail et peut réduire la rémunération.

Le collaborateur perçoit des indemnités journalières de la CPAM, qui peuvent être complétées par son employeur .

Le salarié est tenu de transmettre l’arrêt sous 48 h et respecter les obligations médicales et les horaires de sortie. En cas de non-respect des règles, des sanctions peuvent s’appliquer (remboursement des IJSS, perte du complément, voire licenciement pour faute).

L’entreprise peut licencier un salarié en arrêt maladie, mais jamais en raison de son état de santé, sous peine de nullité du licenciement.

Lorsqu’un travailleur est victime d’une maladie ou d’un accident de travail, qu’il soit d’origine professionnelle ou non, un professionnel de santé peut lui prescrire un arrêt maladie. Cela entraîne la suspension temporaire du contrat de travail, et peut diminuer, voire interrompre la rémunération du collaborateur durant toute la durée de l’arrêt.

Qu’est-ce qu’un arrêt maladie ? Quelles sont les obligations des salariés et des employeurs ? Comment l’arrêt est-il indemnisé en 2026 ? Est-il possible de licencier un collaborateur pendant son arrêt de travail ? On vous explique.

Qu’est-ce que l’arrêt maladie ?

Qu’est-ce que l’arrêt maladie ?

L’arrêt maladie est une prescription médicale qui interrompt le travail d’un collaborateur jusqu’à son rétablissement.

Seuls certains professionnels de santé habilités, comme les médecins généralistes, spécialistes, médecins du travail ou encore les médecins hospitaliers, peuvent prescrire un arrêt de travail dans le cadre d’une maladie d’origine non professionnelle. Les infirmiers, kinésithérapeutes ou pharmaciens ne sont pas autorisés à délivrer ce type de prescription.

Le médecin prescripteur détermine la durée de l’arrêt maladie selon la nature et la gravité de la pathologie du patient. Depuis le 1er septembre 2026, la LFSS 2026 limite la durée du premier arrêt de travail à 1 mois maximum, sauf exceptions :

les maladies “ordinaires”, comme les affections saisonnières (grippe, angine) ou les douleurs aiguës (lumbago, entorse), entrainent des arrêts pouvant aller de quelques jours à 6 mois ;

d’autres pathologies plus graves, relevant des Affections de Longue Durée (ALD), telles que certains cancers, maladies chroniques ou psychiatriques, peuvent nécessiter un arrêt prolongé, jusqu’à 3 ans maximum, sous conditions.

💡 Bon à savoir : les états de fatigue intense, comme le surmenage ou les troubles psychosociaux, sont reconnus officiellement comme des maladies ordinaires depuis 2024, et peuvent donc justifier un arrêt de travail.

Quelles sont les démarches et les obligations du salarié en arrêt maladie ?

L’article R321-2 du Code de la Sécurité sociale oblige le salarié à envoyer son avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt maladie dans un délai de 48 heures. Ce document doit être adressé à deux destinataires distincts :

les volets 1 et 2 sont destinés respectivement au service médical et au service administratif de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ;

le volet 3 doit être remis à l’entreprise.

Le salarié est tenu de respecter certaines obligations durant son arrêt maladie : se conformer aux prescriptions médicales, se soumettre aux éventuels contrôles de la CPAM et respecter les heures de sorties autorisées.

⚠️ Attention : le travail pendant l’arrêt maladie entraîne des sanctions allant du remboursement des indemnités perçues au licenciement pour faute grave.

👉 À noter : toute reprise anticipée doit être immédiatement signalée à la CPAM.

Quelles sont les démarches et les obligations de l’employeur ?

À réception du volet 3 du formulaire Cerfa remis par le salarié, l’employeur est tenu d’éditer une attestation de salaire pour arrêt maladie. Cette démarche peut être effectuée en ligne sur le site net-entreprises.fr ou directement sur un logiciel de paie certifié, dans le cadre de la Déclaration sociale nominative (DSN).

Cette attestation est indispensable pour permettre à la CPAM de calculer les indemnités journalières dues au salarié durant son arrêt. Elle tient compte des obligations légales ou conventionnelles, notamment celles prévues par la grille de salaire Syntec, si elle s’applique.

💡 Bon à savoir : en cas de prolongation, l’entreprise n’est pas tenue d’établir une nouvelle attestation.

⚠️ Attention : l’employeur doit remettre au salarié un bulletin de salaire pendant son arrêt maladie. Ce document mentionne la déduction des jours d’absence, ainsi que les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.

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Quelles sont les règles d’indemnisation de l’arrêt maladie ?

Les règles de calcul des indemnités journalières

Comme son contrat de travail est suspendu, le salarié ne perçoit pas totalement son salaire durant l’arrêt maladie. Les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) compensent la perte de revenus associée à la période d’arrêt.

Le calcul du salaire en arrêt maladie prend en compte différents éléments comme le montant brut, les cotisations sociales ou le délai de carence. Depuis le 1ᵉʳ avril 2025, les IJSS sont plafonnées à 1,4 fois le Smic, soit 2 552,24 euros brut par mois. Dans la limite de ce plafond, ces indemnités correspondent à 50 % du salaire journalier de base.

La formule pour calculer les IJSS est la suivante :

Salaire journalier = (somme des 3 derniers salaires bruts) / 91,25

📌 Exemple : pour un salarié percevant un salaire mensuel brut de 2 000 euros, le salaire journalier de base est calculé à 65,75 euros. Les IJSS représentent 50 % de ce montant, soit 32,88 euros par jour durant l’arrêt maladie.

Les conditions pour percevoir les IJSS

Pour bénéficier des indemnités journalières, le salarié doit respecter des conditions d’affiliation à la Sécurité sociale, qui varient selon la durée de l’arrêt. Si l’arrêt maladie dure 6 mois maximum, il doit justifier l’une des conditions suivantes :

avoir travaillé au moins 150 heures durant les 3 derniers mois ou 90 jours avant l’arrêt de travail ;

avoir cotisé, au cours des 6 derniers mois, sur la base d’une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du SMIC horaire, soit 12 200,30 €.

Si le congé maladie dépasse le délai de 6 mois, les conditions mentionnées ci-dessus sont plus strictes :

le salarié doit justifier son affiliation à la Sécurité sociale depuis 12 mois au minimum ;

avoir travaillé au moins 600 heures durant les 12 derniers mois précédant l’arrêt ;

avoir cotisé pendant les 12 mois ou les 365 jours précédents l’arrêt, sur la base d’une rémunération égale à 2 030 fois le SMIC horaire, soit 24 400,60 €.

Peut-on licencier un salarié en arrêt maladie ?

Le licenciement pendant l’arrêt maladie est strictement encadré par la loi. Conformément à l’article L.1132-1 du Code du travail, il est interdit de licencier un salarié en raison de sa maladie ou de sa pathologie.

Cependant, certains motifs légitimes peuvent justifier un licenciement, même durant un arrêt maladie :

raisons économiques (suppression du poste) ;

faute grave du salarié avant le début de l’arrêt ;

impossibilité de maintenir le contrat à cause de l’inaptitude médicale.

⚠️ Attention : si le licenciement repose sur un motif lié à la maladie, il est considéré comme nul de plein droit. Le salarié se sentant lésé peut demander sa réintégration ou obtenir auprès des prud’hommes une indemnité minimale équivalente à six mois de paie.