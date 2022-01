Quels sont les droits et obligations du salarié pendant le congé sabbatique ?

Pendant le congé sabbatique, le contrat de travail du salarié est suspendu et, sauf dispositions conventionnelles contraires, le salarié ne perçoit pas de rémunération.

Le salarié a toutefois la possibilité de financer son congé sabbatique avec une partie de ses congés payés. Dans cette hypothèse, les congés annuels acquis sont pris et payés au moment du départ du salarié en congé sabbatique.

Les modalités de report des jours de congés payés sont en principe fixées par un accord ou une convention collective, d’entreprise ou à défaut de branche. En l’absence de telles dispositions, la loi prévoit que le salarié a la possibilité de reporter, chaque année les congés annuels acquis au-delà de la cinquième semaine de congés payés. Ce cumul de congés payés peut être effectué au maximum pendant 6 années.

Pour financer son congé sabbatique, le salarié a la possibilité d’exercer une activité professionnelle salariée ou non. Le salarié est cependant tenu de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur.

Le salarié peut-il bénéficier en congé sabbatique du RSA ? Le salarié en congé sabbatique ne peut pas bénéficier du RSA (sauf s’il est un parent isolé). Cette règle s’impose également au salarié en congé sans solde ou en congé parental.

Congé sabbatique et démission : est-ce possible ? Le salarié a la possibilité de démissionner pendant ou à la fin du congé sabbatique. Pour cela, le salarié doit manifester sa volonté claire et non équivoque de démissionner.

Par exemple, un salarié en congé sabbatique en CDI qui souhaite démissionner peut manifester sa volonté de démissionner à l’employeur grâce à l’envoi d’une lettre de démission, rédigée de manière claire et non équivoque.

Fin du congé sabbatique et reprise du travail : quelles obligations pour l’employeur ?

A l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire dans l’entreprise.

L’employeur est tenu de verser à ce salarié une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment du départ en congé sabbatique.

Enfin, le salarié doit également bénéficier d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.