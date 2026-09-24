Externalisation de la paie
Externaliser la paie permet de gagner du temps et de sécuriser la conformité de vos bulletins. Grâce à nos ressources, trouvez les bonnes pratiques pour faire le bon choix selon la taille et les besoins de votre entreprise.
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Tarif d'externalisation de la paie : quel prix en 2026 ?
Le tarif de l'externalisation de la paie dépend de l'effectif et du service choisi. Découvrez les prix, frais additionnels et comment estimer le coût réel.
Externaliser la paie : à partir de combien de salariés ?
Pas de seuil légal pour externaliser la paie. TPE et PME : on vous explique quand c'est le bon moment de faire ce choix, selon votre effectif et votre budget.
Meilleur logiciel de paie vs externalisation : le comparatif
Entre le meilleur logiciel de paie ou l’externalisation, comparez les avantages et les inconvénients de chaque solution et simpllifiez la gestion de votre paie.
Externalisation paie pour PME : choisir le bon prestataire
L'externalisation de la paie en PME permet de déléguer la production des bulletins. Modèles, coûts et critères de choix : voici comment bien comparer.
Externalisation de la paie : avantages et inconvénients
L'externalisation de la paie permet de gagner du temps, de sécuriser la conformité et de réduire les erreurs, mais implique certaines limites à anticiper.