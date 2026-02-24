PLF 2026 : quelles mesures pour les entreprises ?

À retenir : Barème IR revalorisé : les seuils des tranches d'imposition sont ajustés à la hausse pour limiter l'effet de l'inflation .

Le Projet de Loi de Finances (PLF) fixe le budget de l'État pour l'année 2026. Pour les entreprises, ce texte détermine les règles fiscales et sociales applicables à la gestion de la paie : barème des cotisations sociales, taux d'imposition sur les sociétés et dispositifs d'aide aux employeurs.

L'objectif du gouvernement est de ramener le déficit public de 5,4 % à 5,0 % du PIB en 2026.

Le PLF 2026 a été adopté par le recours à l'article 49.3 de la Constitution. Les dispositions fiscales entrent en vigueur au 1er janvier 2026, avec un effet rétroactif pour certaines mesures. Voici les principales étapes du processus parlementaire :

Date Étape 19 janvier 2026 Le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement (article 49.3) sur la partie recettes 20 janvier 2026 Dépôt de 2 motions de censure par 215 députés 23 janvier 2026 Rejet des motions de censure à l’Assemblée nationale : la partie recettes du PLF 2026 est adoptée. Le Premier ministre engage de nouveau la responsabilité du gouvernement (article 49.3) sur la partie dépenses et l’ensemble du texte. 19 février 2026 Validation par le Conseil constitutionnel (décision n° 2026-901 DC) et promulgation de la loi n° 2026-103 20 février 2026 Publication au Journal Officiel (JORF n° 0043)

👉 À noter : le texte définitif publié au Journal Officiel précisera le calendrier exact d'application de chaque mesure.

Quelles sont les mesures clés du PLF pour les entreprises ?

Contribution exceptionnelle 2026 : les grandes entreprises à nouveau concernées

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, créée en 2025, est reconduite en 2026. Cette surtaxe à l'impôt sur les sociétés devrait générer 7,3 milliards d'euros de recettes pour l'État.

➡️ Entreprises concernées

Les entreprises avec un chiffre d'affaires réalisé en France supérieur ou égal à 1,5 milliard d'euros et assujetties à l'impôt sur les sociétés.

➡️ Évolution du dispositif

Seules les très grandes entreprises (multinationales et grands groupes) dont le chiffre d'affaires dépasse ce seuil de 1,5 milliard d'euros restent concernées.

Le taux et les modalités de calcul seront précisés dans le texte définitif publié au Journal Officiel.

CVAE 2026 : suppression maintenue jusqu'en 2028

Le gouvernement a abandonné la suppression anticipée de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) prévue en 2026.

Calendrier de suppression progressive confirmé :

2026-2027 : taux gelé à 0,28 %

2028 : abaissement à 0,19 %

2029 : abaissement à 0,09 %

2030 : suppression totale de la CVAE

Le taux de CVAE reste donc identique en 2026 et vous pouvez continuer à déclarer votre CVAE comme en 2025, sans modification.

Pour rappel, la CVAE est un impôt local payé par les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 500 000 €. La suppression progressive de cet impôt se poursuivra selon le calendrier initial, avec une extinction totale prévue en 2028.

Impôt sur le revenu 2026 : barème revalorisé

Le barème de l'impôt sur le revenu 2026 est revalorisé de 0,9 % pour tenir compte de l'inflation. Les tranches d'imposition sont ajustées à la hausse, ce qui entraîne une légère baisse des montants prélevés à la source sur les salaires et limite l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat des salariés.

Ce qui change concrètement :

Taux Seuil 2025 Seuil 2026 0 % Jusqu’à 11 497 € Jusqu’à 11 600 € 11 % Jusqu’à 29 315 € Jusqu’à 29 579 € 30 % Jusqu’à 83 823 € Jusqu’à 84 577 € 41 % Jusqu’à 178 570 € Jusqu’à 181 917 € 45 % Au-delà de 178 571 € Au-delà de 181 918 €

➡️ Quel est l’impact pour vos salariés ?

La revalorisation de 0,9 % du barème entraîne une légère baisse des montants prélevés à la source sur les salaires de vos collaborateurs, leur permettant de conserver leur pouvoir d'achat malgré l'inflation. Le taux de prélèvement à la source (PAS) est mis à jour automatiquement par l'administration fiscale via la DSN.

➡️ Quel est l’impact pour votre entreprise ?

Aucune action à mener. L'administration fiscale mettra à jour automatiquement les taux de prélèvement à la source applicables à vos salariés. Vous appliquerez ces nouveaux taux dès réception via la DSN (généralement en février/mars 2026).

Réduction d'impôt portée à 30 % pour les investissements en PME via FIP

Le taux de la réduction d'impôt sur le revenu pour les souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) est porté de 25 % à 30 %.

Les FIP sont des fonds qui permettent aux particuliers d'investir au capital de PME implantées dans leur région (ou en Corse, dans les départements et régions d'outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie), tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, le plafond d'investissement dans les entreprises bénéficiaires passe de 15 millions € à 16,5 millions €.

📌 Exemple : vous êtes dirigeant d'une PME et vous investissez 10 000 € dans un FIP en 2026. Votre réduction d'impôt passe à 3 000 € (30 % de 10 000 €) au lieu de 2 500 € (25 %) en 2025.

Si votre entreprise cherche à lever des fonds auprès d'investisseurs particuliers via des FIP, cette mesure rend ainsi l'investissement plus attractif. Cela peut faciliter vos levées de fonds en 2026, notamment si votre entreprise est implantée en région.

Prolongation des exonérations transport et pourboires

La loi de finances 2026 reconduit deux dispositifs d'allègement :

la prise en charge jusqu'à 75 % des frais de transport public (au-delà des 50 % obligatoires) reste exonérée de cotisations sociales pour 2026 ;

l'exonération fiscale et sociale des pourboires est prolongée jusqu'en 2028 pour les salariés en contact clientèle dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC.

Aucune modification en paie n'est requise : les règles en vigueur en 2025 continuent de s'appliquer automatiquement, notamment pour les secteurs de la restauration, l'hôtellerie, la coiffure et le commerce.

Pour toutes les entreprises, vérifiez que votre logiciel de paie intègre bien les nouveaux taux de prélèvement à la source (barème de l’IR 2026). Certains logiciel de gestion de la paie intégreront automatiquement ces mises à jour.

Pour les très grandes entreprises (CA ≥ 1,5 Md €), intégrez dès maintenant la reconduction de la contribution exceptionnelle dans vos prévisions budgétaires 2026 et vos déclarations fiscales.

Publications officielles : La loi de finances pour 2026 a été publiée au Journal Officiel le 20 février 2026 (consulter le texte complet sur Légifrance). Les décrets d'application sont en cours de publication pour préciser les modalités de certaines mesures (contribution exceptionnelle, réduction d'impôt FIP).