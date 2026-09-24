À retenir 15 à 30 € par bulletin constitue le principal repère de marché pour une externalisation de la paie, avec des tarifs qui peuvent monter selon la complexité du dossier et le niveau de service ;

Le prix affiché ne suffit pas : vérifiez les frais de mise en place, les entrées et sorties, les régularisations, les demandes exceptionnelles et la gestion des échanges avec les organismes ;

Pour comparer avec une gestion interne , additionnez le coût de la solution, le temps consacré par votre équipe et les coûts de transition, puis comparez le total au devis du prestataire ;

Pour une entreprise de 50 à 250 salariés, utilisez une estimation par effectif et par bulletin, sans la présenter comme une moyenne officielle du marché.

Le tarif de l’externalisation de la paie se situe généralement entre 15 et 30 € par bulletin. Le montant dépend de l’effectif, de la convention collective, du nombre de variables à traiter et du niveau d’accompagnement inclus.

Quel est le tarif moyen de l’externalisation de la paie ?

Le repère le plus utile est un prix de 15 à 30 € par bulletin de paie. Le montant peut dépasser ce repère lorsque la paie comporte davantage de variables ou lorsque le service inclut un accompagnement plus étendu. Il ne s’agit pas d’un tarif réglementé : chaque prestataire fixe ses prix selon le dossier et le périmètre contractuel.

Trois modes de facturation reviennent le plus souvent :

au bulletin : vous payez un montant pour chaque bulletin produit, parfois avec un minimum mensuel;

à l’abonnement : vous payez une base fixe, à laquelle peut s’ajouter un montant par collaborateur ou par bulletin;

au forfait : le prestataire propose un prix global pour un périmètre défini, avec des prestations supplémentaires facturées séparément.

La facturation au bulletin relie directement le prix à l’effectif, mais elle devient moins lisible lorsque plusieurs opérations sont facturées en plus. L’abonnement est plus prévisible si son périmètre est clairement défini. Le forfait convient à une organisation stable, à condition de détailler les opérations comprises.

Le prix varie selon la convention collective, le nombre d’établissements, les profils de salariés et les variables de rémunération. Les primes, les arrêts de travail et les changements fréquents d’effectif peuvent augmenter la charge. Le niveau de conseil attendu compte aussi : un traitement mensuel ne couvre pas les mêmes échanges qu’un accompagnement régulier.

Pour comparer deux propositions, ramenez-les au coût annuel par salarié et distinguez les bulletins ordinaires des opérations exceptionnelles. Vérifiez aussi si le prix est hors taxes et si les déclarations sociales sont comprises.

Quels frais additionnels peuvent s’ajouter au tarif de base ?

En matière d'externalisation de paie, les frais additionnels correspondent aux opérations qui ne sont pas comprises dans le traitement mensuel prévu au contrat. Ils peuvent modifier sensiblement le budget annuel, surtout lorsque l’effectif évolue ou que la paie comporte des situations particulières.

Avant de signer, demandez une grille écrite qui précise les éléments suivants :

la mise en place : reprise des données, paramétrage, contrôles initiaux et accompagnement au démarrage;

les mouvements de personnel : création d’un dossier, sortie, solde de tout compte, transfert ou changement de contrat;

les régularisations : correction d’un bulletin déjà clôturé, rappel de salaire ou traitement d’une donnée reçue tardivement;

les situations particulières : arrêt de travail, subrogation, congé spécifique, multi-établissement ou paie décalée;

les demandes complémentaires : attestations, exports, analyses, simulations ou documents qui ne figurent pas dans le forfait;

les échanges avec les organismes : suivi d’une demande, relance ou réponse à une anomalie signalée après une déclaration.

Un tarif transparent décrit aussi le rôle de chaque partie : collecte des variables, contrôles, préparation des bulletins, déclarations et réponses aux salariés. Cette répartition évite de comparer un service complet avec une offre limitée au calcul des bulletins.

Demandez un exemple de facture sur un mois normal et sur un mois avec une entrée, une sortie et une régularisation. Vous repérerez les coûts qui ne ressortent pas du prix unitaire et la charge de coordination restante.

Est-il plus rentable de gérer sa paie en interne ou avec un service managé comme Payfit ?

La réponse dépend du volume de paie, du temps disponible pour gérer sa paie en interne et du niveau de service recherché. Une solution de paie externalisée repose plutôt sur un abonnement, un montant par collaborateur et le temps consacré par votre équipe. La comparaison doit donc porter sur le coût total, et pas uniquement sur le prix unitaire.

Le coût réel du temps passé par votre équipe sur la paie

Le temps interne comprend la collecte des variables, les contrôles, les échanges avec le prestataire, les corrections et les questions des salariés. Il faut aussi compter les recherches liées aux situations particulières.

Le Baromètre RH Tissot x Payfit 2026 indique que 62 % des professionnels des ressources humaines interrogés consacrent entre 1 et 5 jours de travail par mois à la gestion de la paie. 21 % déclarent y consacrer 6 à 15 jours et 4 % plus de 16 jours. Ces données mesurent une charge de travail, pas un coût financier. Pour obtenir un montant, multipliez le temps réellement passé par le coût horaire chargé du profil concerné.

La formule est la suivante :

coût du temps interne = nombre d’heures consacrées à la paie × coût horaire chargé

Si plusieurs personnes interviennent, faites le calcul séparément pour chacune. Ajoutez ensuite le temps de coordination avec un cabinet ou un prestataire. Votre propre mesure reste prioritaire, car elle dépend du nombre de salariés, du niveau de complexité et de l’organisation de votre entreprise.

Comparatif chiffré entre externalisation et service de paie managé

Prenons une entreprise de 80 salariés qui reçoit un devis d’externalisation compris entre 15 et 30 € par bulletin. Le budget annuel de traitement des bulletins se situe alors entre 14 400 et 28 800 €, avant les éventuels frais additionnels. Il faut encore ajouter le temps passé en interne pour transmettre les variables et suivre le dossier.

À titre de simulation, une grille composée d’un abonnement de base de 49 € par mois et de 20 € par collaborateur et par mois représente 1 649 € par mois pour 80 salariés, soit 19 788 € par an. Ce montant ne comprend pas automatiquement le coût du temps interne, les options ou les frais de transition. Il sert uniquement à illustrer la méthode de comparaison.

Poste comparé Externalisation au bulletin Service de paie managé avec abonnement et montant par collaborateur Hypothèse 80 salariés, 15 à 30 € par bulletin 49 € par mois + 20 € par salarié et par mois Coût annuel de base 14 400 à 28 800 € 19 788 € Temps interne Coordination et contrôles à ajouter Variables, contrôles et validation à chiffrer Frais à vérifier Mise en place, mouvements, régularisations Paramétrage, accompagnement, options et évolution de l’effectif Lecture du résultat Prix lié au nombre de bulletins Coût plus prévisible, à comparer avec le temps conservé en interne

Ce calcul ne désigne pas une solution gagnante pour toutes les entreprises. Il montre pourquoi le temps interne doit apparaître dans le tableau. Avec un service de paie et RH comme Payfit, des experts dédiés prennent en charge le calcul des bulletins, la génération des documents et les déclarations sociales, avec l’appui de Payfit AI. Vous gardez une visibilité sur vos données à chaque étape et validez la paie avant sa clôture.

Combien coûte l’externalisation de la paie pour une PME de 50 à 250 salariés ?

Pour une entreprise de 50 à 250 salariés, un calcul fondé sur 15 à 30 € par bulletin donne un ordre de grandeur annuel compris entre 9 000 et 90 000 €, hors frais complémentaires. Cette fourchette est une estimation arithmétique, pas une moyenne officielle du marché.

Exemple de calcul pour 50 salariés

Avec 50 salariés et 12 mois de paie, le calcul est le suivant : 50 × 15 à 30 € × 12. Le budget annuel estimé atteint donc 9 000 à 18 000 € pour les bulletins. Ajoutez les frais prévus au contrat et le temps consacré par votre équipe aux variables, aux contrôles et aux échanges.

Cette estimation est plus pertinente pour une PME aux dossiers homogènes. Elle sera moins représentative avec plusieurs conventions collectives, établissements, primes ou absences. Le devis doit préciser le traitement de ces situations.

Exemple de calcul pour 250 salariés

Avec 250 salariés, la même méthode donne 250 × 15 à 30 € × 12, soit 45 000 à 90 000 € par an pour les bulletins. Le montant progresse avec l’effectif, mais le prix par bulletin peut évoluer selon le volume négocié et le niveau de service demandé.

Comparez aussi le coût d’une équipe interne, d’un service de paie managé ou d’une solution outillée. Une entreprise de 250 salariés peut avoir besoin d’un traitement structuré des variables, des mouvements et des contrôles. Un prix facial plus bas ne signifie pas forcément une charge globale plus faible.

Pour obtenir un budget exploitable, demandez à chaque prestataire de répondre au même scénario : effectif de l’entreprise actuel, croissance prévue, conventions collectives, nombre d’établissements, variables mensuelles, situations particulières et niveau d’accompagnement attendu. Vous pourrez alors comparer des périmètres réellement équivalents.

Quels outils choisir pour gérer sa paie quand on est une TPE ?

Pour une TPE, le bon choix dépend moins du nombre de fonctionnalités que de la clarté du service proposé. Une solution adaptée doit réduire les tâches de coordination sans masquer les étapes importantes de la paie.

Commencez par vérifier cinq critères :

un prix lisible : abonnement, montant par salarié, frais de démarrage et opérations exceptionnelles doivent être identifiables;

un traitement des déclarations : la solution doit préciser le périmètre des déclarations sociales et les contrôles associés;

un accompagnement accessible : vous devez savoir comment obtenir une réponse sur un cas particulier et dans quel délai;

une gestion des mouvements : embauche, sortie, absence et changement de contrat doivent être prévus dans le service;

une visibilité suffisante : vous devez pouvoir suivre les données, les échéances et les éléments à valider.

Une TPE peut choisir un cabinet, un prestataire spécialisé ou une solution de paie en ligne avec accompagnement. Le choix dépend du temps disponible, de la fréquence des situations particulières et du besoin de conseil. Une solution peu chère peut devenir coûteuse si elle demande beaucoup de ressaisie ou si chaque demande est facturée séparément.

💡 Bon à savoir : ne comparez pas seulement le prix mensuel. Estimez le temps disponible et le coût d’une erreur ou d’un retard. Sans gestionnaire de paie interne, privilégiez un service qui précise ce qu’il prend en charge et ce qui reste à votre équipe.

Le ROI, ou retour sur investissement, se calcule en comparant le coût actuel de votre organisation avec le coût complet de la solution envisagée. Le calcul doit intégrer les abonnements, le temps interne, la transition et les éventuels frais additionnels.

1. Mesurez le coût actuel

Additionnez les factures du cabinet ou du prestataire sur douze mois. Ajoutez le coût du temps passé par vos équipes sur les variables, les contrôles, les relances et les demandes des salariés. Séparez les coûts récurrents des opérations exceptionnelles.

2. Estimez le coût de la solution envisagée

Prenez en compte l’abonnement, le montant par collaborateur, le paramétrage, la migration, l’accompagnement et les options. Vérifiez aussi l’impact d’une hausse ou d’une baisse d’effectif. Une estimation mensuelle doit être projetée sur une année complète.

3. Comparez le coût et le temps libéré

Soustrayez le coût annuel de la solution au coût annuel actuel. Analysez ensuite le temps libéré et la qualité de suivi obtenue. Un écart financier faible peut rester intéressant si la solution réduit une charge opérationnelle importante ou améliore la visibilité sur la paie.

Le simulateur de bénéfices Payfit illustre bien cette méthode. Pour une entreprise de 22 salariés, il présente un passage de 15 heures à 1 h 30 par mois, soit 13 h 30 gagnées. Sur une base de 20 € par heure, cela représente environ 270 € par mois et 3 240 € par an*.

*Il s’agit d’une moyenne indicative, pas d’une promesse applicable à chaque entreprise.

Calculateur de bénéfices avec Payfit Estimer les gains

En résumé, testez plusieurs scénarios : effectif stable, croissance, changement de convention collective et nouvelles situations de paie. Demandez ensuite un devis avec un périmètre précis et comparez externalisation complète, prise en charge partielle et solution interne accompagnée.