Les 10 commandements pour choisir son outil de gestion de la paie

1. Des fonctionnalités adaptées et complètes :

Votre outil de gestion de la paie doit être simple d’utilisation et pour autant elle doit pouvoir répondre à la complexité de la fiche de paie en France. Il doit être possible pour des personnes non expertes en paie de s’en servir. Il faut qu’elles puissent saisir facilement et rapidement des données et gérer efficacement les entrées et sorties de salariés. Les fonctionnalités les plus importantes d'un logiciel de paie sont l’automatisation de l’édition des bulletins de paie et des déclarations sociales, ainsi que la gestion du temps de travail, des absences et congés, de tous les éléments de rémunération et enfin de la mutuelle d'entreprise, prévoyance et retraite.

2. Une veille légale continue :

Il est très important de vérifier que l’outil prête l’attention nécessaire au respect des règles légales et conventionnelles. Il faut bien vérifier que les mises à jour sont quasi-instantanées et ne perturbent pas votre utilisation de l’outil. Les bulletins et les déclarations sociales doivent être correctes pour éviter les ennuis avec les salariés et les organismes sociaux, ce point n’est donc pas négligeable.

3. Une dimension RH attribuée à l’outil :

La paie concerne directement les salariés et donc les ressources humaines. Tout est lié. Pour vous faciliter encore plus la vie il est nécessaire que tous les aspects RH qui ont un impact direct sur le bulletin de paie soient intégrés dans la solution de gestion : les congés payés, les absences, les primes, etc. Et réciproquement la partie RH pourra tirer des informations des bulletins de paie pour optimiser sa gestion des ressources humaines.

4. Une solution en accord avec la DSN :

La Déclaration Sociale Nominative est maintenant obligatoire pour toutes les entreprises. Elle remplace 24 déclarations sociales en une seule et unique déclaration mensuelle ou ponctuelle. Il s’agit du reflet exact de la paie chaque mois, et est donc nécessairement émise depuis la solution de paie “compatible DSN”. Si tout est automatisé, la DSN est complétée automatiquement suite aux données variables que vous renseignez au fur et à mesure du mois et ensuite elle est envoyée mensuellement par le prestataire à Net-Entreprises. L’édition de la DSN doit être automatisée par la solution de gestion de paie.

5. Un support exceptionnel :

La qualité de l’accompagnement du service support mérite toute votre attention. A n’importe quel stade de la relation, le support doit être là pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner tout au long de vos démarches. Chaque salarié représente une situation administrative unique, d’où la nécessité d’un service support expert en paie.