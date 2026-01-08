Article mis à jour le 9 janvier 2026

À retenir Le PLFSS 2026 introduit 5 nouveautés paie majeures qui impactent directement vos bulletins de salaire depuis janvier 2026 : Ruptures conventionnelles plus coûteuses : taux de contribution porté à 40 % (au lieu de 30 %) dès le 1er janvier.

Extension TEPA : déduction de 0,50 €/heure supplémentaire accessible aux entreprises de +250 salariés.

Nouveau congé de naissance : 1 à 2 mois indemnisés à partir de juillet 2026.

Encadrement des arrêts maladie : durées maximales fixées par décret à partir de septembre 2026.

Réforme des retraites suspendue : pause jusqu'en 2028 pour les personnes nées entre janvier 1964 et mars 1965.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2026 a été adopté par l'Assemblée nationale le 9 décembre 2025 par 247 voix pour et 234 contre. Comme anticipé, le Sénat a rejeté le texte ce 12 décembre, renvoyant le projet devant l'Assemblée nationale pour un vote final.

Le PLFSS a été publié au Journal Officiel le 31 décembre 2025, rendant possible l'application des mesures discutées dans cet article à partir du 1er janvier 2026 (avec des exceptions).

Voici les 5 mesures clés qui impacteront la gestion de la paie et des RH en 2026, telles que votées par l'Assemblée nationale.

⚠️ Les informations présentées dans cet article sont issues du texte voté par l'Assemblée nationale le 9 décembre 2025.

1. Nouveau congé de naissance indemnisé

📅 Entrée en vigueur : 1er juillet 2026

Le PLFSS 2026 crée un congé supplémentaire de naissance de 1 à 2 mois, destiné aux salariés ayant épuisé leurs droits de congé maternité, paternité ou adoption.

Ce qu'il faut savoir

Durée : 1 ou 2 mois au choix, fractionnables en 2 périodes

Indemnisation : 70 % du salaire net le 1er mois, 60 % le 2ème mois

Prise en charge : Sécurité sociale (via les indemnités journalières)

Délai de prévenance : 15 jours à 1 mois auprès de l'employeur (article L1225-46-2 du Code du travail)

Protection : suspension du contrat avec protection contre le licenciement

💡 À noter : ce nouveau congé parental devra être tracé sur le bulletin de salaire avec une mention spécifique de la période d'absence et des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, au même titre que les congés maternité et paternité actuels.

Impact pour votre entreprise

L'indemnisation est prise en charge par la Sécurité sociale. Votre impact principal : la gestion des absences et mise à jour de vos processus RH pour informer vos collaborateurs de ce nouveau droit. Vérifiez également si vos accords collectifs prévoient un maintien de salaire complémentaire.

Pour intégrer correctement ce nouveau congé dans la gestion administrative de vos salariés concernés, assurez-vous de maîtriser les étapes pour faire une fiche de paie, notamment le calcul des indemnités journalières et leur traitement sur le bulletin.

2. Ruptures conventionnelles : +10 points de contribution

Ce qu'il faut savoir sur le changement de taux

📅 Entrée en vigueur : 1er janvier 2026

Le PLFSS 2026 augmente de 10 points le taux de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de ruptures conventionnelles et de mises à la retraite :

taux actuel : 30 % ;

nouveau taux : 40 %.

L'objectif de ce changement de taux est de limiter les stratégies d'optimisation sociale et rééquilibrer le traitement fiscal des différents modes de rupture.

Article 30 du PLFSS 2026 : base juridique

Cette hausse de contribution est instaurée par l'article 30 du PLFSS 2026, qui modifie l'article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale.

Cet article 30 étend également cette majoration aux indemnités de mise à la retraite, soumises désormais au même taux de 40 %.

Impact pour votre entreprise

Cette mesure augmente de 10 points le coût des ruptures conventionnelles et des mises à la retraite. Si vous avez des départs prévus en 2026, intégrez cette hausse (passage de 30 % à 40 % de contribution patronale) dans vos budgets RH.

Cette augmentation impacte directement les calculs sur la fiche de paie lors des derniers mois de présence du salarié concerné : le taux de 40 % s'applique sur l'indemnité de rupture conventionnelle et doit être correctement intégré dans vos outils de gestion de paie pour garantir la conformité des bulletins de salaire.

3. Déduction TEPA étendue aux grandes entreprises

📅 Entrée en vigueur : 1er janvier 2026

Le PLFSS 2026 apporte une bonne nouvelle pour les entreprises de 250 salariés et plus : la déduction forfaitaire TEPA de 0,50 € par heure supplémentaire leur est désormais accessible.

Jusqu'à présent réservée aux entreprises de moins de 250 salariés, cette mesure met fin à une disparité de traitement et permet aux grandes structures de bénéficier des mêmes avantages que les PME et ETI sur les heures supplémentaires.

Qu'est-ce que la déduction TEPA ?

TEPA (Travail, Emploi et Pouvoir d'Achat) est une déduction forfaitaire patronale qui réduit le coût des heures supplémentaires de 0,50 € par heure. Elle s'applique automatiquement sur les cotisations patronales dues sur les heures supplémentaires effectuées par vos salariés, et se cumule avec les autres exonérations de cotisations sociales applicables.

📌 Exemple : pour une entreprise de 300 salariés réalisant en moyenne 20 heures supplémentaires par mois et par salarié, l'économie mensuelle s'élève à 3 000 € (300 × 20 × 0,50 €), soit 36 000 € d'économie annuelle sur les cotisations patronales liées aux heures supplémentaires.

Impact sur vos bulletins de salaire

La déduction TEPA s'applique automatiquement lors du calcul de la fiche de paie sur la ligne dédiée aux cotisations patronales des heures supplémentaires. Assurez-vous que votre logiciel de paie intègre bien cette nouvelle règle dès janvier 2026 pour que la déduction soit correctement appliquée sur chaque bulletin comportant des heures supplémentaires.

Cette mesure complète les dispositifs récents d'évolution des charges sociales, notamment ceux impactant les contrats d'alternance. En effet, depuis le PLFSS 2025, les exonérations applicables aux apprentis ont également été revues : la fiche de paie d'un apprenti intègre désormais de nouvelles règles de calcul des cotisations sociales, avec un plafond d'exonération ramené à 50 % du SMIC.

4. Encadrement de la durée des arrêts maladie

📅 Entrée en vigueur : septembre 2026

Durées maximales

Le PLFSS 2026 introduit une limitation de la durée maximale des prescriptions d'arrêt de travail pour maladie, avec des seuils fixés par décret :

première prescription : durée maximale d'au moins 1 mois ;

renouvellements : durée maximale d'au moins 2 mois.

Les médecins conservent la possibilité de déroger à ces plafonds pour les situations complexes.

Impact pour votre entreprise

Vous pourriez constater une augmentation du nombre de certificats médicaux de renouvellement (arrêts fractionnés). Le suivi administratif des arrêts maladie sera potentiellement plus fréquent, nécessitant une attention accrue à la conformité de vos bulletins. Veillez à respecter les mentions obligatoires du bulletin de paie lors de la gestion de ces arrêts successifs, notamment concernant les indemnités journalières de Sécurité sociale.

5. Réforme des retraites : suspension jusqu'en 2028

📅 Entrée en vigueur : immédiate

Le PLFSS 2026 prévoit une suspension de la réforme des retraites portée par Élisabeth Borne en 2023. Cette pause concerne les personnes nées entre janvier 1964 et mars 1965.

Ce qui est suspendu jusqu'au 1er janvier 2028 :

âge légal de départ en retraite : reste fixé à 62 ans et 9 mois (au lieu de 63 ans) ;

durée d'assurance requise : reste fixée à 170 trimestres (au lieu de 171 trimestres).

Ce qu'il faut savoir

Les personnes nées entre janvier 1964 et mars 1965 pourront partir à la retraite trois mois plus tôt que ce que prévoyait initialement la réforme de 2023, avec un trimestre de moins à valider.

La suspension s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Les assurés bénéficiant d'un départ anticipé (longues carrières, inaptitude, invalidité) pourront également profiter de l'abaissement de la durée d'assurance requise à partir de cette date.

Et après 2028 ?

La réforme des retraites reprendra en janvier 2028, avec pour objectif de relever l'âge légal à 64 ans en 2033 (au lieu de 2032). Toutefois, le président élu en 2027 pourra choisir de poursuivre cette réforme ou d'en proposer une nouvelle. Une conférence avec les partenaires sociaux est prévue au printemps 2026 pour repenser le système.

Impact pour votre entreprise

Cette mesure peut influencer les décisions de départ en retraite de vos collaborateurs nés entre 1964 et 1965. Anticipez d'éventuelles demandes de départ anticipé et informez vos équipes RH de ces nouvelles règles pour accompagner au mieux les démarches de vos salariés concernés.

Ces 5 mesures du PLFSS 2026 s'accompagnent d'autres changements législatifs et réglementaires qui impactent la gestion de la paie : revalorisation du SMIC à 12,02 €, passage à la RGDU, réforme de l'entretien professionnel au 1er octobre et nouvelles obligations de transparence salariale. L'ensemble de ces nouveautés paie et RH 2026 nécessite une mise à jour complète de vos processus et outils de gestion.