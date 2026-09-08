Maureen Boixière
Juriste Rédacteur en Droit Social @Payfit
Prime de cooptation : comment ça fonctionne ?
La prime de cooptation est destinée à récompenser les salariés qui recommandent des candidatures. Décryptage avec les experts en RH de Payfit.
Transfert de contrat de travail : quelles sont les règles ?
En cas de changement dans la situation juridique d’une entreprise, par principe il y a transfert des contrats de travail. Explications.
Jours de fractionnement : calcul et fonctionnement
Fonctionnement, calcul, attribution et incidence sur les congés payés en entreprise : nos experts en gestion RH lèvent le voile sur les jours de fractionnement.
Accord de performance collective : quelles sont les règles ?
L’employeur peut conclure un accord de performance collective (APC) sous certaines conditions pour aménager les conditions de travail. Explications.
Cartographie des compétences : à quoi ça sert ?
La cartographie des compétences est un outil indispensable qui permet à l’employeur d’identifier l’ensemble des compétences des salariés dans l’entreprise.
Intéressement des salariés : quelles sont les règles ?
Les salariés peuvent bénéficier de l’intéressement lorsque ce mécanisme a été mis en place dans l’entreprise. Décryptage.
Abandon de poste : tout savoir
L’abandon de poste est caractérisé lorsqu’un salarié quitte son poste de travail sans motif et refuse de revenir. Décryptage des nouvelles règles.
Prime de fin d’année : comment en bénéficier ?
Prime de fin d’année : règles, calcul, montant et conditions d’attribution aux salariés. Décryptage avec Payfit.
Motifs de licenciement d’un salarié : décryptage
Lors d’un licenciement, l’employeur doit s’assurer de choisir le bon motif. Explication et exemples des différents motifs de licenciement.
Faire une levée de fonds : les étapes à connaître
La levée de fonds est un mode de financement qui permet à des entreprises d’augmenter leur capital social en faisant appel à des investisseurs.
Congés illimités : ce qu’il faut retenir
Dans un mouvement de liberté et d’autonomisation du travail, certaines entreprises mettent en place une politique de congés illimités. Explications.
Management participatif : qu’est-ce que c’est ?
Le management participatif est une méthode de management consistant à impliquer tous les salariés dans la vie de l’entreprise. Explications.
Expertise du CSE : tout comprendre
Comprenez tout sur l’expertise du CSE avec les experts RH Payfit : coûts, cas de recours, déroulement, financement, droits de l’employeur et rôle des experts.
Contingent d'heures supplémentaires : règles et calcul
Contingent annuel : Payfit vous explique les règles de dépassement, les contreparties et le calcul relatif au contingent d'heures supplémentaires.
Sentiment d'appartenance à l'entreprise : guide employeur
Le sentiment d’appartenance à l’entreprise est un élément clé pour les entreprises auquel l’employeur doit veiller. Explications.
Recruter un intérimaire : tout savoir !
Recruter un intérimaire : maîtrisez les règles du travail temporaire. Relations contractuelles et obligations des parties expliquées.
Cohésion d’équipe en entreprise : conseils pratiques
La cohésion d’équipe en entreprise est importante car elle permet une meilleure productivité. Décryptage.
Flex office : définition et mise en place
La flexibilisation du travail est aujourd’hui un enjeu majeur des entreprises qui passe notamment par la mise en place du flex office. Explications.
Exemples d’actions pour améliorer la qualité de vie au travail
Tout employeur doit s’assurer du bien-être de ses salariés au travail. Découvrez quelques exemples d’actions pour améliorer la qualité de vie au travail.
Licenciement pour insuffisance professionnelle : tout savoir
Licenciement pour insuffisance professionnelle : une procédure qui obéit à des règles strictes : conditions, indemnités et recours possibles. Explications.
Calcul de l’indemnité de licenciement économique : le guide
Votre CDI prend fin alors que vous bénéficiez d'une certaine ancienneté ? Découvrez les méthodes pour calculer votre indemnité de licenciement économique.
Délégation de pouvoir : définition et conditions de validité
L’employeur peut déléguer certains de ses pouvoirs à un salarié lorsqu’il n’est pas en capacité d’assurer seul ses obligations. Explications.
Visite de reprise après un accident du travail : tout savoir
Entre droits des salariés et responsabilités de l'employeur, découvrez les démarches et obligations liées à la visite de reprise après un accident du travail.
Compte épargne temps : modalités et conditions d’utilisation
Découvrez comment fonctionne le compte épargne temps, comment gérer congés et rémunération, et les règles pour bien l’utiliser en entreprise.
Repos hebdomadaire : règles, dérogations et sanctions
La durée de travail maximale d’un salarié est fixée par le Code du travail : une période de repos hebdomadaire obligatoire doit être respectée par l’employeur.
Charte informatique : définition et mise en place
L’élaboration d’une charte informatique en entreprise s’accompagne du respect de plusieurs règles essentielles. Décryptage.
Fin de CDD : quelles sont les règles ?
La fin d’un CDD est strictement encadrée par la loi. Rupture anticipée, préavis, indemnités : évitez les erreurs en suivant les conseils de Payfit.
Subrogation pour maintien de salaire : comment ça marche ?
Subrogation pour maintien de salaire : fonctionnement, obligations et différence avec le complément de salaire versé par l’employeur. Payfit vous éclaire.
Don de jours de congés : comment ça fonctionne ?
Les salariés peuvent faire don de certains de leurs jours de congés en y renonçant pour en faire bénéficier un autre salarié. Explications.
Visite d'information et de prévention : guide pratique
L’employeur a l’obligation d’organiser une visite d’information et de prévention pour l’embauche de tout salarié. Explications.
Don de RTT : modalités et règles
Un salarié peut renoncer à des jours de RTT pour en faire don à un collègue de la même entreprise. Explications.
Télétravail et tickets-restaurant : quelles sont les règles ?
Le salarié en télétravail bénéficie de tickets-restaurant selon les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise. Explications.
Fin d’accident de travail : que faire ?
La fin d’un accident de travail doit respecter une procédure particulière avant la reprise du travail par le salarié. Décryptage.
Gestion des talents : en quoi ça consiste ?
La gestion des talents est une technique d’embauche et de fidélisation des collaborateurs en entreprise. Explications.
Égalité salariale hommes-femmes : obligations 2026
L’employeur a l’obligation d’assurer une égalité salariale entre les hommes et les femmes. Décryptage.
Taux d’accident du travail en 2023 : montant de la cotisation
Toutes les entreprises employant au moins un salarié doivent payer la cotisation accident du travail et maladie professionnelle. Décryptage.
Épargne salariale : dispositifs, règles et déblocage
Les salariés d’une entreprise peuvent bénéficier des dispositifs d’épargne salariale à travers l’intéressement et la participation. Décryptage.
Indemnisation de l’accident du travail : guide complet
Indemnisation accident de travail : montants, conditions et délais. Guide complet sur les IJSS et le complément employeur suite à un accident professionnel.
Objectifs professionnels : comment les définir
Les objectifs professionnels permettent aux salariés de se fixer un cadre de travail et de pouvoir suivre leur évolution professionnelle.
Visites obligatoires auprès de la médecine du travail
L’employeur a l’obligation d’organiser des visites médicales auprès de la médecine du travail au cours de la carrière du salarié. Décryptage.
Formulaire de rupture du contrat d’apprentissage : explications
Lorsque la rupture du contrat d’apprentissage est anticipée, il est nécessaire de remplir un formulaire de rupture du contrat d’apprentissage. Décryptage.
Notification du licenciement : les règles à respecter
Lorsqu’un salarié est licencié, l’employeur doit obligatoirement lui notifier son licenciement en respectant certaines règles. Décryptage.
Grille d’entretien d’embauche : création et remplissage
L’employeur peut s'aider d’une grille d’entretien d’embauche dans son processus de recrutement pour comparer efficacement les candidats. Explications.
Délais de licenciement : quelles sont les étapes ?
Délais de licenciement : Payfit vous éclaire point par point sur les différents types de délais : préavis, contestation ou encore versement des indemnités.
Congé pour création d’entreprise : quelles sont les règles ?
Le salarié souhaitant créer ou reprendre une entreprise peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un congé pour création d’entreprise. Décryptage.
Démission d’un salarié : les obligations de l'employeur
Lorsqu’un salarié démissionne, l’employeur est soumis à plusieurs obligations afin de s’assurer de la validité de la démission. Découvrez les étapes.
Congé de solidarité familiale : c’est quoi ?
Le congé de solidarité familiale est accordé au salarié afin d’assister un proche en fin de vie. Décryptage.
Clause de garantie d’emploi : conditions et effets
La clause de garantie d’emploi peut être insérée au contrat de travail d’un salarié afin de lui garantir un emploi pendant une certaine durée.
Congé pour enfant malade : comment ça fonctionne ?
Sous certaines conditions le salarié peut bénéficier d’un congé pour s’occuper de son enfant malade. Décryptage.
Préavis CDD : quelles sont les règles ?
En principe, la rupture de tout contrat de travail doit être précédée d’un préavis. Le CDD ne fait pas exception à cette règle. Décryptage avec les experts Payfit.
Congé PACS : tout ce qu’il faut savoir
Congé PACS : durée, rémunération, modalités... Découvrez les droits du salarié lors de la conclusion d'un pacte civil de solidarité.
Charge de travail : quels sont les enjeux ?
Charge de travail : 4,7 interruptions par heure en moyenne pour vos salariés. Obligations, évaluation, sanctions : voici comment garder le cap côté employeur.
Prime d’intéressement obligatoire : ce qu’il faut savoir
Prime d’intéressement obligatoire : elle est attribuée aux salariés selon les résultats de leur entreprise. Règles, exceptions, montant : Payfit vous informe.
Convention de forfait jours : tout savoir
La convention de forfait jours est un contrat conclu entre l’employeur et un salarié dont la durée de travail est forfaitisée en jours. Décryptage.
Contrats d’apprentissage : obligations et procédure
Le contrat d’apprentissage répond à des règles particulières pour sa conclusion, son exécution et sa rupture. Décryptage.
Congé pour catastrophe naturelle : démarches et conditions
Sous certaines conditions, le salarié peut bénéficier d’un congé pour catastrophe naturelle. Décryptage.
BSPCE : quelles sont les règles ?
Les BSPCE peuvent être octroyés aux salariés afin qu’ils puissent par la suite acheter des actions de la société à bas prix. Décryptage.
Suspension du contrat de travail : quelles sont les règles ?
Suspension du contrat de travail : motifs légaux, droits du salarié et impact sur la rémunération. Guide pratique pour employeurs et salariés.
Préavis de rupture conventionnelle : quel délai ?
La rupture conventionnelle ne nécessite aucun préavis, mais des délais sont à prendre en compte pour fixer la date de rupture du contrat de travail.
Coût de l’alternance : rémunération et cotisations
Il est important pour un employeur souhaitant recruter un apprenti de savoir déterminer le coût d’une alternance. Décryptage.
Congé déménagement : mise en place et conditions
L’accord ou la convention collective peut prévoir l’octroi d’un congé déménagement lorsqu’un salarié déménage. Décryptage.
Heures supplémentaires structurelles : règles et calcul
Lorsque le contrat de travail d’un salarié prévoit des heures supplémentaires, il s’agit d’heures structurelles. Explications.
Différences entre CDD et CTT : quel contrat choisir ?
Les CDD et CTT sont tous les deux conclus pour effectuer une mission à durée déterminée, cependant il existe quelques différences entre ces contrats.
Repos compensateur des heures supplémentaires : le guide
Dans certains cas, le salarié bénéficie d’un repos compensateur lors de la réalisation d’heures supplémentaires. Explications.
Congé menstruel : quelles évolutions ?
Congé menstruel : conditions d'application, durée légale et modalités de mise en place en entreprise. Guide complet sur ce nouveau droit pour les salariées.
Temps de pause au travail : règles et sanctions
L’employeur doit obligatoirement accorder au salarié un temps de pause lors de la réalisation d’un certain nombre d’heures de travail. Explications.
Rupture conventionnelle d’un salarié protégé : tout savoir
La rupture conventionnelle applicable à un salarié protégé obéit à des règles spécifiques. Les experts Payfit vous aident à comprendre ses spécificités.
Intrapreneuriat : tout comprendre !
L’intrapreneuriat désigne le fait pour un salarié d'entreprendre au sein de l’entreprise dans laquelle il travaille. Explications.
Repos quotidien : quel est son fonctionnement ?
Repos quotidien : que dit le Code du travail en la matière ? Solution experte en ressources humaines, Payfit vous propose un guide dédié sur le temps de repos.
Durée maximale CDD : tout savoir
La loi prévoit une durée maximale pour les CDD, ces derniers étant conclus pour des motifs précis ne permettant pas de pourvoir à un emploi permanent.
Lien de subordination : définition et applications
Le lien de subordination juridique est constitutif de la relation entre un employeur et un salarié. Explications.
Avantages salariaux en entreprise : nos conseils !
L’octroi d’avantages salariaux en entreprise est un outil permettant d’attirer de nouveaux talents en entreprise. Décryptage.
Baromètre QVT : mise en place et avantages
Le baromètre QVT permet de mesurer et d'améliorer le bien-être au travail de vos collaborateurs. Découvrez comment le mettre en place efficacement.
Licenciement pour faute simple : quelle est la procédure ?
Licenciement pour faute simple : convocation à l'entretien, notification, préavis... Payfit vous guide pour vous séparer de votre salarié en toute régularité.
Rupture d’un contrat d’apprentissage : quelles modalités ?
Comment rompre un contrat d’apprentissage ? Découvrez les règles légales, les délais et procédures selon le Code du travail, pour l’apprenti et l’employeur.
Accident de travail sans arrêt : quelles règles ?
Lorsqu’un salarié est victime d’un accident de travail, cela ne donne pas forcément lieu à la délivrance d’un arrêt de travail. Explications avec les experts Payfit.
Accident de travail en télétravail : quelles sont les règles ?
Le salarié en télétravail victime d’un accident, peut solliciter la reconnaissance de ce dernier comme étant un accident du travail. Explications.
Heures supplémentaires obligatoires : limites et obligations
Heures supplémentaires obligatoires : cadre légal, limites, droits des salariés et obligations de l’employeur : découvrez tout ce qu’il faut savoir.
Délai de carence CDD : règles à connaitre
L’employeur est tenu de respecter un délai de carence lorsqu’il conclut deux CDD avec le même salarié. Explications.
Licenciement pour motif personnel : procédure et conditions
Le licenciement pour motif personnel regroupe le licenciement disciplinaire et le licenciement non-disciplinaire, qui répondent à des règles particulières.
Travail le dimanche pour un cadre en forfait jours : guide
Le principe est le repos dominical, cependant les salariés en forfait jours organisent librement leur temps de travail. Décryptage.
Changement des conditions de travail : droits de l'employeur et du salarié
Rémunération, temps de travail, horaires : quelles modifications des conditions de travail nécessitent l'accord du salarié ? Règles et procédures à respecter.
Congé pour enfant handicapé : quelles sont les règles ?
Lors de la survenue du handicap d’un enfant, ou au cours de la vie de l’enfant handicapé, le salarié peut demander un congé spécial. Décryptage.
Médecine du travail : les obligations de l’employeur
L’employeur a l’obligation de faire passer des visites médicales aux salariés à certaines phases de l’exécution de leur contrat de travail. Explications.
Travail léger pour raison médicale : quelles sont les règles ?
À la fin d’un arrêt de travail, le médecin peut autoriser le salarié à reprendre un travail léger pour raison médicale. Explications.
Jours fériés en Alsace : quelles sont les spécificités ?
L’Alsace-Moselle bénéficie de jours fériés supplémentaires en comparaison avec le reste de la France. Découvrez les dates des jours fériés en Alsace en 2025.
Critères d’ordre de licenciement économique : quelles règles ?
Lorsque l’employeur procède à un licenciement économique, il doit respecter des critères d’ordre des licenciements. Décryptage.
Fractionnement du congé paternité : comment ça fonctionne ?
Le salarié bénéficie d'un congé paternité lors de la naissance de son enfant, qu'il peut fractionner. Découvrez la procédure et les indemnités associées.
Congé fausse couche : droits et propositions de loi 2026
Il n'existe pas encore de congé légal fausse couche, mais un arrêt maladie sans carence et une protection contre le licenciement de 10 semaines.
Visite médicale hors temps de travail : guide complet
La visite médicale du travail peut avoir lieu hors du temps de travail, dans ce cas, des règles spécifiques s'appliquent pour la rémunération.
Rupture conventionnelle ou démission : comment choisir ?
Rupture conventionnelle ou démission ? Comparaison des règles, procédures employeur et salarié, préavis et indemnités, pour vous guider dans votre choix.
Visite médicale de préreprise : tout comprendre
Visite médicale de préreprise : à quoi sert-elle, qui peut la demander et nouvelles règles 2026. Le guide pour anticiper sereinement le retour de vos salariés.
À travail égal, salaire égal : signification et implications
Le principe “à travail égal, salaire égal” signifie une rémunération égale pour des salariés dans une situation identique. Décryptage.
Licenciement pour motif économique : quelle procédure ?
Le licenciement pour motif économique répond à des conditions particulières que doit respecter l’employeur pour ne pas vicier la procédure. Décryptage.
Trajet domicile-travail : quelles sont les règles ?
Trajet domicile-travail : indemnisation, temps de transport et cas particuliers. Guide des obligations employeurs.
Subrogation en cas de maintien de salaire : les règles
Subrogation par l'employeur : quelles règles pour recourir à la subrogation des IJSS en cas de maintien de salaire pendant l’arrêt maladie ? Décryptage.