Un objectif professionnel est un but que l’entreprise souhaite atteindre, qui se traduit par des actions confiées aux salariés.

La fixation d’objectifs professionnels est importante pour un manager. Cela permet aux salariés d’avoir une vision de ce qui est attendu d’eux, et de se motiver afin de donner le meilleur pour réaliser ces objectifs et développer leurs compétences.

Cependant, ces objectifs doivent être pertinents, réalisables et en cohérence avec le poste du salarié.

Comment fixer des objectifs professionnels ? Comment effectuer le suivi des objectifs professionnels donnés aux salariés ? Payfit vous répond.

Pourquoi est-il important d’avoir des objectifs professionnels ?

Définir des objectifs professionnels est un élément majeur dans la relation entre un salarié et son supérieur hiérarchique. Un manager a des attentes envers un salarié, qu’il doit lui exprimer à travers la fixation d’objectifs professionnels.

Les objectifs professionnels permettent au salarié de savoir ce qui est attendu de son travail. Grâce à ces objectifs, il peut évoluer au sein de l’entreprise, tout en ayant un sentiment d’appartenance et de contribution à la progression de l’entreprise.

Connaître ses objectifs professionnels permet au salarié de s’organiser et de se motiver afin d’être le plus efficace possible dans les missions qui lui sont confiées. Les objectifs professionnels sont donc un repère pour les salariés, qu’ils soient fixés individuellement ou collectivement.

La fixation des objectifs professionnels doit contribuer à l’ évolution de carrière du salarié.

Il existe plusieurs méthodes pour définir les objectifs professionnels mais la plus répandue est la méthode “SMART”, qui consiste à fixer des objectifs professionnels :

spécifiques et simples : le manager doit formuler correctement les objectifs, c’est-à-dire qu’ils doivent être clairs, précis et compréhensibles pour le salarié ;

mesurables : ils doivent pouvoir être quantifiés en termes de valeur, avec des données chiffrées, afin de pouvoir mesurer les évolutions réalisées ;

atteignables : ils ne doivent pas être trop ambitieux, ni trop faciles à atteinte, il doit s’agir d’objectifs réalisables et concrets ;

réalistes : ils doivent être pertinents et cohérents avec l’évolution que souhaite atteindre l’entreprise (il faut donc tenir compte du contexte et des moyens) ;

temporellement définis : définir un calendrier afin de prioriser les objectifs et fixer une date butoir pour s’assurer de leur réalisation.

⚠️ Attention : un salarié ne peut pas être sanctionné pour non-atteinte des objectifs professionnels si les objectifs qui lui ont été fixés n’étaient pas réalisables.

Pour résumer, les objectifs professionnels doivent être réalisables et cohérents avec le poste du salarié, et bien sûr, ils doivent être motivants ! Qu’ils soient collectifs ou individuels, les objectifs peuvent être fixés dans un tableau d’objectifs professionnels, afin d’être facilement accessibles et lisibles.

L'employeur peut également établir une cartographie des compétences pour l'aider à fixer les objectifs professionnels de chaque salarié, mais aussi les missions appropriées.

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Quand fixer les objectifs professionnels ?

Il n’existe pas d’obligation de fixer les objectifs professionnels à une période donnée. Cependant il est recommandé de les définir chaque année en début d’exercice. Ils peuvent être modifiés en cours d’exercice, mais le salarié doit en être informé.

⚠️ Attention : un salarié n’ayant pas réalisé ses objectifs professionnels ne peut pas être sanctionné s’ils ont été modifiés en cours d’exercice et qu’il n’en a pas été informé.

Il est important de suivre la réalisation des objectifs professionnels périodiquement, mais aussi à leur échéance à l’occasion d’un entretien professionnel réalisé avec le salarié.

Durant la période fixée pour réaliser les objectifs professionnels, il est pertinent de vérifier que la réalisation des objectifs professionnels se fait par les bonnes actions et prend le sens souhaité. Si ce n’est pas le cas, des mesures peuvent être mises en place afin de rectifier le tir.

Au terme de la durée prévue pour la réalisation des objectifs, le manager peut décider de s’entretenir avec le salarié pour discuter de la réalisation des objectifs, des difficultés rencontrées, etc. Cela peut se faire à lors de l’entretien annuel individuel ou lors de l’entretien professionnel obligatoire tous les deux ans.

L’ entretien individuel permet de vérifier si le salarié a atteint ses objectifs ou non, et d’évaluer les compétences qu’il a acquises. Le salarié peut alors constater ses progrès, notamment à travers la fiche d’objectifs professionnels, et envisager ses futurs développements et évolutions au sein de l’entreprise.

Exemples d’objectifs professionnels à donner lors d’un entretien annuel :

signer 20 contrats par mois ;

d’ici la fin d’année, avoir personnellement généré 50 000 € de bénéfices ;

s’être formé sur le nouveau logiciel ce trimestre ;

atteindre un taux de satisfaction client de 90 % avant la fin du semestre ;

mettre un place le projet A d’ici 2 mois.

Pour vous inspirer, vous pourrez trouver un certain nombre de modèles d'objectifs professionnels sur internet. Toutefois, il est vivement recommandé de construire les objectifs de votre équipe par vous-même pour qu'ils répondent spécifiquement à vos besoins.

Faire le point sur ce que le salarié a réussi à accomplir et lui donner de nouvelles missions aide à le motiver et à lui donner envie de continuer les efforts qu’il met dans son travail chaque jour, pour participer à la réalisation de la croissance de l’entreprise.

💡 Bon à savoir : sur Payfit, l’intégration de la gestion des objectifs dans les campagnes d’entretiens permet d’avoir une meilleure vision de la performance des salariés. Grâce à une vue d’ensemble des objectifs des collaborateurs, les managers peuvent suivre leurs progrès en toute simplicité.