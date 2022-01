Contingent annuel : définition

L’article L. 3121-30 du Code du travail permet que des heures supplémentaires soient accomplies dans la limite d’un contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié. Au-delà de ce seuil, l’employeur doit obligatoirement au salarié une contrepartie en repos, on parle de repos compensateur.

En résumé, il est possible de réaliser des heures supplémentaires hors contingent annuel, mais elles vont coûter plus cher à l’entreprise, du fait des majorations et de la contrepartie en repos obligatoire.

Par ailleurs, si un employeur souhaite que ses salariés effectuent des heures au-delà du contingent annuel, il devra suivre des conditions plus strictes de mise en place.

Attention : le régime spécifique et les obligations de respect du contingent annuel ne concernent pas :