Depuis quelques années, le rapport au travail a changé. Les salariés ne cherchent plus uniquement un travail qui paie bien mais également une entreprise avec des valeurs et qui se préoccupe de la qualité de vie au travail ( QVT ) de ses salariés.

Créer une ambiance de travail sereine et s’assurer des conditions dans lesquelles travaillent les salariés sont aujourd’hui des enjeux majeurs pour les entreprises. Vous vous demandez quelles actions mener pour améliorer la qualité de vie au travail ? Payfit vous fait découvrir quelques exemples d’actions pour améliorer la qualité de vie au travail des salariés.

Pourquoi mener des actions pour la qualité de vie au travail ?

Se préoccuper du bien-être des salariés est une mission importante pour l’employeur. Le bien-être au travail est un moyen d’améliorer les performances de l’entreprise, dès lors que les salariés sont motivés et épanouis dans l’environnement de travail. La mise en place d’un baromètre QVT permet par le biais d’un questionnaire de faire remonter les différentes problématiques auxquelles font face les salariés de l’entreprise.

Grâce à cet outil, l’employeur peut améliorer la qualité de vie au travail des salariés. Mener des actions pour la qualité de vie au travail permet de :

réduire le turnover : les salariés osent aujourd’hui beaucoup plus quitter une entreprise lorsqu’ils ne se sentent pas bien et que les conditions de travail ne sont pas optimales. S’assurer de la qualité de vie au travail permet de garder ses effectifs, réduire le stress d’une équipe constamment mouvante et éviter une désorganisation de l’entreprise ;

favoriser l' engagement des collaborateurs : lorsqu’un salarié travaille dans de bonnes conditions, il est encore plus motivé pour s’engager dans l’entreprise et travailler plus efficacement ;

prévenir les risques psychosociaux (RPS) : travailler dans de mauvaises conditions augmente les RPS. La prévention des risques psychosociaux est un enjeu majeur pour les employeurs qui entre notamment dans le cadre de leur obligation de sécurité envers les salariés ;

réduire les coûts : l’embauche d’un salarié est coûteuse puisqu’il faut former le salariés aux process de l’entreprise. La rupture du contrat de travail est également un coût pour l’entreprise et oblige l’employeur à trouver une autre personne pour remplacer le salarié sortant ;

réduire l’absentéisme : l’ absentéisme au travail est un réel soucis car il cause une désorganisation dans le fonctionnement de l’entreprise ;

valoriser ses salariés : un salarié dont le bien-être est pris en considération se sent valorisé et est plus confiant dans son travail.

Guide de la marque employeur Télécharger gratuitement

Exemples d’actions à mener pour améliorer la qualité de vie au travail

Pour un employeur, mettre en place des actions d'amélioration de la qualité de vie au travail peut s’avérer difficile. Ce dernier doit définir des plans d’action pour la qualité de vie au travail personnalisés en fonction de la situation de l’entreprise.

Améliorer l’environnement de travail

L’environnement de travail est un élément essentiel pour les salariés puisqu’il est fondamental qu’ils se sentent bien dans les locaux dans lesquels ils passent de nombreuses heures chaque jour à travailler. L’employeur peut notamment :

mettre à disposition une machine à café / thé ;

créer un espace calme ;

créer un espace d’exercice physique ;

mettre des livres à disposition ;

organiser les locaux de façon accueillante et sereine (espaces verts, plantes, lumière).

Améliorer la cohésion d’équipe

Pour qu’une entreprise soit performante et que les salariés aient envie de travailler, il est important que l’équipe soit soudée. Cela peut passer par différentes actions telles que :

organiser un repas de fin d’année ;

organiser des évènements d’équipe ;

oser la communication ;

prévoir un déjeuner d’équipe ;

rire pour créer du lien ;

organiser un petit déjeuner pour l’équipe ;

organiser des séminaires.

Améliorer les conditions de travail

Les conditions de travail des salariés sont fondamentales et permettent un travail efficace des salariés. Pour se faire, l’employeur peut :

organiser le droit à la déconnexion ;

faire des exercices en musique et en équipe pour s’échauffer le corps (métiers physiques) ;

améliorer la gestion du stress au travail ;

promouvoir le télétravail tout en s’assurant que le salarié garde le sentiment d’appartenance à l’entreprise et ne se sente pas isolé ;

s’assurer de la balance vie privée / vie professionnelle ;

organiser une formation sur les postures au travail ;

engager tous les salariés dans la démarche d’amélioration des conditions de travail ;

offrir de la flexibilité dans l’organisation du travail, par exemple en adoptant le flex office ;

féliciter et récompenser les salariés ;

partager un objectif commun au sein de l’entreprise pour motiver les équipes et les souder ;

adapter une politique de congés illimités.

Les actions mises en place pour améliorer la qualité de vie au travail doivent être adaptées en fonction du type d'activité de l’entreprise, de la taille des locaux et des effectifs, mais également des moyens financiers de l’entreprise. L’employeur doit également faire en sorte que ces actions répondent aux besoins réels professionnels et personnels des salariés.

Cultiver une bonne communication avec les équipes et normaliser les ressentis de chacun sont naturellement les meilleurs moyens pour l’employeur de pouvoir garantir la mise en place d’actions efficaces en matière d’amélioration de la qualité de vie.

💡 Bon à savoir : pour contribuer à la qualité de vie au travail et fidéliser les salariés, il peut être utile de faire une cartographie des compétences. Cet outil permet à l’employeur de cibler les missions et objectifs des salariés en fonction de leurs compétences et d'accorder des promotions aux salariés qualifiés.