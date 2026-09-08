Le Code du travail prévoit 11 jours fériés en France. Cependant, le calendrier national inclut aussi deux jours fériés supplémentaires uniques à l’Alsace-Moselle. Les jours fériés tels que le 11 novembre répondent à des règles qui ne sont pas les mêmes dans la région de l’Alsace-Moselle que dans le reste du territoire français.

Quels sont les jours fériés supplémentaires en Alsace ? À quelles dates tombent-ils en 2025 ? Comment sont rémunérés les jours fériés en Alsace ? Payfit vous propose quelques explications.

Quels sont les jours fériés en Alsace-Moselle ?

Combien de jours fériés chaque année en Alsace-Moselle ?

Les dates des jours fériés dans l’ensemble du pays sont aussi respectées en Alsace-Moselle. De plus, le droit local reconnaît deux jours fériés supplémentaires par année que le reste du territoire français :

le vendredi Saint dans les villes ayant un temple protestant ou une église mixte ;

la Saint-Étienne (26 décembre).

Ainsi, il existe 13 jours fériés en Alsace-Moselle, qui peuvent s’ajouter aux congés pour prendre des vacances et qui disposent de leurs propres règles de rémunération.

Jours fériés en 2025

Les dates de certains jours fériés varient d’une année sur l’autre. Voici les dates pour l’année 2025.

Tableau des jours fériés en France et en Alsace-Moselle en 2025

Jours fériés en 2025 Date Localisation Jour de l’an Mercredi 1er janvier 2025 France Vendredi Saint Vendredi 18 avril 2025 Alsace-Moselle Lundi de Pâques Lundi 21 avril 2025 France Fête du travail Jeudi 1er mai 2025 France Victoire de 1945 Jeudi 8 mai 2025 France Ascension Jeudi 29 mai 2025 France Lundi de Pentecôte Lundi 9 juin 2025 France Fête nationale Lundi 14 juillet 2025 France Assomption Vendredi 15 août 2025 France Toussaint Samedi 1er novembre 2025 France Armistice de 1918 Mardi 11 novembre 2025 France Noël Jeudi 25 décembre 2025 France Saint-Étienne Vendredi 26 décembre 2025 Alsace-Moselle

💡 Bon à savoir : les salariés peuvent choisir de travailler ou de faire le pont pendant les jours fériés en posant un jour de congé payé entre un jour férié et le week-end. Par exemple, il est possible de prendre cinq jours de vacances à Noël si les deux jours fériés tombent le mardi et le mercredi, ou le mercredi et le jeudi.

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Les jours fériés sont-ils chômés en Alsace-Moselle ?

Par principe en France, les salariés doivent se rendre au travail les jours fériés si ceux-ci ne sont pas chômés par l’entreprise. Il n’y a que le 1er mai qui est obligatoirement chômé (à l’exception des domaines dans lesquels il faut un service en continu, tel que la police ou l’hôpital). Les autres jours chômés sont déterminés par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur.

💡 Bon à savoir : pour les jours fériés habituellement travaillés, il est toujours possible de poser des congés payés, qui seront alors décomptés normalement des congés payés.

Cependant, en Alsace-Moselle, tous les jours fériés sont par principe chômés. Des dérogations à ce principe peuvent être accordées par la préfecture de Strasbourg, notamment dans le secteur commercial.

Le paiement d'un jour férié en Alsace-Moselle suit des règles spécifiques liées au droit local, qui diffèrent du régime général applicable dans le reste de la France. Les modalités de rémunération varient selon que le jour férié est chômé ou travaillé, et selon le département concerné (Alsace ou Moselle).

Jour férié chômé

Les dimanches ainsi que les jours fériés sont chômés en Alsace-Moselle. Il n’y a donc en principe pas de travail le dimanche ni les jours fériés. Cependant, si les salariés travaillent par dérogation un jour férié, ils bénéficient d’une contrepartie qui diffère selon que le jour férié coïncide avec :

un jour de fermeture de l’entreprise ou non travaillé par le salarié : pas d’incidence sur la rémunération et pas droit à un repos complémentaire ;

un jour habituellement travaillé : la rémunération est maintenue si le salarié a 3 mois d’ancienneté (sauf dispositions plus favorables).

💡 Bon à savoir : si le 1er mai est travaillé sur un jour où le salarié travaille habituellement, la condition d’ancienneté n’est pas requise pour le maintien de sa rémunération.

Jour férié travaillé

En cas de travail les jours fériés en Alsace-Moselle, les salariés ont droit à une contrepartie qui est différente selon qu’ils soient en Alsace ou en Moselle.

Rémunération en cas de travail un jour férié en Alsace

Secteur d’activité Contrepartie Boulangerie-pâtisserie, commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé Salaire à 150 % du taux horaire de base Toutes les autres exploitations commerciales, services associés et activités connexes y compris entreprises de prévention-sécurité et de nettoyage Salaire à 150 % du taux horaire de base incluant les majorations éventuelles pour heures supplémentaires + repos d’une durée équivalente en temps

Rémunération en cas de travail un jour férié en Moselle

Secteur d’activité Contrepartie Toutes les exploitations commerciales, services associés et activités connexes y compris entreprises de prévention-sécurité et de nettoyage, à l’exclusion des salariés qui bénéficient d’une dérogation permanente et des salariés des concessions automobiles et des activités associées et connexes Salaire à 200 % du taux horaire de base incluant les majorations éventuelles pour heures supplémentaires + repos d’une durée équivalente en temps à prendre dans les trois mois, à défaut de prise du repos paiement

💡 Bon à savoir : les préfets et les maires peuvent augmenter le temps de travail jusqu’à 10 h par jour pour certains jours fériés lorsque les circonstances rendent nécessaire une activité accrue.