La préoccupation de la santé et du bien-être des salariés est un enjeu majeur des entreprises aujourd’hui. Synonyme de qualité de vie au travail , le sentiment d’appartenance à l’entreprise est un facteur clé de la réussite d’une entreprise et de l’évolution des collaborateurs.

En quoi consiste le sentiment d’appartenance à l’entreprise ? Pourquoi renforcer le sentiment d’appartenance à l’entreprise ? Comment consolider le sentiment d’appartenance à l’entreprise ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce que le sentiment d’appartenance à l’entreprise ?

Le sentiment d’appartenance à l’entreprise est l’impression pour le salarié qu’il fait partie intégrale des effectifs de son équipe, qu’il est intégré au groupe et qu’il compte. Avoir le sentiment d’appartenance à l’entreprise pour un salarié signifie donc que ce dernier ne se sent pas isolé.

Le sentiment d’appartenance signifie également que le salarié s’identifie aux valeurs de l’entreprise et qu’il y adhère.

Pourquoi est-il important de se préoccuper du sentiment d’appartenance à l’entreprise ?

Le développement du sentiment d'appartenance s'inscrit pleinement dans une stratégie de croissance durable. En effet, le sentiment d’appartenance à l’entreprise permet au salarié d'accéder à un certain bonheur au travail puisque ce dernier se sent :

compris ;

écouté ;

à l’aise ;

entouré ;

en phase avec les valeurs et l’image de l’entreprise.

Grâce à cela, le salarié peut réaliser de meilleures performances et exceller dans la réalisation de ses objectifs professionnels .

Lorsqu’un employeur ne se préoccupe pas du sentiment d’appartenance à l’entreprise et que le salarié se sent seul et isolé, il est plus fréquent que se produise :

une augmentation du turn-over et de l’absentéisme ;

une baisse du bien-être au travail ;

l’absence d’ engagement collaborateur .

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Renforcer le sentiment d’appartenance des salariés à l’entreprise passe par plusieurs points fondamentaux, qui se construisent sur le long terme.

Former correctement les manager

Pour que les salariés aient un sentiment d’appartenance à l’entreprise, il faut que les managers soient bien formés pour diriger les collaborateurs. Il faut notamment insister sur certaines valeurs :

toujours penser équipe et non pas individuel ;

s’assurer que chaque collaborateur se sent bien et non isolé (notamment lorsqu'il est souvent en télétravail) ;

faire des points réguliers avec les équipes ;

faire confiance aux collaborateurs.

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Valoriser les salariés

La valorisation du travail d’un salarié est importante pour renforcer son engagement, sa performance et son sentiment d’appartenance à l’entreprise. Cela peut passer par :

l’octroi de primes ;

des remerciements ;

la reconnaissance du travail ;

la célébration d’une réussite commune.

Avoir une vision plus flexible du travail

Les salariés ont souvent un sentiment d’appartenance à l’entreprise plus fort lorsque cette dernière prévoit des modes de travail différents. En effet, cela participe à une image d’entreprise forte et moderne, et accroît l’adhésion des salariés à ces valeurs. Il peut s’agir notamment :

du télétravail ;

du travail nomade ;

du travail hybride ;

de la semaine de 4 jours ;

de congés illimités ;

de congés spéciaux (congé fausse couche, congé menstruel, etc.).

Permettre aux salariés de s’exprimer

Il est important qu’un salarié puisse donner son avis dans une équipe. Cela renforce son sentiment d’appartenance à l’entreprise puisqu’il est possible qu’un salarié ait de nombreuses idées pour faire évoluer l’entreprise, des idées de projets ou encore de changements à réaliser qui seraient bénéfiques.

Ne pas laisser la parole aux salariés peut s’avérer frustrant. Ainsi, il est important de laisser un moment pour que les salariés s’expriment à travers :

des réunions 1/1 ;

un temps dédié aux questions ou à la parole à la fin de chaque réunion ;

une foire aux questions ;

un baromètre QVT .

Améliorer la cohésion d’équipe

Rien de mieux qu’une équipe soudée pour que le salarié se sente bien au travail et que son sentiment d’appartenance à l’entreprise soit renforcé. La cohésion d’équipe peut passer par de nombreuses actions :

organiser des déjeuners d’équipe une fois par mois ;

prévoir des petits déjeuners de temps en temps le matin pour favoriser la communication ;

participer à des séminaires ;

prévoir un espace détente dans les locaux de travail pour améliorer la communication pendant les pauses ;

aménager un espace café / thé.