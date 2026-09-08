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Comment développer le sentiment d’appartenance à l’entreprise ?

Maureen Boixière
Mise à jour le 4 mins

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Sommaire

La préoccupation de la santé et du bien-être des salariés est un enjeu majeur des entreprises aujourd’hui. Synonyme de qualité de vie au travail, le sentiment d’appartenance à l’entreprise est un facteur clé de la réussite d’une entreprise et de l’évolution des collaborateurs. 

En quoi consiste le sentiment d’appartenance à l’entreprise ? Pourquoi renforcer le sentiment d’appartenance à l’entreprise ? Comment consolider le sentiment d’appartenance à l’entreprise ? Payfit vous explique. 

Qu’est-ce que le sentiment d’appartenance à l’entreprise ?

Le sentiment d’appartenance à l’entreprise est l’impression pour le salarié qu’il fait partie intégrale des effectifs de son équipe, qu’il est intégré au groupe et qu’il compte. Avoir le sentiment d’appartenance à l’entreprise pour un salarié signifie donc que ce dernier ne se sent pas isolé

Le sentiment d’appartenance signifie également que le salarié s’identifie aux valeurs de l’entreprise et qu’il y adhère.

Pourquoi est-il important de se préoccuper du sentiment d’appartenance à l’entreprise ?

Le développement du sentiment d'appartenance s'inscrit pleinement dans une stratégie de croissance durable. En effet, le sentiment d’appartenance à l’entreprise permet au salarié d'accéder à un certain bonheur au travail puisque ce dernier se sent : 

  • compris ; 

  • écouté ; 

  • à l’aise ; 

  • entouré ; 

  • en phase avec les valeurs et l’image de l’entreprise. 

Grâce à cela, le salarié peut réaliser de meilleures performances et exceller dans la réalisation de ses objectifs professionnels

Lorsqu’un employeur ne se préoccupe pas du sentiment d’appartenance à l’entreprise et que le salarié se sent seul et isolé, il est plus fréquent que se produise : 

  • une augmentation du turn-over et de l’absentéisme ; 

  • une baisse du bien-être au travail ; 

  • l’absence d’engagement collaborateur

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Comment renforcer le sentiment d’appartenance à l’entreprise ?

Renforcer le sentiment d’appartenance des salariés à l’entreprise passe par plusieurs points fondamentaux, qui se construisent sur le long terme. 

Former correctement les manager

Pour que les salariés aient un sentiment d’appartenance à l’entreprise, il faut que les managers soient bien formés pour diriger les collaborateurs. Il faut notamment insister sur certaines valeurs : 

  • toujours penser équipe et non pas individuel ; 

  • s’assurer que chaque collaborateur se sent bien et non isolé (notamment lorsqu'il est souvent en télétravail) ; 

  • faire des points réguliers avec les équipes ; 

  • faire confiance aux collaborateurs. 

👉  En savoir plus sur comment renforcer la cohésion d'équipe en entreprise.

Valoriser les salariés

La valorisation du travail d’un salarié est importante pour renforcer son engagement, sa performance et son sentiment d’appartenance à l’entreprise. Cela peut passer par : 

  • l’octroi de primes ; 

  • des remerciements ; 

  • la reconnaissance du travail ; 

  • la célébration d’une réussite commune. 

Avoir une vision plus flexible du travail

Les salariés ont souvent un sentiment d’appartenance à l’entreprise plus fort lorsque cette dernière prévoit des modes de travail différents. En effet, cela participe à une image d’entreprise forte et moderne, et accroît l’adhésion des salariés à ces valeurs. Il peut s’agir notamment : 

  • du télétravail ; 

  • du travail nomade

  • du travail hybride ; 

  • de la semaine de 4 jours ; 

  • de congés illimités

  • de congés spéciaux (congé fausse couche, congé menstruel, etc.). 

Permettre aux salariés de s’exprimer

Il est important qu’un salarié puisse donner son avis dans une équipe. Cela renforce son sentiment d’appartenance à l’entreprise puisqu’il est possible qu’un salarié ait de nombreuses idées pour faire évoluer l’entreprise, des idées de projets ou encore de changements à réaliser qui seraient bénéfiques. 

Ne pas laisser la parole aux salariés peut s’avérer frustrant. Ainsi, il est important de laisser un moment pour que les salariés s’expriment à travers : 

  • des réunions 1/1 ; 

  • un temps dédié aux questions ou à la parole à la fin de chaque réunion ; 

  • une foire aux questions ; 

  • un baromètre QVT

Améliorer la cohésion d’équipe

Rien de mieux qu’une équipe soudée pour que le salarié se sente bien au travail et que son sentiment d’appartenance à l’entreprise soit renforcé. La cohésion d’équipe peut passer par de nombreuses actions : 

  • organiser des déjeuners d’équipe une fois par mois ; 

  • prévoir des petits déjeuners de temps en temps le matin pour favoriser la communication ; 

  • participer à des séminaires ; 

  • prévoir un espace détente dans les locaux de travail pour améliorer la communication pendant les pauses ; 

  • aménager un espace café / thé.

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