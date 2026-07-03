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Quel est le coût d’une alternance pour une entreprise ?
Avant le recrutement de tout salarié , il est important pour l’employeur d’évaluer le coût de l’embauche du salarié. Cela permet notamment de s’assurer que l’entreprise a les moyens de verser le salaire du salarié, ainsi que de payer les différentes cotisations patronales.
Lorsque l’employeur envisage de recruter un apprenti, il faut également qu’il évalue le coût de l’alternance pour l’entreprise. Ce dernier peut notamment bénéficier d’aides financières.
Combien coûte un alternant ? Quel est le coût d’une alternance en 2026 ? Comment évaluer le coût de l’alternance ? PayFit vous éclaire.
Pourquoi calculer le coût d’une alternance ?
Il est important pour un employeur de calculer le coût d’une alternance puisque ce dernier n’est pas le même que pour un contrat de travail classique . Ainsi, l’employeur doit évaluer le coût de ce type de contrat spécifique pour s’assurer que l’entreprise peut assumer ce contrat financièrement.
Toutefois, il faut souligner que le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation peut représenter pour l’employeur un avantage puisque ce dernier peut se voir octroyer des aides.
Quels sont les éléments à prendre en compte dans le coût d’une alternance ?
Rémunération
L’ apprenti est obligatoirement rémunéré contrairement au stagiaire, qui dans certains cas, ne perçoit pas de gratification.
La rémunération de l’apprenti en contrat d’apprentissage dépend de son âge , mais également du nombre d'années d’apprentissage . La rémunération d’un apprenti en contrat de professionnalisation dépend quant à elle du diplôme préparé et de l’âge de l’apprenti.
Cotisations sociales
L’employeur bénéficie d’une réduction générale renforcée des cotisations patronales (ancienne réduction Fillon) pour les salaires des apprentis en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
💡 Bon à savoir : la réduction des cotisations salariales de l’apprenti est plafonnée à 79 % du montant du SMIC , soit 1 440 € en 2026.
⚠️ Attention : pour les contrats d'apprentissage préparant à un diplôme ou titre professionnel de niveau Bac+3 ou plus (niveau 6 du CNCP) conclus à partir du 1er juillet 2025, l'employeur doit verser une participation forfaitaire obligatoire de 750 € . Cette somme est recouvrée directement par le CFA.
Quels sont les éléments qui n’ont pas d’impact dans le coût de l'alternance ?
Formation
La formation est en principe financée par l’ OPCO (opérateur de compétence) qu’il s’agisse d’un apprenti en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.
L’employeur verse tous les mois (via les cotisations patronales) une taxe d’apprentissage , mais son montant ne varie pas lorsque ce dernier recrute un alternant.
Formateur
Lorsqu’une entreprise recrute un alternant , elle doit obligatoirement désigner un maître d’apprentissage, également appelé tuteur. Cela ne représente aucun coût pour l’entreprise puisque cette personne est déjà salariée de l’entreprise , et ne réalise en principe pas d’heures supplémentaires pour former l’apprenti.
Comment calculer le coût d’une alternance ?
Montant de la rémunération
Le salaire d’un apprenti varie selon qu’il soit en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, mais aussi selon son âge. Ainsi, le calcul du coût de l’alternance varie selon le type de contrat .
Salaires bruts versés à un apprenti dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en 2026
|Année du contrat d’apprentissage
|Apprenti de 16 à 17 ans
|Apprenti de 18 à 20 ans
|Apprenti de 21 à 25 ans
|Apprenti de 26 ans et plus
|1ère année
|27 % du SMIC (soit 504,10 €)
|43 % du SMIC (soit 802,82 €)
|53 % du SMIC * (soit 989,52 €)
|100 % du SMIC * (soit 1 867,02 €)
|2ème année
|39 % du SMIC (soit 728,14 €)
|51 % du SMIC (soit 952,18 €)
|61 % du SMIC * (soit 1 138,88 €)
|100 % du SMIC * (1 867,02 €)
|3ème année
|55 % du SMIC (soit 1 026,86 €)
|67 % du SMIC (soit 1 250,90 €)
|78 % du SMIC * (soit 1 456,28 €)
|100 % du SMIC * (soit 1 867,02 €)
Salaires bruts versés à un apprenti dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en 2026
|Âge de l’apprenti
|Diplôme non professionnel de niveau IV ou inférieur au bac
|Diplôme professionnel égal ou supérieur au bac ou de l’enseignement supérieur
|Moins de 21 ans
|Au moins 55 % du SMIC (soit 1 026,86 €)
|Au moins 65 % du SMIC (soit 1 213,56 €)
|Entre 21 et 25 ans
|Au moins 70 % du SMIC (soit 1 306,91 €)
|Au moins 80 % du SMIC (soit 1 493,62 €)
|26 ans et plus
|Au moins 100 % du SMIC (soit 1 867,02 €) ou 85 % du salaire minimum conventionnel s’il est plus favorable
|Au moins 100 % du SMIC (soit 1 867,02 €) ou 85 % du salaire minimum conventionnel s’il est plus favorable
Montant de la réduction de cotisations
La réduction des cotisations patronales pour les alternances s’applique aux cotisations suivantes :
cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et d'assurance vieillesse de base ;
cotisations Fnal ;
cotisations d'allocations familiales ;
contribution solidarité autonomie (CSA) ;
cotisations patronales de retraite complémentaire légalement obligatoires ;
cotisations d’assurance chômage ;
cotisations AT/MP.
Le taux de réduction pour 2026 est de :
0,3191 % pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
0,3231 % pour les entreprises de 50 salariés et plus.
Comment diminuer le coût d’une alternance ?
L’employeur qui recrute un apprenti peut faire baisser le coût de l’alternance en percevant des aides . Il existe différentes aides à l’embauche d’un apprenti .
|Type d’aides
|Contrat d’apprentissage
|Contrat de professionnalisation
|Type d’entreprises
|Montant de l’aide
|Aide exceptionnelle 2024
|✔️
|✔️
|Toutes
|6 000 €
|Aide unique à l’apprentissage
|✔️
|✖️
|Moins de 250 salariés
|Jusqu’à 7 325 € sur 3 ans
|Aide pôle emploi pour les 26 ans et plus
|✖️
|✔️
|Toutes
|2 000 €
|Aide pôle emploi pour les 45 ans et plus
|✖️
|✔️
|Toutes
|4 000 €
|Aide à l’embauche d’un travailleur handicapé
|✔️
|✔️
|Toutes
|Entre 4 000 et 5 000 €
Le coût de l’alternance pour une entreprise peut ainsi être diminué grâce aux aides, qui sont pour la plupart cumulables .
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