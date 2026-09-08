Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Quels sont les critères d’ordre de licenciement économique ?

Maureen Boixière
Mise à jour le 4 mins

Modèle de lettre de licenciement

Télécharger gratuitement
Sommaire

Le licenciement économique ne peut être mis en œuvre par l’employeur qu’en cas de difficultés économiques. Ce dernier doit également respecter l’un des motifs de difficultés financières pour pouvoir avoir recours à cette procédure. 

Pour mettre fin au contrat de travail par cette procédure, l’employeur doit obligatoirement fixer et respecter des critères d’ordre de licenciement économique

Quels critères sont retenus pour fixer l’ordre des licenciements économiques ? Comment sont déterminés les critères d’ordre de licenciement économique ? Payfit vous répond. 

Dans quels cas l’employeur doit-il fixer des critères d’ordre de licenciement économique ? 

Pour tout licenciement économique envisagé, l’employeur doit fixer les critères d’ordre de licenciement économique. En effet, même lorsqu’un seul poste n’est supprimé, il faut fixer ces critères pour déterminer quel salarié sera licencié.  

Une fois les salariés désignés par l'application de ces critères, l'employeur doit leur proposer le contrat de sécurisation professionnelle(CSP) lorsque l'entreprise compte moins de 1 000 salariés ou est en redressement/liquidation judiciaire.

Ce dispositif offre un accompagnement renforcé vers le retour à l'emploi et une allocation spécifique (75 % du salaire brut de référence). Le salarié dispose de 21 jours pour accepter ou refuser cette proposition.

💡 Bon à savoir : l’employeur est toutefois dispensé de fixer des critères d’ordre de licenciement économique dans deux cas : 

  • il s’agit d’une fermeture totale et définitive de l’entreprise, donc tous les salariés sont licenciés ; 

  • tous les emplois d’une même catégorie professionnelle sont supprimés. 

Quels critères sont pris en compte pour déterminer l’ordre des licenciements économiques ? 

Lorsque la convention ou l’accord collectif applicable à l’entreprise fixe les critères d’ordre de licenciement économique, l’employeur est dans l’obligation de les respecter. À défaut, il doit les fixer lui-même après consultation du CSE (lorsqu’il y en a un). 

L’employeur est dans l’obligation de tenir compte de tous les critères légaux pour fixer l’ordre des licenciements : 

  • la charge de famille du salarié, en particulier pour un parent isolé ;

  • l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise ; 

  • toute situation rendant la réinsertion professionnelle spécialement difficile, en particulier pour les salariés âgés ou handicapés ;

  • les qualités professionnelles appréciées par catégorie. 

L’employeur a interdiction de fixer l’ordre des licenciements économiques en se basant sur des critères discriminatoires

Il est possible pour l’employeur de favoriser l’un de ces critères dans la fixation de l’ordre des licenciements économiques, mais toutefois, il doit prendre en compte tous les critères. 

Modèle de lettre de licenciement

Télécharger gratuitement

Comment sont mis en œuvre les critères d’ordre de licenciement économique ?

L’employeur applique les critères d’ordre de licenciement économique par catégories professionnelles

Ainsi, la grille d’application des critères fixant l’ordre des licenciements économiques est appliquée à tous les salariés d’une même catégorie professionnelle dans une même zone géographique

💡 Bon à savoir : la zone géographique peut être fixée par la convention collective. Elle ne peut toutefois pas être inférieure à la zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements concernés par les suppressions d’emplois.

Le salarié peut-il connaître les critères d’ordre de licenciement économique ? 

Chaque salarié ayant été désigné pour le licenciement économique peut demander à l’employeur les critères d’ordre des licenciements. 

Il doit alors en faire la demande à l’employeur dans un délai de 10 jours à compter de son départ de l’entreprise en adressant une demande écrite (LRAR ou courrier remis en main propre contre décharge). 

L’employeur a ainsi 10 jours pour lui répondre à compter de la réception de la demande du salarié. 

Quelles sanctions en cas de non-respect des critères d’ordre de licenciement économique ?

Si le salarié estime que la fixation des critères d’ordre de licenciement économique n’est pas justifiée, ou que ces critères ne sont pas respectés par l’employeur, il peut saisir le conseil de prud’hommes

Le non-respect des critères d’ordre de licenciement économique par l’employeur entraîne un préjudice pour le salarié. Il peut ainsi percevoir des dommages et intérêts pour réparer ce préjudice. 

L’employeur peut également être condamné à verser une amende puisqu’il s’agit d’une contravention de 4ème classe. Son montant est de : 

  • 750 € pour une personne physique ; 

  • 3 750 € pour une personne morale. 

Envie de gagner du temps sur la paie ?

Demander une démo

Pour aller plus loin...

Préavis de démission : quelles sont les règles ?

Préavis de démission : durée, dispense et cas de prolongation. Tout comprendre sur les règles applicables en CDI et pour les apprentis.

Lire l'article

Rupture conventionnelle et arrêt maladie : nos conseils

Rupture conventionnelle et arrêt maladie : la loi l'autorise, mais sous conditions strictes. Découvrez la procédure et les indemnités à prévoir.

Lire l'article

Lettre de licenciement : procédure et guide de rédaction

Découvrez les mentions obligatoires, les délais et les modèles à respecter pour rédiger une lettre de licenciement conforme et éviter tout litige.

Lire l'article

Prime de précarité : conditions de versement

La prime de précarité CDD s'élève à 10 % de la rémunération brute (ou 6 % avec formation). Découvrez qui peut en bénéficier et comment la calculer.

Lire l'article

FCTU - Fin de Contrat de Travail Unique : règles en 2026

La FCTU (fin de contrat de travail unique) est une obligation employeur permettant le calcul des droits au chômage du salarié. Voici la procédure à suivre.

Lire l'article

Procédure de rupture conventionnelle : étapes et coût

Découvrez les étapes de la procédure de rupture conventionnelle en 2026. Attention, la contribution patronale passe à 40 % : évaluez vos coûts en amont.

Lire l'article
  • « Idéal pour ma structure de 12 salariés. »Mehdi
  • « L'outil permet un gain de temps considérable. »Avalor
  • « J’utilise Payfit en tant que salarié, et quel bonheur ! »Pauline Vivier
  • « Un logiciel de gestion super pratique ! »Lisa
  • « Mes collaborateurs ne peuvent plus se passer de Payfit. »Christophe
  • « 30% de temps en moins sur la paie. »Baptiste
  • « Payfit libère les RH pour se concentrer sur l’essentiel. »Manon

Rejoignez +22 000 décisionnaires qui prennent soin de leurs salariés avec Payfit

Sans frais cachés.

Essayez maintenantDemandez une démo