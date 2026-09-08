La cartographie des compétences est un outil GPEC qui permet à l’employeur de connaître les compétences de ses salariés. Évaluer les compétences de ses salariés est une tâche importante pour un employeur dans la mesure où elle lui permet de mieux gérer son entreprise en plaçant ses collaborateurs aux bons postes, s’assurant ainsi de leur efficacité.

À quoi sert une cartographie des compétences ? Comment faire une cartographie des compétences ? Payfit vous explique.

Quels sont les objectifs d’une cartographie des compétences ?

Pour avoir une équipe dynamique et efficace, un employeur doit connaître les forces et les faiblesses de chaque salarié afin d’adapter et de répartir les missions au sein des effectifs. Réaliser une cartographie des emplois et des compétences est un bon moyen pour l’employeur d’y parvenir.

En effet, la cartographie des compétences permet notamment à l’employeur :

de connaître les compétences des salariés ;

d’évaluer le niveau des salariés dans chaque domaine ;

d’identifier les points sur lesquels les salariés ont des difficultés.

Une fois que l’employeur a pu identifier tous ces éléments grâce à la cartographie des compétences, ce dernier peut être en mesure de :

répartir plus efficacement et logiquement les missions aux salariés en fonction de leurs compétences clés ;

donner des objectifs professionnels mieux ciblés aux salariés ;

gérer plus efficacement ses équipes.

Cette cartographie des compétences est donc un outil très utile pour une entreprise. En effet, dès lors que les équipes ont des postes et des objectifs adaptés à leurs compétences, celles-ci se sentent en confiance et sont motivées et engagées dans leur travail.

La cartographie des compétences permet également à un employeur de faire évoluer la carrière d’un salarié qualifié s’il se rend compte qu’il a développé des compétences qu’il pourrait utiliser dans un poste ayant une position plus élevée dans la hiérarchie. Cet outil favorise donc l’engagement collaborateur.

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Pour cartographier les compétences des salariés et savoir si leur poste est adapté à leurs aptitudes, il faut d'abord définir quelles sont les compétences nécessaires pour chaque poste. Il faut ensuite déterminer le périmètre d’analyse ainsi que le système de notation, aussi appelée une grille d’évaluation.

Pour se faire l’employeur peut par exemple évaluer pour chaque compétence le salarié en 5 niveaux :

non maitrisé ;

maîtrise insuffisante ;

bonne maîtrise ;

maîtrise satisfaisante ;

parfaite maîtrise.

À travers la cartographie des compétences, l’employeur doit identifier 3 types de compétences :

opérationnelles : compétences nécessaires pour réaliser ses tâches ;

globales : compétences générales du salarié (même celles qu’il n’utilise pas pour ses missions) ;

transversales : comportement et relations.

Une fois la cartographie des compétences réalisée, l’employeur peut alors agir en conséquence. Ce dernier peut notamment :

envisager des plans de formation pour les salariés afin de développer leurs points faibles ;

adapter les postes de chaque salarié en accordant des missions plus compatibles à chacun ;

procéder à des évolutions de carrière pour certains salariés.

Définir précisément les tâches appropriées pour chaque salarié participe également au bien-être au travail puisqu’un salarié qui se sent efficace est plus heureux dans son travail.

Pour résumer, la cartographie des compétences est un outil tant nécessaire à l’employeur qu’aux salariés puisqu’il permet aux équipes d’être efficaces, ce qui se ressent sur les résultats de l’entreprise.