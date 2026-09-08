Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Comment fonctionne le temps de pause de travail ?

Maureen Boixière
Mise à jour le 5 mins

Guide de la gestion RH

Télécharger gratuitement
Sommaire

Le temps de travail des salariés est défini dans leur contrat de travail. Il s’agit d’une donnée importante, puisqu’elle vise à déterminer le montant du salaire et de calculer de nombreux éléments. 

Dans toutes les entreprises, les salariés ont toutefois le droit à des temps de pause au travail lors de la réalisation de leur activité professionnelle. Cette pause ne dépend pas nécessairement de la durée de travail prévue au contrat, mais du temps de travail réalisé chaque jour. 

Quelle est la durée minimale d’un temps de pause au travail ? Quel est le temps de pause légal pour 8 heures de travail ? Comment prendre sa pause au travail ? Quelles sont les obligations des employeurs et des salariés ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce qu’un temps de pause de travail ?

Le temps de pause de travail est un temps durant lequel le salarié, au cours de sa journée de travail, n'est pas à la disposition de l’employeur, ne se conforme pas à ses directives et peut librement vaquer à ses occupations personnelles. Il s’agit donc d’un arrêt du travail pendant une courte durée.

💡 Bon à savoir : le temps de pause a entre autres pour but de préserver le bien-être et la santé des salariés, réduisant ainsi le risque d’un accident de travail.

Le temps de pause s’oppose donc au temps de travail effectif, qui correspond à un temps durant lequel le salarié est sous la subordination juridique de son employeur. 

Exemple : le manager demande à un salarié de rester dans les locaux durant son temps de pause et de surveiller des machines pour intervenir en cas d’alerte. Il s’agit d’un temps de travail effectif, et non pas d’une pause, puisque le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles. 

En revanche, le temps de pause n’est pas incompatible avec une sollicitation exceptionnelle de l’employeur, notamment pour motif de sécurité. 

💡 Bon à savoir : ni la brièveté du temps de pause, ni le fait que le salarié doive rester sur le site ou dans les locaux de travail ne permettent de considérer que le temps de pause est en réalité un temps de travail effectif. 

Exemple : un salarié travaille à Disneyland, il ne peut pas sortir du lieu de travail durant sa pause car le site est trop grand pour avoir le temps de partir et revenir en respectant les délais. 

Quels sont les temps de pause de travail obligatoires ?

Il n’existe qu’un seul temps de pause de travail obligatoire. Les temps de pause sont des mesures de protection envers le salarié, il est donc fondamental de les anticiper lors de l’élaboration du planning de travail et de les respecter. 

Le Code du travail prévoit que le temps de pause est : 

  • pour un salarié majeur, de 20 minutes consécutives pour 6 heures de travail ;

  • pour un salarié mineur, de 30 minutes consécutives pour 4 heures 30 de travail

Ainsi, il dépend du temps de travail. Le temps de pause pour une période de 7 heures de travail est le même que le temps de pause légal pour 8 heures de travail. 

💡 Bon à savoir : il s’agit là d’un minimum. Les dispositions de la convention ou accord d'entreprise ou d'établissement peuvent fixer une durée supérieure.

Le salarié a droit à cette pause de travail, elle est obligatoire. L’employeur ne peut pas accorder ce temps de pause en plusieurs fois, puisque le terme “consécutives” signifie qu’il s’agit d’un volume horaire incompressible et indivisible

Il n'existe pas de temps de pause pour cigarette dans le Code du travail, toutefois lors de sa pause, le salarié fait ce qu’il veut. Il peut manger, aller chercher du café, fumer, etc. Certains employeurs tolèrent les pauses cigarette quand le salarié n’en abuse pas (par exemple lorsqu’il se limite à 2 ou 3 fois par jour et ne prend que 5 minutes). 

⚠️ Attention : l’employeur doit également respecter le repos quotidien et le repos hebdomadaire. Les repos et pauses doivent être inclus dans le planning de travail.

 Guide de la gestion RH

Télécharger gratuitement

Comment prendre le temps de pause au travail ? 

Le temps de pause peut être accordé au salarié soit : 

  • immédiatement après la réalisation des heures ouvrant droit à la pause, soit 4 h 30 pour un salarié mineur ou 6 h pour un salarié majeur ; 

  • avant la réalisation des 4 h 30 (salarié mineur) ou 6 h (salarié majeur). 

Dans tous les cas, l’employeur ne peut pas accorder le temps de pause après la réalisation des heures ouvrant droit à une pause

Exemple : un salarié majeur travaille 8 h dans la journée, le temps de pause légal pour 8 h de travail est de 20 minutes consécutives. Ses horaires sont 8 h - 16 h, l’employeur doit au plus tard accorder la pause au salarié à 14 h. 

Les temps de pause au travail sont-ils rémunérés par l'employeur ?

En principe, aucune rémunération n’est prévue pour les temps de pause de travail, car il ne s’agit pas de temps de travail effectif : le salarié n’est pas contraint par le lien de subordination et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. 

⚠️ Attention : l’employeur a toutefois l’obligation de rémunérer le temps de pause s’il remplit les conditions du temps de travail effectif, ou pour respecter les dispositions d’un accord collectif.

Quelles sanctions en cas de non-respect des temps de pause au travail par l’employeur ?

Lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations concernant la pause, le salarié peut saisir : 

  • l’inspection du travail ; 

  • le conseil de prud’hommes. 

Il peut demander au juge la réparation de son préjudice (notamment par l’octroi de dommages et intérêts). Lorsqu’il s’agit d’un salarié mineur, l’employeur s’expose au paiement d’une amende pénale de 1 500 € pour chaque salarié concerné par le non-respect des temps de pause au travail. 

💡 Bon à savoir : en cas de conflit, c’est à l’employeur qu’il revient de prouver qu’il a accordé les temps de pause au salarié.

Envie de gagner du temps sur la paie ?

Demander une démo

Foire Aux Questions (FAQ)

La loi prévoit-elle un temps de pause pour le déjeuner ?

Non, il n’existe pas de pause spécifiquement dédiée au déjeuner. Cela dit, le temps de pause légal est généralement accordé à l’heure du déjeuner, permettant ainsi à l’équipe de salariés de prendre leur repas.

Que se passe-t-il si le salarié ne respecte pas son temps de pause ?

Si le salarié omet de respecter la durée de pause autorisée par la loi ou la convention collective, il s’expose à des sanctions. L’employeur peut lui infliger un blâme, une mise à pied disciplinaire, voire un licenciement pour faute.

Les conventions collectives peuvent-elles fixer le temps de pause ?

Les règles fixées par les conventions ou accords collectifs incluent souvent une durée supérieure au temps de pause prévu par la loi, notamment pour la restauration des salariés, auquel cas l’employeur doit s’y tenir.

Pour aller plus loin...

Feuille de temps : modèle Excel gratuit

Une feuille de temps bien conçue fait gagner plusieurs heures par semaine aux RH. Voici comment la créer facilement et téléchargez notre modèle Excel gratuit.

Lire l'article

Heures supplémentaires : règles, paiement et obligations

Comment bien gérer les heures supplémentaires en entreprise ? Voici toutes les règles de calcul, la majoration, le repos compensateur et les avantages TEPA.

Lire l'article

Temps de travail effectif : règles et calcul

Temps de travail effectif : définition légale, calcul et décompte des heures en 2025. Pauses, trajets, habillage : quels temps sont inclus ?

Lire l'article

Temps de travail : tout savoir

Durée légale de travail, heures maximales, temps de travail effectif, aménagement du temps de travail : On vous explique tout.

Lire l'article

Obligations de l’employeur en matière de télétravail : guide

Vous souhaitez mettre en place le télétravail dans votre entreprise mais ne savez pas quelles seront vos obligations ? Payfit vous accompagne.

Lire l'article

Pointeuse de temps de travail : dispositif et mise en place

Vous souhaitez mettre en place une pointeuse pour suivre le temps de travail de vos salariés ? Payfit vous détaille le dispositif.

Lire l'article
  • « Idéal pour ma structure de 12 salariés. »Mehdi
  • « L'outil permet un gain de temps considérable. »Avalor
  • « J’utilise Payfit en tant que salarié, et quel bonheur ! »Pauline Vivier
  • « Un logiciel de gestion super pratique ! »Lisa
  • « Mes collaborateurs ne peuvent plus se passer de Payfit. »Christophe
  • « 30% de temps en moins sur la paie. »Baptiste
  • « Payfit libère les RH pour se concentrer sur l’essentiel. »Manon

Rejoignez +22 000 décisionnaires qui prennent soin de leurs salariés avec Payfit

Sans frais cachés.

Essayez maintenantDemandez une démo