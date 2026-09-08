La qualité de vie au travail ( QVT ) est aujourd’hui l’une des préoccupations majeures des entreprises. Cette dernière constitue l’attrait principal pour un salarié à la recherche d’un emploi.

Depuis quelques années, les salariés ne souhaitent plus seulement avoir un travail intéressant et bien rémunéré. Ces derniers veulent également travailler dans une entreprise bienveillante envers les salariés, avec des valeurs sincères, et offrant des conditions de travail satisfaisantes.

C’est pourquoi il est important pour les entreprises de mettre en place un baromètre QVT afin de s’assurer du bien-être des salariés au travail.

Qu’est-ce qu’un baromètre QVT ? Comment mettre en place un baromètre QVT ? Payfit vous éclaire.n baromètre QVT ? Comment mettre en place un baromètre QVT ? Payfit vous éclaire.

En quoi consiste le baromètre QVT ?

Le baromètre QVT (aussi appelé indicateur QVT ou diagnostic QVT) fait partie des indicateurs RH essentiels pour mesurer la qualité de vie au travail des salariés d'une entreprise. Ce baromètre de satisfaction est le plus souvent un questionnaire permettant de réaliser une enquête sur le bien-être au travail à travers différentes questions portant sur le climat social en entreprise et le ressenti des salariés.



💡Bon à savoir : on parle désormais officiellement de QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail) plutôt que simplement de QVT. Cette évolution, mise en place lors de l’Accord national interprofessionnel (Ani) du 9 décembre 2020, vise à remettre l'accent sur les conditions et la qualité du contenu du travail.

Pourquoi mettre en place un baromètre QVT ?

Mettre en place un baromètre sur la qualité de vie au travail a de nombreux avantages pour les salariés comme pour l’employeur. En effet, lorsque l’employeur s’intéresse au bien-être des salariés et s’assure qu’ils travaillent dans de bonnes conditions, cela permet notamment de :

réduire le turnover : un salarié qui se sent bien dans l’entreprise aura moins envie de la quitter. De plus, aujourd’hui, un salarié qui ne se sent pas en phase avec l’entreprise pour laquelle il travaille n’hésite pas à partir ;

réduire les coûts : un taux de rotation du personnel élevé impacte directement la performance de l'entreprise. Entre la perte de productivité liée à la formation des nouveaux arrivants, les coûts de recrutement et le risque de désorganisation des équipes en cas de remplacement non immédiat, chaque départ représente un investissement significatif ;

réduire l’absentéisme : un salarié qui est épanoui dans son emploi grâce à des conditions de travail optimales sera moins enclin à s’absenter. L’ absentéisme au travail est un vrai problème pour les employeurs puisqu’il désorganise le fonctionnement de l’entreprise ;

valoriser ses salariés : lorsqu’un salarié sait qu’il est important pour l’entreprise et qu’on se préoccupe de son bien-être, il se sent valorisé et est plus confiant dans son travail ;

maintenir une équipe engagée : s’assurer du bien-être des salariés permet de favoriser leur implication et leur engagement dans l’entreprise ;

prévenir les risques psychosociaux (RPS) : lorsqu’un salarié travaille dans de mauvaises conditions, il risque de développer un mal-être profond. La prévention des risques psychosociaux est un enjeu majeur dans le cadre de l’obligation de sécurité de l’employeur.

En conséquence, il est évident que l’enquête QVT est un véritable atout pour l’entreprise puisqu’elle renforce la confiance et l’envie des salariés, donc les performances de l’entreprise.

💡Bon à savoir : selon une étude 2024 menée par Qualisocial et Ipsos, en France, 88% des collaborateurs placent la qualité de vie au travail (QVT) au cœur de leurs préoccupations professionnelles.

Face à cet enjeu majeur, le bonheur au travail est devenu un facteur clé de performance et de rétention des talents.

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Le baromètre social QVT peut être mis en place à travers un questionnaire abordant :

les relations sociales ;

le contenu du travail ;

l’environnement de travail ;

l’organisation du travail ;

la réalisation et le développement professionnel ;

la conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Plusieurs entreprises proposent la mise en place de ces questionnaires. Il faut que les salariés soient assurés de la confidentialité et de l’anonymisation des questionnaires. L’anonymisation augmente le taux de participation des salariés, dès lors qu’ils sont en mesure de répondre en toute honnêteté, sans peur d’exprimer leurs réels sentiments vis-à-vis du climat social de l’entreprise.

Idéalement, le questionnaire qualité de vie au travail est réalisé une voire deux fois par an. Le questionnaire QVT est mis à disposition des salariés via une plateforme ou transmis par mail. Ces derniers ont ensuite la possibilité d’y répondre pendant une durée déterminée.

Une fois le temps imparti expiré, l’entreprise peut analyser les résultats et agir en conséquence. L’entreprise ayant mis en place le baromètre QVT peut être accompagnée par des professionnels extérieurs à l’entreprise afin d’effectuer les différents changements nécessaires à l’amélioration des conditions de travail des salariés.



Pour aller plus loin, consultez notre fiche pour découvrir des exemples d’action pour améliorer la qualité de vie au travail .