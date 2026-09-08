Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Comment fonctionne le travail léger pour raison médicale ?

Maureen Boixière
Mise à jour le 3 mins

Boîte à outils pour gérer les arrêts maladie

Télécharger gratuitement
Sommaire

Lorsqu’un salarié est en arrêt maladie, il peut lui être préconisé, à la fin de l’arrêt, de reprendre le travail à temps partiel, on parle alors de travail léger pour raison médicale. Cet aménagement pour le salarié en raison de son état de santé peut s’accompagner sous certaines conditions, d’une indemnisation par la sécurité sociale. 

Qui peut demander un travail léger pour raison médicale ? Que signifie prescription d’un travail léger pour raison médicale ? Payfit vous éclaire. 

En quoi consiste le travail léger pour raison médicale ? 

Le travail léger pour raison médicale est une reprise du travail à temps partiel lorsque le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail consécutif à : 

La durée de l’arrêt de travail n’a pas d'importance, le travail léger peut être préconisé même à la suite d’un arrêt de travail de courte durée

💡 Bon à savoir : le travail léger pour raison médicale est l’équivalent du mi-temps thérapeutique pour un salarié en arrêt maladie pour cause non-professionnelle. 

Quelle est la procédure pour bénéficier de la reprise du travail léger pour raison médicale ? 

La reprise en travail léger pour raison médicale n’est pas automatique, elle doit être autorisée par le médecin traitant du salarié. Le médecin peut préconiser ce dispositif lorsque le salarié reprend le travail avant sa guérison ou la consolidation de la blessure. 

Lors de la prescription d’un travail léger pour raison médicale, le médecin doit remplir le certificat médical et le certificat d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. 

Le salarié doit adresser le dernier volet du certificat à son employeur, et doit ensuite informer sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la mise en place du dispositif en lui transmettant : 

  • le certificat de son médecin traitant fixant l’autorisation de travail léger pour raison médicale ; 

  • une attestation de salaire fournie par l’employeur qui précise la nature exacte de l’emploi et la rémunération correspondante. 

Boîte à outils pour gérer les arrêts maladie

Télécharger gratuitement

Le salarié est-il toujours indemnisé par la sécurité sociale en cas de reprise d’un travail léger pour raison médicale ? 

Lorsque le médecin-conseil de la CPAM estime que la reprise du travail léger pour raison médicale est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure du salarié, la CPAM peut décider de maintenir ou non le versement des indemnités journalières (IJ) au salarié alors que celui-ci a repris le travail. 

Le maintien des indemnités journalières de sécurité sociale peut être partiel ou total. Il appartient à la CPAM de décider discrétionnairement du montant de l’indemnité qui sera perçue par le salarié afin de compenser la perte de salaire due à l’aménagement de son temps de travail en temps partiel

La CPAM notifie au salarié sa décision par lettre recommandée. 

Envie de gagner du temps sur la paie ?

Demander une démo

Pour aller plus loin...

Arrêts de travail : ce qui change le 1er septembre 2026

Arrêts de travail : la LFSS 2026 limite les prescriptions à 1 mois dès septembre. Découvrez les impacts RH concrets et notre méthode pour s'y préparer.

Lire l'article

Arrêt maladie et congés payés : règles d'acquisition en 2026

Congés payés et arrêt maladie : plafond de 24 jours, report de 15 mois, obligations de l'employeur. Le point sur les règles en vigueur en 2026.

Lire l'article

Durée maximale arrêt maladie : limites d'indemnisation

La durée maximale d'un arrêt initial est désormais plafonnée à 31 jours. Découvrez toutes les nouvelles règles de prescription et les limites d'indemnisation.

Lire l'article

Attestation de salaire : obligations et délais

L'attestation de salaire doit être transmise sous 5 jours en DSN. Découvrez vos obligations, les erreurs à éviter et garantissez le versement rapide des IJSS.

Lire l'article

Contrôle salarié arrêt maladie : cadre légal 2026

Le contrôle des salariés en arrêt maladie est renforcé en 2026. Découvrez le cadre légal de la contre-visite médicale, ses procédures et les risques associés.

Lire l'article

Indemnisation arrêt maladie : montant, calcul, plafond 2026

L'indemnisation arrêt maladie évolue en 2026. Maîtrisez les règles de calcul, la subrogation et le nouveau plafond d'IJSS porté à 42,97 € par jour en juillet.

Lire l'article
  • « Idéal pour ma structure de 12 salariés. »Mehdi
  • « L'outil permet un gain de temps considérable. »Avalor
  • « J’utilise Payfit en tant que salarié, et quel bonheur ! »Pauline Vivier
  • « Un logiciel de gestion super pratique ! »Lisa
  • « Mes collaborateurs ne peuvent plus se passer de Payfit. »Christophe
  • « 30% de temps en moins sur la paie. »Baptiste
  • « Payfit libère les RH pour se concentrer sur l’essentiel. »Manon

Rejoignez +22 000 décisionnaires qui prennent soin de leurs salariés avec Payfit

Sans frais cachés.

Essayez maintenantDemandez une démo