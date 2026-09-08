Cristina Sanchez
Juriste Rédacteur en Droit Social @Payfit
Gestion du personnel : guide complet et bonnes pratiques
Améliorer sa gestion du personnel passe par l'automatisation des processus RH, la digitalisation des documents et le pilotage des données en temps réel.
Congé pour décès : conditions, durée et modalités
Congé décès : durée légale, bénéficiaires et démarches. Guide des droits du salarié et obligations de l'employeur.
Registre des dangers graves et imminents : mise en place
Registre d'alerte de dangers graves et imminents : comment le mettre en place ? Contenu, accès et obligations légales pour les employeurs.
Code IDCC HCR : définition et champ d'application
Code IDCC HCR : à quoi sert-il pour les HCR (hôtels, cafés et restaurants) ? Comment appliquer les règles de la convention collective en fonction de ce code ?
Attestation de salaire pour congé maternité : les démarches
Suivez ce guide pour établir et délivrer l'attestation de salaire pour un congé maternité : procédure, délais, calcul des indemnités journalières, etc.
Réunion extraordinaire du CSE : conditions et organisation
La réunion extraordinaire du CSE permet de répondre à une situation d’urgence en entreprise. Règles, organisation, obligations employeur, Payfit vous dit tout
Avertissement au salarié : règles, procédure et modèles
Un de vos salariés a commis une faute ? Comment lui notifier un avertissement de travail ? Quelles règles devez-vous respecter ? Payfit fait le point.
BDESE : règles, contenu et mise en place
BDESE : contenu obligatoire, mise en place et consultation du CSE. Guide complet sur la base de données économiques et sociales.
Mise à pied : motifs, procédure et sanctions
Motifs, sanctions, délais et réglementations : Payfit vous éclaire sur chaque type de mise à pied, leurs conditions de validité et les recours possibles.
Formation du CSE : quelles sont les règles ?
Devez-vous organiser la formation des membres élus du CSE ? Est-ce obligatoire ? Sur quels thèmes porte la formation ? Payfit fait le point.
Mise à pied conservatoire : quelle est la procédure ?
Pour quels motifs peut-on prononcer une mise à pied conservatoire à l'encontre de son salarié ? Les experts Payfit vous détaillent toutes les étapes à respecter.
Taux de TVA applicable en restauration : tout savoir !
Vous travaillez dans le domaine de la restauration ? Vous vous demandez quel taux de TVA appliquer ? Payfit vous explique.
Classification syntec : grille et coefficients
Grille de classification Syntec : positions, coefficients et salaires minimaux. Tout comprendre sur le classement des emplois selon la convention Syntec.
PEEC : tout comprendre
La PEEC doit être versée par certains employeurs afin de financer un dispositif d’aide au logement des salariés. Explications avec les experts RH Payfit.
Avertissement au travail : définition et conditions
Avertissement au travail : procédure, formalisme et conséquences juridiques. Guide pour appliquer cette sanction disciplinaire.
Contribution au dialogue social : règles, taux et versement
Qu'est-ce que ce la contribution au dialogue social ? Est-elle obligatoire ? Comment est organisé son versement ? Payfit fait le point.
Comptabilisation des notes de frais : méthodes et obligations
Comptabilisation des notes de frais : méthodes réelles ou forfaitaires, enregistrement et écritures comptables, règles URSSAF et outils pratiques. Explications.
Règlement intérieur du CSE : règles, contenu et adoption
Élaborez un cadre clair pour la rédaction du règlement intérieur du CSE. De l’organisation des réunions aux modalités de vote, Payfit vous explique.
Organisation des élections du CSE : règles et calendrier
Vous devez organiser les élections du CSE au sein de votre entreprise ? Découvrez notre fiche pratique relative à l’organisation des élections du CSE.
Missions du CSE : tout comprendre
Missions du CSE : découvrez les attributions et le rôle de cette instance selon la taille de votre entreprise. Guide complet.
Entretien professionnel : comment l'organiser ?
Entretien professionnel : quelles sont ses modalités et ses obligations ? Quelle différence avec un entretien annuel ? Les experts RH Payfit vous répondent.
Attestation de salaire pour arrêt maladie : guide complet
L’attestation de salaire pour arrêt maladie doit être complétée et transmise à la CPAM par l'employeur. Explications.
Préparer l'entretien préalable d’une sanction disciplinaire
L’un de vos salariés à commis une faute grave ? Découvrez comment préparer l'entretien préalable d’une sanction disciplinaire avec les experts en RH Payfit.
Blâme au travail : définition, durée et impact
Blâme au travail : de la qualification de la faute aux conséquences sur le contrat. Guide pour sécuriser cette sanction disciplinaire.
Coefficient Syntec : en quoi cela consiste ?
La convention collective Syntec définit les salaires minimaux en fonction du coefficient Syntec. Découvrez les grilles salariales Syntec et leur organisation.
Protocole d'accord préélectoral du CSE : règles et contenu
Protocole d'accord préélectoral CSE : négociation, contenu obligatoire et signatures. Guide pour organiser vos élections professionnelles.
Registre unique du personnel : les éléments essentiels
La mise en place du registre unique du personnel est obligatoire dès l’embauche du premier salarié dans votre entreprise.
Avance sur salaire : guide et fonctionnement
Découvrez comment fonctionne l'avance sur salaire : différence avec un acompte, cadre juridique, lettre de demande, gestion comptable, droits en entreprise.
Registre du CSE : quelles sont les règles ?
Registre CSE : contenu obligatoire, modalités de tenue et accès aux informations. Guide pratique pour les entreprises de plus de 11 salariés.
Non-paiement du salaire : risques et conséquences
Vous n’avez pas versé à vos collaborateurs leur salaire ce mois-ci ? Attention, vous vous exposez à de lourdes sanctions ! Payfit vous aide à faire le point.
Code IDCC : identifiant de la convention collective
Code IDCC : comment le trouver et l'utiliser ? Guide complet sur l'identifiant de convention collective et son importance pour la gestion de la paie.
Salarié en association : comprendre les règles d’embauche
Une association est tout à fait en droit d’embaucher un salarié. Ce dernier dispose des mêmes droits que n’importe quel salarié en entreprise.
Gratification stage : que dit le Code de l’éducation ?
Gratification de stage : quelles sont les obligations légales ? Payfit vous guide sur la durée, le montant et les modalités à connaître.
Notes de frais d’association : contenu et remboursement
Découvrez avec Payfit comment fonctionnent les notes de frais d’association loi 1901, les règles de remboursement pour les salariés, bénévoles et dirigeants.
RTT Syntec : calcul, règles et modalités
Comment calculer les jours de RTT Syntec ? Comment déterminer son droit de repos lorsqu'on est cadre d'une entreprise d'ingénieurs ou de conseils ? Réponses !
Accord d’entreprise : conclusion, durée et dénonciation
Qu’est ce qu’un accord d’entreprise ? Qui peut le négocier ? Quelles conditions doit respecter l’employeur pour en conclure ? Payfit vous explique.
Fiche de paie d’un 39h en restauration : guide complet 2026
Comment établir une fiche de paie d'un 39h en restauration selon les règles de la convention HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants) ? Modèle concret.
Fractionnement des congés payés : tout comprendre
Fractionnement des congés payés : calcul des jours supplémentaires, conditions et périodes légales. Guide employeurs.
Congé pathologique de grossesse : durée et indemnisation
Congé pathologique de grossesse : prolongement du congé maternité en cas de risque pour la santé d’une salariée. Durée, formalités et règles d'indemnisation.
Dépôt d'un accord d'entreprise : comment faire ?
Le dépôt des accords d’entreprise est-il obligatoire ? En quoi consiste t’il ? Que risque l’employeur en absence de dépôt ? Payfit fait le point.
Gestion de la paie en association : quelles particularités ?
Vous êtes dirigeant d’une association. Êtes-vous concerné par la gestion de la paie ? Comment vous y prendre efficacement ? Payfit fait le point.
Clause de non-concurrence Syntec : règles et indemnité
De nombreuses entreprises ont recours à la clause de non concurrence. La convention collective Syntec prévoit cette possibilité. Décryptage.
Convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire
La convocation à l’entretien préalable à une sanction disciplinaire revêt des obligations et mesures que doit respecter l’employeur. Décryptage avec Payfit !
Comprendre une fiche de paie : toutes les étapes
Avec ses nombreuses lignes, la fiche de paie “à la française” est une des plus complexes à comprendre. Décryptage des différentes catégories du bulletin de salaire.
Avantage en nature repas HCR : montant et obligations
Quelle est la valeur et l’impact sur la paie de l’avantage en nature repas HCR ? Payfit vous explique tout sur cette spécificité de la convention hôtellerie-restauration.
Registre des accidents bénins : conditions, contenu et modèle
Registre des accidents bénins : quelles sont les entreprises concernées et comment bien le tenir ? Payfit vous donne les bonnes pratiques.
Responsable SIRH : missions et compétences
Vous recrutez un responsable SIRH ? Quelles compétences rechercher ? En quoi consisteront ses missions ? Payfit vous explique.
Astreintes sous Syntec : tout comprendre !
Que prévoit la convention Syntec au sujet des astreintes ? Comment les mettre en place ? Quel traitement reçoivent-elles en paie ? Payfit fait le point.
Accords collectifs : négociation, conclusion et dénonciation
Qu’est ce qu’un accord collectif ? Comment conclure des accords collectifs ? Peut-on mettre fin à un accord collectif ? Payfit vous explique.
Commissions du CSE : types, modalités et mise en place
Qu'est ce que les commissions du CSE ? Sont-elles obligatoires ? Comment les mettre en place ? Payfit vous explique.
Rôle du CSE : que dit la loi ?
Quel est le rôle du CSE de votre entreprise ? Et de chacun de ses membres ? Quels sont les pouvoirs du CSE ? Payfit fait le point.
Registre des accidents de travail : en quoi ça consiste ?
Devez-vous prévoir un registre des accidents du travail ? Quelles informations contient ce registre ? Qui peut consulter ce fichier ? Payfit fait le point.
Contrat saisonnier dans l’hôtellerie-restauration : le guide
Découvrez quelles sont les durées, les obligations employeur, et les droits pour le salarié en contrat saisonnier dans le secteur de l’hôtellerie-restauration.
Période d’essai Syntec : comment fonctionne-t-elle ?
Qu'est-ce qu'une période d’essai Syntec, son renouvellement est-il possible et que prévoir la convention collective ? Payfit répond à toutes vos questions !
RTT employeur : fonctionnement, calcul et droits salarié
RTT employeur : définition légale, modalités de prise, gestion par l’entreprise et impact sur le bulletin de salaire. Payfit vous explique.
Association sous convention collective : les obligations
Association sous convention collective : votre guide pour identifier et appliquer le bon texte. Obligations et spécificités du secteur associatif.
Référent harcèlement au CSE : quel est son rôle ?
Référent harcèlement au CSE : quel est son rôle ? Comment prend-il en charge les salariés victimes de harcèlement moral ou sexuel ? Le point avec Payfit.
Indemnité de congés payés : calcul et obligations
Indemnité de congés payés : décompte, méthodes de calcul... Payfit vous éclaire sur cette indemnité de remplacement du salaire pendant le repos d’un salarié.
Réponse d'un employeur à la contestation d'un avertissement
Réponse d'un employeur à la contestation d'un avertissement de travail : cadre légal, motifs recevables et conséquences juridiques. Mode d'emploi.
Congés : connaitre toutes les règles
Le Code du travail prévoit l’octroi de différents congés au bénéfice des salariés. Tous ne sont pas rémunérés par l’employeur. Décryptage.
Code APE en restauration : guide complet
Tout savoir sur le code APE en restauration : définition, liste complète des codes selon l'activité, lien avec la convention collective HCR, et comment le modifier.
Lettre d'avertissement au salarié : comment la rédiger ?
Que doit contenir une lettre d'avertissement à un salarié fautif ? Quels sont les modèles disponibles en fonction de la faute commise ? Toutes les réponses avec Payfit.
Retard dans le paiement du salaire : quelles conséquences ?
Retard dans le paiement du salaire : comment l'éviter ? Quelles sanctions peuvent appliquer le Conseil de Prud'hommes ? Règles et sanctions expliquées.
Arrêt maladie en HCR : droits, et démarches
Les experts Payfit vous expliquent toutes les spécificités que prévoit la convention des Hôtels, Cafés et Restaurants quant au droit à l'arrêt maladie.
Convocation entretien professionnel : les règles à retenir
Maîtrisez les règles de convocation à l'entretien professionnel : modèles, délais et obligations légales pour sécuriser cette procédure RH.
Indemnité repas des HCR : règles, calcul, versement
Quelles règles appliquer pour l’indemnité repas HCR ? Du calcul à la paie, maîtrisez vos obligations employeur.
Logiciel de gestion du personnel : pourquoi l’adopter ?
Découvrez les fonctionnalités et les avantages d’un logiciel de gestion du personnel pour simplifier les tâches administratives des responsables RH.
Règlement intérieur d’une entreprise : comment le rédiger ?
Règlement intérieur d’une entreprise : découvrez notre modèle gratuit et suivez nos conseils pour n’oublier aucune information obligatoire.