Qu'est ce que le chèque emploi associatif ?

Les associations et fondations qui emploient 9 salariés maximum peuvent bénéficier de formalités administratives simplifiées et d’un accompagnement en matière de gestion de personnel.

Le CEA est un dispositif de gestion de paie pour associations auquel elles peuvent adhérer en ligne. À l’aide de leur numéro Siret, les associations peuvent faire une demande d’enregistrement auprès du Centre National du Chèque-emploi Associatif (CNCEA).

Si la demande est acceptée, un espace employeur est attribué à chaque association, et depuis son compte, elle pourra accomplir certaines formalités de manière simplifiée :

la déclaration préalable à l'embauche ;

l'inscription sur le registre unique du personnel ;

; la déclaration auprès du service de santé au travail ;

l’affiliation au régime d'assurance chômage ;

la déclaration et paiement des cotisations et contributions sociales ;

la déclaration et versement des montants de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

En plus de ces formalités, une association sous CEA est dispensée de rédiger un contrat de travail. Elle peut simplement renseigner sur son compte la rémunération des salariés et le CNCEA calcule alors les cotisations et contributions, ainsi que le montant de l’impôt sur le revenu à collecter. C’est également cet organisme qui fait, à la place de l’association, certaines déclarations obligatoires (DADS, attestation fiscale, etc.).

💡 Bon à savoir : le CNCEA génère également les bulletins de paie pour les salariés des associations inscrites. Elles sont tenues de les imprimer et de les remettre aux salariés.

Attention : si une association ne souhaite pas adhérer à ce dispositif, elle sera soumise, comme évoqué précédemment, aux mêmes dispositions administratives et fiscales que les employeurs de droit privé.

Associations : pensez au logiciel de paie !

En principe, il existe trois pratiques possibles de gestion de paie en association :

faire appel à un expert-comptable (externalisation) ;

(externalisation) ; utiliser un gestionnaire de paie qui intervient directement dans l’association ;

qui intervient directement dans l’association ; l'internalisation via un logiciel de gestion de paie en ligne.

Pour une association, la contrainte principale repose sur la structure de coût. Faire appel à un expert, en interne comme en externe, risque d’engager fortement les moyens de l’association. Or, un logiciel de paie est une solution qui permet de garder la main sur la gestion de la paie dans l’association, tout en automatisant la majorité des tâches :

l'édition et vérification des bulletins de paie ;

la gestion des documents juridiques ;

la prise en charge des déclarations sociales ;

la gestion des éléments de rémunération (congés, notes de frais, etc.).

💡 Bon à savoir : un logiciel de paie d’association permet également de déléguer la veille juridique nécessaire pour assurer la conformité de la gestion de paie de l’association. Certains logiciels intègrent même la convention collective de l’association et ses dispositions.